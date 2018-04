SMS nepočkají, mladí je posílají i při sexu

Posílat textové zprávy při vyučování, během večeře nebo dokonce z toalety už je v dnešní době zcela běžné. Mladí uživatelé mobilních telefonů jdou však podle průzkumu firmy Retrevo ještě dál. "Esemeskují" přímo během sexu.

"Je to naprosto v pořádku," přiznalo posílání SMS během sexu celých deset procent respondentů mladších 25 let. Nezvyklou kombinaci činností připouštějí i uživatelé nad zmíněnou věkovou hranicí. Textovka během sexu by nebyla problém pro šest procent z nich.

Podle některých zahraničních komentátorů by tak slovo "sextování" mělo dostat novou definici. Doposud se tímto termínem označovaly textové zprávy se sexuálně laděným podtextem.

Průzkum přinesl i další zajímavá data. Pro bezmála polovinu lidí mladších pětadvaceti let je běžné odesílat SMS u oběda a večeře, pro čtvrtinu pak i z toalety.