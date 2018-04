SMS o firemní poptávce u Eurotelu

Od 1.11.2001 uvádí Eurotel novou službu „Eurotel SMS Obchodní Příležitost“, která umožňuje pomocí služby Eurotel GSM InfoTextu získávat informace o poptávkách jiných firem. Na nové službě spolupracuje Eurotel se společností Economy.CZ. Jedná se o elektronické tržiště, kdy poptávající firma vloží informaci o žádaném zboží nebo službě do systému našeho partnera a uživatelé služby „Eurotel SMS Obchodní Příležitosti“ ihned získají informace o poptávce ve formě SMS zpráv. Pro aktivaci služby si zákazník nejprve založí na stránce http://sms.allytrade.cz/ profil, ve kterém následně specifikuje oblasti, ze kterých chce získávat informace. Pomocí GSM InfoTextu je pak možné přiobjednávat další služby nebo službu odhlásit.

Klíčová slova služby - OBP

Seznam povinných parametrů:

Zaregistrování služby zasílání informací - Z

Ukončení zasílání informací - K

tel. číslo, na které se bude informace zasílat - YYYYYYYY

Číslo účtu zákazníka - XXXX



Seznam volitelných parametrů:

Počet informací, které budou doručeny - +N



Popis služby (informační obsah, princip činnosti):

SMS odeslaná ve formátu, např:

Příklady OBP Z 602123456 7890 +10 objednání 10 obchodních příležitostí z účtu 7890

OBP Z 602123456 7890 objednání 1 obchodní příležitosti z účtu 7890

OBP K 602123456 7890 předčasné zrušení objednání informací z účtu 7890



V případě, že byla zaregistrována služba zasílání, začne Eurotel GSM InfoText zasílat SMS zprávy z databáze zákazníka až do výše nastaveného limitu (+N). Pokud je limit větší než počet informací v databázi, budou další SMS zaslány v okamžiku uložení nových informací do databáze. Vyžádaná informace bude rozdělena do nejvýše 4 zpráv, ty budou tarifikovány jako jedna příchozí informace. Jednotná cena za doručenou informaci je 13 Kč, kdy doručená informace může být rozdělena do několika zpráv. Cena 13 Kč se však účtuje za všechny dohromady.