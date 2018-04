SMS by mohly být ochranou proti taxikářům

(ČIA) Podle ředitele pražského magistrátu Zdeňka Zajíčka by byla možnost informovatse mobilním telefonem o ceně jízdy prostřednictvím sms zpráv, tím by se prý dalo předejít okrádání cestujících ze strany taxikářů. "Nejlepšíobranou proti okrádání je totiž informovaný zákazník," řekl dnes ředitelMagistrátu hlavního města Prahy. Magistrát by uvítal aktivitu některého zprovozovatelů digitální sítě, který by se s mobilními operátory narealizaci této myšlenky dohodl.

Magistrát by tento počin podpořil, ale spíše propagací než finančními

prostředky. "Umím si představit už ten efekt na taxikáře, kdyby si zákazník

začal hrát s mobilním telefonem a řidič by nevěděl, zda si ověřuje cenu

nebo píše domů," vysvětlil Zajíček. Prozradil také, že obdržel dvě nabídky

soukromých společností, jak kontrolu taxikářů zabezpečit elektronicky.

Jedna z nich nabízí zprostředkování "kontrol" přes satelit.

Ověřování správné ceny pro své zákazníky nabízí prostřednictvím sms zpráv v

Praze jeden z největších podnikatelských subjektů v taxislužbě AAA

Radiotaxi. Pokud si zákazník objedná vůz u této společnosti, obdrží nabídku

zaregistrovat si u společnosti číslo svého mobilního telefonu. Potom může

vyslat sms dotaz s adresou nástupu a výstupu a počítač mu zašle maximální

možnou částku, kterou může taxikář požadovat. Cena za zprávu je standardní.