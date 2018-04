SMS jsou zlatý důl. Pomohou operátorům přečkat dopady krize

Vyplývá to ze závěrů studie společnosti Portio Research, která předpokládá, že SMS zprávy budou jedním z hlavních faktorů stojících přinejmenším za zmírněním dopadů světové finanční krize na mobilní operátory.

Celý trh s takzvanými mobilními zprávami dnes operátorům přináší příjmy ve výši 130 miliard dolarů a do roku 2013 to má být dokonce 224 miliard dolarů. To má představovat 60 % z nehlasových služeb operátora.

Drtivou většinu těchto příjmů tvoří právě textové zprávy SMS. Jejich popularita navíc neklesá, loni na nich světoví operátoři utržili 89 miliard dolarů a příští rok by to mělo být asi 100 miliard dolarů. V roce 2011 pak počet celosvětově odeslaných SMS přesáhne 5 bilionů.

SMS do důchodu nepůjdou

Oproti původním předpokladům se textové zprávy stále drží na vrcholu popularity. Podle všeho nevyklidí svou pozici různým alternativám tak rychle, jak se na první pohled zdálo. Část tržního koláče jim uberou MMS zprávy, e-maily nebo mobilní instant messaging, nepůjde ale o příliš dramatický rozdíl. SMS totiž v poslední době nebývale získávají na svou stranu třeba Američany.

Na světě navíc stále existuje dostatek trhů, kde nejsou krátké textové zprávy tak populární. Oblasti, jako jsou Jižní Amerika, Afrika nebo Blízký východ, prozatím přispívají do celosvětového balíku zpráv asi jen osmi procenty.

Právě zde se v příštích letech předpokládá významný růst v počtu odeslaných zpráv, zhruba dvojnásobný oproti Evropě. Největšími SMS maniaky jsou v tuto chvíli Filipínci, kteří pošlou průměrně 755 zpráv měsíčně.

V Evropě sílí vliv mobilního e-mailu

Naopak v Evropě by měl na úkor SMS získávat mobilní e-mail. Ten je populární především ve firemní komunikaci. Rostoucí vliv bude mít i mobilní instant messaging, jenž se na celkovém objemu celosvětového trhu se zprávami loni podílel asi 2,5 miliardy dolarů. V roce 2013 už by to mělo být 12,4 miliardy dolarů a mobilní instant messaging by mělo používat na 867 milionů uživatelů.

Největší nárůst popularity by měly zaznamenat MMS zprávy. Ty mají prý jako jediné šanci v dohledné době dohnat objemem příjmů klasické SMS.

Ostatně MMS vznikly jako další evoluce krátkých textových zpráv, a tak je logické, že by je měly postupně vytlačit. Úplné vymizení SMS z nabídek mobilních operátorů je ale v nedohlednu. V letošním roce mají MMS přinést do pokladen operátorů asi 30 miliard dolarů.

SMS zpočátku mnoho lidí neoslovily

Takzvané krátké textové zprávy byly komerčně uvedeny přibližně před patnácti lety. Služba si zpočátku příliš popularity nezískala, vždyť kdo by vlastně chtěl posílat krátké texty, když může příjemci rovnou zavolat. Jenže textové zprávy se během několika let staly fenoménem a dnes tvoří velmi podstatnou část příjmů mobilních operátorů. Marže na nich jsou obrovské, jelikož jedna SMS zatíží síť naprosto minimálně, a proto jsou minimální i náklady.