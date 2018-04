SMS lze na Paegas poslat i z normálního telefonu.

Radiokontakt OPERATOR (dále jen RKO)spouští pro majitele mobilních telefonů Paegas (a jejich známé) novou službu : Zasílání SMS prostřednictvím operátorky RKO. Je to docela pecka. Jednou z mála nevýhod SMS oproti pagerovému standardu ERMES byl donedávna též fakt, že pokud chtěl někdo poslat SMS, musel mít :

mobilní telefon toto umožňující s regulérním tarifním programem u stejného provozovatele, jako příjemce zprávy. přístup k Internetu.

Od 11. května však budou mít možnost poslat vám SMS i lidé bez mobila i bez Internetu. A co je na tom nejzajímavější, celé této aktivity se chopil právě konkurent mobilních telefonů, Radiokontakt OPERATOR a.s. Zatím bude umožněno diktovat SMS zprávy jen pro síť Paegas .

Zde je více informací přímo od provozovatele této jistě přínosné činnosti:

Zasílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony

Mnozí z nás používají možnost zasílání zpráv z mobilního telefonu na operátor buď pomocí SMS nebo předání vzkazu pomocí spojovatelského pracoviště. Řada uživatelů mobilních telefonů kontaktovala naší firmu a žádala rovněž o možnost odeslání zprávy na mobilní telefon. Vycházíme vstříc jejich požadavkům.

Radiokontakt OPERATOR a.s., provozovatel pagingových sítí RDS a ERMES, zahajuje službu zasílání krátkých textových zpráv účastníkům GSM sítí.

Ověřovací provoz začíná 11. května v 11:11:11.

V rámci ověřovacího provozu je možné předat vzkaz pomocí spojovatelského pracoviště, na které se dovoláte pomocí jednotného telefonního čísla 0600-238. Spojovatelce nadiktujete číslo GSM telefonu příjemce a vlastní vzkaz, který může být až 160 znaků dlouhý. Za vlastní odeslání vzkazu není účtován žádný poplatek.

Služba vznikla na základě spolupráce s akciovou společností Radiomobil a využívá mimo jiné internetového přístupu k SMS centru výše uvedené společnosti.

Stručný postup odeslání vzkazu na mobilní telefon GSM sítě PAEGAS: Volte telefonní číslo 0600 238 Spojovatelce sdělte číslo telefonu, na který chcete poslat zprávu Nadiktujte vlastní text zprávy

a) Cena telefonního volání z pevné sítě (JTS) je 14 Kč/min. Obvyklá cena za předání vzkazu činí 6 - 8 Kč

b) Lze předávat jen telefonní čísla a to včetně předčíslí (např. 0603 xxx xxx), nikoliv jména účastníka sítě GSM

Toliko konec oficiální zprávy RKO a teď připomínky.

Co z toho má RKO : Je to klasická CPP služba, tudíž je zpoplatňována zrychleným naskakováním impulsů na účet telefonu, odkud voláte. Na druhou stranu již není skoro rozdíl pokud voláte někomu na mobil z JTS za 10 Kč za minutu, nebo zda mu pošlete SMS za 14 Kč za minutu.

Co z toho má Radiomobil : Jen tak zdarma (alespoň doufám že za to nic RKO neplatí ) přijde k docela příjemné službě, o kterou se navíc nemusí starat. Stačí aby měl funkční propojení mezi Web site a SMS centrem, což by musel mít stejně.

Kdy bude podobná služba zprovozněna i pro Eurotel nám zatím není známo.