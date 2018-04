SMS od moře jsou předražené. MMS nebo maily vyjdou často levněji

Jaká forma sdělení se vám ze zahraničí nejvíc vyplatí, záleží především na účelu. Pokud potřebujete napsat jednu větu pro maminku o tom, že jste dobře dojeli, je to jasné: vítězí SMS zpráva. Je nejlevnější a pro daný účel stačí. Jakmile by už ale SMS zprávy měly být dvě a víc, vyplatí se zauvažovat o jiné formě komunikace.

Do MMS "nacpete" mnohem více

MMS zprávy mohou být dobré řešení. Stojí méně než nejlevnější přístup k internetu na den a zároveň jsou jejich možnosti neskonale větší než u SMS. Operátoři umožňují velikost 300 kB pro jednu multimediální zprávu, přičemž poslat můžete obrázek, zvukovou nahrávku, text nebo kombinaci všeho.

Čeští operátoři sice uvádí limit 1 000 znaků pro text v MMS. To by ale museli příchozí MMS na svém serveru "prohlížet" a zjišťovat, co do nich uživatel přidal. To naštěstí nedělají, jak jsme si v praxi pro jistotu ověřili. Takže jediným limitem je schopnost toho kterého telefonu, s kolika znaky si v MMS poradí. V praxi není problém odeslat MMS s desítkami tisíc znaků textu, jen pozor, je při tom nutné v MMS přidávat stránky, na jednu většina telefonů povolí od 1000 do 2000 znaků. Počet stránek v jedné MMS je opět různý podle telefonu, běžně jich je k dispozoci pět až deset, někdy i více.

Vedle kvanta textu můžete ještě přidat fotky a další multimédia, limitem je 300 kB celkového objemu, což si telefon ohlídá a třeba fotky zmenší sám. MMS lze posílat i na e-mailové adresy, cena je stejná jako při posílání na mobil. A pokud příjemce nemá službu MMS aktivovanou, dostane odkaz na web, kde si zprávu může prohlédnout.

Co se týče cen MMS ze zahraničí, u O2 právě probíhá akce, kdy stojí stejně jako doma, tedy v průměru asi 6 korun. Přitom i nejlevnější SMS v rámci Eurotarifu stojí 3,20 Kč. U T-Mobilu přijde MMS na 10 až 18 korun podle země, u Vodafone je cena 11,40 Kč.

Zvažte i připojení

Jsou ale situace, kdy se vyplatí i mail nebo jiná forma internetové komunikace. Je to především tehdy, když potřebujete déle vzájemně komunikovat a SMS nebo MMS byste si museli poslat víc. Díky jednodenním zahraničním datovým balíčkům operátorů se o jednorázovém připojení vyplatí zauvažovat.

Například u T-Mobilu stojí Travel&Surf na den 149 Kč, k dispozici máte 20 MB. Pokud se ale vejdete do 3 MB, zaplatíte jen 29 Kč. To na pár mailů bohatě stačí. Jen pozor, na blížící se vyčerpání tohoto dílčího limitu vás operátor neupozorní, musíte si jej pohlídat sami, například pomocí různých aplikací (na Android například NetSentry, pro Windows MobileSPB GPRS Monitor).

U Vodafonu může být dobrým řešením balíček Vodafone Passport data na den, který umožňuje za 50 korun využívat jeden den tuzemský tarif Internet v mobilu nebo Internet v mobilu naplno. U O2 je nejmenší balíčkem ten, který obsahuje 2 MB, stojí 60 korun. Dalším řešením je rozhodnout se pro komunikaci po internetu rovnou a na dovolenou se vybavit některým z balíčků (více viz. Pár e-mailů v zahraničí může stát jako půl dovolené), v takovém případě se dá cena komunikace stlačit ještě níže.