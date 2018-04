SMS umí skoro všechno, ale některé věci jen v zahraničí

Na placení pomocí SMS už jsme si v Česku zvykli. Umíme zaplatit za jízdenku MHD, parkování nebo poplatky u lékaře. Ještě před zpopularizováním placení pomocí SMS Češi objevili fenomén dárcovských zpráv, který se následně rychle rozšířil po celém světě. Pomocí textových zpráv také mohou uživatelé sociálních sítí Twitter a Facebook přispívat na své profily. To vše jsou způsoby využití SMS, které už dnes nepřekvapí. Ve světě ale řadu překvapení najdeme.

Může jít o varianty u nás známých služeb. Třeba v Dánsku zaplatíte pomocí SMS za návštěvu veřejných toalet. Ve Švédsku zase SMS nahradí poštovní známky. I to jsou ale stále nám vcelku blízké funkce a služby, které třeba jednou budou fungovat i u nás. Některé možnosti SMS si ale asi nevyzkoušíme.

Třeba v některých islámských zemích se lze pomocí SMS zpráv snadno rozvést. Příkladem je třeba Tádžikistán, kde počet rozvodů přes SMS poslední dobou velmi rychle roste. Umožňuje to islámské právo, které dává muži možnost rozvést se s manželkou pouhým trojím vyslovením slova rozvod. Namísto, aby muslimové tato slova pronesli manželce tváří v tvář, stále častěji pošlou jednoduchou textovou zprávu se zněním "Talaq, talaq, talaq". Pro nás to zní naprosto neuvěřitelně, ale tento způsob rozvodu je v některých zemích právoplatný. To platí pro země jako je Malajsie nebo Saudská Arábie, nikoli však pro Tádžikistán.

I tam jsou ale SMS rozvody problém. Snadnost procesu totiž často zneužívají například manželé, kteří pracují v zahraničí a tam si najdou novou manželku. Bývalá manželka se pak třeba marně dovolává výživného pro jejich společné děti. Manželé v zahraničí jsou prakticky mimo dosah tádžické jurisdikce. V Tádžikistánu tak duchovní vydali takzvanou fatvu, která zakazuje rozvod přes textové zprávy. Ani to ale není řešení, většina tádžických muslimů jsou sunité, kteří fatvy považují spíše za doporučení než příkaz.

V Jihoafrické republice zase soud řešil, zda je SMS přípustná jako způsob, kterým lze podat výpověď z pracovního poměru. Podle rozhodnutí soudu ano. Čas od času se také objeví zprávy o vyhazovu sdělenému přes SMS. I takové možnosti existují, většinou je ale nakonec řeší soudní dvory. A to s různými výsledky.

V Indii zase lze pomocí SMS zpráv sledovat soudní spory. Tedy alespoň ve městě Bengaluru, metropoli provincie Karnataka. Neplatí to pro občany všeobecně, přístup k informacím přes SMS mají pouze účastníci sporu, advokáti, zástupci vlády a dalších organizací. K tomu jim stačí registrace jejich telefonního čísla na stránkách soudu. Obratem dostanou přístupové údaje. Následně jen stačí zadat identifikační číslo sporu, o kterém chtějí být informováni.

V Singapuru zavádí SMS novinku v integrovaném záchranném systému. Na jeho jednotné telefonní číslo 995 bude možné odeslat tísňovou SMS. Služba by měla být definitivně zprovozněna letos v srpnu.

V Ghaně si zase mohou uživatelé mobilních telefonů přes textové zprávy sjednat životní pojistku. Stačí odeslat SMS na dané číslo, následně dostane zákazník sérii zpráv, kde odpoví na různé otázky. Platba za životní pojistku se pak uživateli počítá do měsíčního vyúčtování za služby operátora. Podobná služba funguje už od roku 2007 v Jihoafrické republice.

Na počátku dubna hlídala organizace Fondation Espoir volby na Haiti. I tam jí v tom pomáhaly textové zprávy. Organizace si vlastně vybudovala pomocí své mládežnické sekce Jeune Ayiti širokou síť účastníků v rozsáhlém průzkumu volebních preferencí. Aktivisté sesbírali po celé zemi telefonní čísla asi 14 000 dobrovolníků, které sdružují v síti aplikace Mwen Konté (já počítám). Účastníkům rozesílají textové zprávy s různými otázkami a ti na ně následně odpovídají. V případě voleb se tak organizaci povedlo ověřit výsledky voleb prakticky zcela přesně a pomocí tohoto nezávislého hlasování byly zažehnány pochyby o jakémkoli falšování voleb.

Způsobů využití textových zpráv je opravdu nepočítaně. V tomto článku jsme například ještě nezmínili různé systémy včasného varování před živelními katastrofami. Jeden z těch nejmladších mají na Filipínách, kde se tak vláda rozhodla bojovat proti různým poplašným zprávám a nepřesným informacím, které se třeba v případě zemětřesení začaly okamžitě šířit zemí. I to je způsob využití SMS, se kterým se jen tak nesetkáme. Pokud jste i vy na některý neobvyklý způsob používání textovek narazili, podělte se s námi v diskusi.