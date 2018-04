SMS chat EuroTelu trhá rekordy

Služba SMS Chat , kterou EuroTel spustil 8. února, je již mezi zákazníky velmi oblíbená. Počet uživatelů Chatu se dnes počítá na desítky tisíc. Například včera, 21.února, bylo doručeno z jednotlivých diskusních skupin k jejich uživatelům celkem 264 465 textových zpráv. O sedm dnů dříve Chat EuroTelu zaznamenal jen 101 882 SMS zpráv. Pouhých sedm dnů stačilo na to, aby množství textovek vzrostlo o více než 100%.

EuroTel sám přiznává, že tak vysoký zájem o SMS Chat nečekal. Jan Kučmáš, tiskový mluvčí EuroTelu, nám řekl: „Takový zájem o tuto službu nás opravdu překvapil.“ Přestože EuroTel nezveřejnil žádná další čísla o využívání SMS Chatu, i z těchto údajů se dá usuzovat, že nápor na SMS centrum musí být značný. EuroTel se s touto zátěží zatím vyrovnává bez problémů – výraznejší zpoždění v doručování textových zpráv nebo jiné problémy SMS centra jsme nezaznamenali.

Popis příkazů pro službu SMS Chat jsme zveřejnili již v tomto článku. Protože v době zveřejnění původního popisu příkazů nebyl k dispozici jejich kompletní přehled včetně detailního popisu jednotlivých parametrů, zveřejňujeme přehled všech potřebných příkazů a cen nyní:

Zaslání příspěvku do skupiny

Odeslání SMS přímo jinému diskutujícímu bez znalosti jeho čísla (mimo chat)

Registrace nebo změna registrace přezdívky pro telefonní číslo

Vytvoření nové soukromé diskusní skupiny

Zrušení diskusní skupiny

Registrace příjmu příspěvků ze skupiny

Registrace pro zasílání příspěvků od vybraného přispěvatele ze všech skupin, kam je přihlášen

Registrace pro zasílání příspěvků od vybraného přispěvatele z vybraných diskusních skupin

Odhlášení se od vybrané diskusní skupiny

Zrušení registrace příjmu příspěvků od vybrané osoby

Zrušení registrace přijmu příspěvků od vybrané osoby z konkrétní diskusní skupiny

Vypsání seznamu veřejných diskusních skupin včetně jejich popisů

Vypsání posledních příspěvků ze skupiny

Vypsání seznamu vlastních registrací do diskusních skupin

Vypsání seznamu diskusních skupin, ve kterých je registrována konkrétní osoba

Vypsání seznamu osob zaregistrovaných v diskusní skupině

Lze také využít funkci telefonu odpovědět (reply) na příspěvky zaslané ze zaregistrované skupiny. V tomto případě již není nutné psát klíčové slovo a parametr, ale pouze text zprávy a poslat ho na číslo, ze kterého byl příspěvek doručen.(alias – přezdívka osoby, které je příspěvek určen)Příjemce této zprávy za takto přijatou zprávu nebude platit – příjem takovýchto zpráv nemůže ovlivnit.(alias – nová přezdívka)Přezdívka musí mít minimálně dva znaky, nejvýše však dvanáct znaků. Ve jméně přezdívky mohou být použity pouze základní znaky abecedy (písmena) a číslice. V přezdívce mohou být nejvýše čtyři číslice. Pokud je odeslán příkaz CHAT ALIAS bez nové přezdívky, zruší se současná přezdívka (odregistruje se).Název diskusní skupiny musí mít 8 znaků bez mezer, povolena jsou pouze písmena a číslice (podobně jako u přezdívky).Diskusní skupinu může zrušit jen ten, kdo ji založil. Vedle této osoby ji samozřejmě může zrušit i oprávněný pracovník EuroTelu.(x – délka registrace)Pokud není odeslána informace o délce registrace, bude registrace platit až do jejího zrušení. Použít lze znaky T (trvalá registrace), D (denní registrace – platí jen do nejbližší půlnoci) a Hnn (namísto nn se dosadí počet hodin v rozsahu 1 až 24 hodin).Namísto znaku x lze opět dosadit informaci o délce registrace. Použití je shodné jako u předchozího příkazu. Pokud tedy není odeslána informace o délce registrace, bude registrace platit až do jejího zrušení. Použít lze znaky T (trvalá registrace), D (denní registrace – platí jen do nejbližší půlnoci) a Hnn (namísto nn se dosadí počet hodin v rozsahu 1 až 24 hodin).Parametry tohoto příkazu jsou shodné jako u obou předchozích případů.Pokud není uveden název skupiny, zruší se registrace ve všech diskusních skupinách.Pokud není uvedena přezdívka (alias), zruší se všechny registrace příjmu zpráv od vybraných osob.Pokud není jeden z parametrů uveden, zruší se všechny registrace jen podle uvedeného parametru (tzn. pokud není uvedena skupina, zruší se registrace příjmu zpráv od aliasu). Pokud není uveden ani jeden z parametrů, zruší se všechny registrace příjmu zpráv od konkrétních osob z vybraných diskusních skupin.Parametr n určuje počet posledních příspěvků. Jeho maximální hodnota může být 100. Pokud není tento parametr uveden, použije se hodnota 1.

Namísto parametru n se dosadí číslo, které určuje maximální počet odpovědí. Pokud tento parametr není uveden, dosadí se automaticky hodnota 1 (tzn. přijde jen jedna odpověď).

Za odeslání příspěvku do diskusní skupiny se platí pouze cena za odeslanou textovou zprávu (podle tarifu uživatele). Za vypisování všech možných seznamů se platí cena za odeslanou textovku a 0,74 Kč (všechny tarify Go, cena s DPH) nebo 0,70 Kč (tarifní programy, cena bez DPH – s DPH tato částka vychází na 0,735 Kč). Za vypsání posledních příspěvků (za každou příchozí textovku) a za každý příchozí příspěvek z diskusní skupiny zaplatí majitel karty Go 0,50 Kč (cena s DPH), majitelé tarifních programů zaplatí 0,50 Kč (cena bez DPH, s DPH 0,525 Kč).