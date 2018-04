SMS u EuroTel T!P odešlete, ale nepřijmete

Společnost EuroTel uvedla v květnu zajímavou novou službu - možnost odesílat SMS zprávy z novějších řad telefonů Nokia; teoreticky ze všech telefonů NMT vybavených odesíláním SMS, ale u nás se zatím prodávají jen Nokia NMT telefony.

To by ale nebyl Mobil server Mobil serverem, aby ihned na nových službách nehledal podivnosti. I SMS na NMT síti mají svoje specifikum. Je totiž EuroTelu nutno přiznat, že nelhal - SMS zprávy odesílat jdou po nastavení v servisu v podstatě bez problémů. Co nefunguje, je jejich přijímání.

Ani z GSM sítě EuroTelu, ani Oskara nebo Paegasu se nám zatím nepodařilo přijmout jedinou SMS zprávu v síti T!P. Na infolince, kde jsme se informovali, dokonce jednou vyvstal názor, že v síti T!P nelze SMS zprávy vůbec přijímat, jen odesílat - pracovník jej podepřel tím, že ani na SMS bráně EuroTelu se na předčíslí 0601 nepamatuje.

Pak se ale ukázalo, že problém je technického charakteru a technici již pracují na tom, aby i na T!P telefonech bylo možno SMS zprávy přijímat, snad v nejbližší době.

Ovšem pozor - mnozí z vás se nás ptali, zda příjem SMS bude možný na starších NMT telefonech. U NMT tomu není jako u GSM, kde snad všechny telefony podporují příjem SMS zpráv - práce se SMS je u NMT poměrně nová a pokročilá funkce, kterou zvládají jen telefony, které zprávy umějí i odesílat. U nás je tento okruh omezen jen na poslední Nokia telefony (bohužel mimo Nokia 540 dodávané v Go Felicia).