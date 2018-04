SMS Toolbar - textovky přímo v prohlížeči

Jak zadarmo a přitom snadno odesílat textové zprávy na telefon? Tuto otázku si dnes pokládá stále více lidí, ale zároveň se jich stále méně musí trápit při hledání odpovědi. Jednoduchých programů, které umožňují přehledné a snadné posílání SMS zpráv pomocí internetových bran, je stále víc. Patří mezi ně také SMS Toolbar, který vám zpřístupní posílání SMS přímo z lišty vašeho internetového prohlížeče. Největší výhodou této aplikace je snadná dostupnost editace a odeslání, navíc umožňuje využít integrovaný seznam telefonních čísel, který je možné také exportovat a importovat.

V našem miniseriálu o programech usnadňujících odesílání SMS zpráv v počítači se dnes podíváme na jednu z nejjednodušších (pokud jde o ovládání) aplikací. Jmenuje se SMS Toolbar a za jejím vznikem stojí autor a majitel serveru Mojelogo.cz. Získání programu je snadné, můžete si jej stáhnout a volně používat, jde totiž o freeware. Download zatím poslední verze 2.0 najdete zde: http://www.mojelogo.cz/toolbar.asp.

Po instalaci, která proběhne velmi rychle, ve vašem internetovém prohlížeči přibude možnost nechat si zobrazit novou horní lištu s ikonami, která nese název :-)mojelogo. Když zapnete zobrazení tohoto řádku, objeví se vám mezi horními lištami jedna nová, která obsahuje odkazy na server Mojelogo.cz, hlavní stránku programu SMS Toolbar a především část s dvěma editačními okny, která je určena k odesílání textových zpráv na mobilní telefony.

Stejně jako všechny podobné aplikace využívá SMS Toolbar k odesílání internetových SMS bran. V případě tohoto programu se můžete spolehnout, že vaše zpráva doputuje na libovolný mobilní telefon některého z českých mobilních operátorů. Při psaní čísla sice nevolíte předvolbu z přednastaveného seznamu, ale všechny existující prefixy aplikace podporuje.

Telefonní číslo napíšete do menšího z obou polí. Pokud chcete využít integrovaný telefonní seznam, můžete buď napsat jméno, které se v něm nachází, nebo se do něj podívat stisknutím ikony s malou knížkou. Ta vám totiž otevře okno, kde můžete jména a čísla přidávat, editovat nebo vybírat. Funkce export/import vám navíc usnadní přenášení seznamu na jiný počítač. Jde však o naprosto jednoduchý a základní adresář, který bohužel neumožňuje další práci s kontakty, například třídění do skupin, které by usnadnily hromadné odesílání. SMS Toolbar však rozesílání jedné SMS více lidem najednou stejně nepodporuje. Naštěstí tuto funkci alespoň do jisté míry nahrazuje automaticky ukládaná historie odeslaných zpráv, takže není problematické napsanou textovku ihned opětovně zvolit a poslat někomu dalšímu.

Druhé, větší editační okno vyplníte textem SMS zprávy. Při psaní se vám v rámečku nad polem počítají napsané znaky a počet SMS, na kolik se text při odesílání rozdělí. V případě, že překročíte počet znaků na jednu SMS (130 Oskar, 145 Eurotel, 150 Paegas), text zčervená a bude rozdělen alespoň na dva bloky. Odeslané zprávy se ukládají do historie, kterou, pokud vám začne překážet, snadno smažete pomocí klávesové zkratky CTRL + Del. Posledním krokem při expedici zprávy je kliknutí na tlačítko Odeslat. To se na dobu, kdy je zpráva posílána, změní na Odesílá se.

Program SMS Toolbar je velmi jednoduchý na obsluhu a jeho používání nebude rozhodně nikomu dělat problémy. Na druhou stranu postrádá oproti některým komplexnějším aplikacím (např. v minulám článku zmiňovanému SMS GateKeeperu) doplňkové funkce, usnadňující práci se zprávami a posílání - definovaný podpis, ukládání zpráv, odesílání definované skupině uživatelů, fronta odesílaných i odeslaných zpráv apod. Avšak pro všechny, kteří jen chtějí občas co nejjednodušeji poslat esemesku z webu, je SMS Toolbar naprosto dostačující.