Bolí vás to? Tak pošlete pár SMS!

„Sejde z očí, sejde z mysli,“ vybaví se známé české přísloví. Autoři studie, která měřila vliv rozptýlení na bolest pociťovanou pacienty při drobných operacích, ale zvolili na úvod své práce jiný známý text písně skupiny Beatles: „Zvládám to s trochou pomoci svých přátel“ (“I get by with a little help from my friends“). Je to netradiční úvod do celkem tradičního předmětu lékařského zkoumání - jak ulevit lidem od bolesti?

Je jasné, že vliv komunikace s přáteli (i cizími lidmi) se nedá testovat u operací, kde dochází k úplnému umrtvení pacienta. Byly proto zvoleny drobné chirurgické zákroky na dolní polovině těla, které vyžadují pouze lokální umrtvení a pacient tedy může bez problémů hrát na telefonu hru nebo si psát krátké textové zprávy.

Při psaní SMS bolí operace méně

Pacienti byli náhodně rozděleni do čtyř skupin:

První skupina pacientů dostala možnost psát si textové zprávy s přáteli.



Druhá skupina si také psala textové zprávy, ovšem s cizími lidmi.

Třetí skupina na mobilu hrála jednoduchou hru, konkrétně Angry Birds.

Kontrolní skupině se dostalo standardní péče, včetně částečné anestezie, ale bez jakýchkoli rozptylujících „atrakcí“.

Mobil dostali pacienti ze skupin 1, 2 a 3 už před začátkem operace a v jeho používání pokračovali po celou dobu zákroku. Doktoři měřili, jak se lišilo prožívání bolesti mezi jednotlivými skupinami.

Výsledky jsou vysoko nad úrovní statistické chyby právě u textové konverzace (skupiny 1 a 2). Lidé, kteří si smskovali s přáteli, žádali o zvýšení dávky anestetik 4,39× méně, lidé, kteří si přes mobil vyměňovali zprávy s neznámými lidmi, dokonce 6,77× méně často v porovnání s kontrolní skupinou. Hraní Angry Birds rovněž snížilo bolest, ovšem ne tak výrazně (hodnota 1,96× je na hraně statistické odchylky). Celkem se výzkumu účastnilo 98 pacientů.

Jak se měří bolest

Posuzování bolesti je obtížné proto, že jde obvykle o velmi subjektivní metriku. Jeden z nejpoužívanějších způsobů je zeptat se pacienta, jakou bolest prožívá na škále od 1 do 10 (tzv. numerické ohodnocení bolesti). Tým doktora Guilloryho zvolil jiný, dobře měřitelný ukazatel. Zaznamenávali, zda si pacient řekne o zvýšení dávky fentanylu. Tím, že byli pacienti do skupin přiřazení náhodně, počítá studie i s různými prahy bolesti nebo různými přístupy k technologiím.

Výzkum samozřejmě nevznikal na zelené louce. Myšlenka na rozptýlení pacienta během bolestivé operace a přivést jej tak na jiné myšlenky není nová. V roce 2004 například vyšla studie popisující vliv virtuální reality, která proti bolesti zubařského zákroku působila mnohem lépe, než jiné způsoby rozptýlení (film, hudba).

Bylo by zavádějící interpretovat studii tak, jak se o to snažily některé bulvární deníky, tedy jako „univerzální lék proti bolesti“. Nelze samozřejmě ani doporučit pacientům, aby během zákroku pracovali s mobilním telefonem, aniž by to předem konzultovali s operujícím personálem.