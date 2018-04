SMS si pošlete už i z pevné linky

Český Telecom bude konkurovat mobilním operátorům v posílání krátkých textových zpráv SMS z pevných linek. Zatímco dosud bylo možné SMS v pevné síti posílatjen přes počítač, nyní bude služba dostupná i z telefonních přístrojů. Poslání zprávy vyjde na jednu korunu, což je méně než u mobilních operátorů, kde cena běžně začíná na 1,20 Kč, uvedla firma na dnešní tiskové konferenci.Telecom předpokládá, že o službu budou mít zájem především mladí lidé, kteří všeobecně textovými zprávami komunikují nejčastěji. V zahraničí, kde již služba běží, se počet odeslaných SMS z pevných linek pohybuje kolem šesti až deseti zpráv na uživatele měsíčně. Je to zhruba třetina počtu zpráv, které lidé v průměru posílají z mobilů, uvedl Martin Košut ze společnosti Fincom Materna, která technologii Telecomu dodává.Zákazníci tuzemských mobilních operátorů loni podle odhadů poslali kolem 4,5 miliardy SMS.K tomu, aby mohl uživatel posílat SMS z pevné linky, bude si muset pořídit telefonní přístroj nebo přídavnou klávesnici, které mu to umožní. Od června bude Telecom SMS telefony i pronajímat.Krátkou textovou zprávu mohou zákazníci Telecomu zaslat na kterýkoli jiný pevný telefon nebo na mobil. Pokud zprávu zašlou na telefon, který službu nepodporuje, bude doručena v hlasové podobě. Zprávy lze odesílat i na fax a email.Telecom se již několik let potýká s poklesem výnosů z běžného telefonování, a proto hledá možnosti, jak zvýšit příjmy z pevných linek. Soustředí se hlavně na přenosy dat, přístup na internet a služby s přidanou hodnotou. Počet pevných linek ke konci březnameziročně poklesl o tři procenta na 3,52 milionu. Na začátku roku bylo v ČR 9,7 milionu aktivních mobilních telefonů.