SMS brány se mohou zaplatit a přitom být zdarma

Dva čeští operátoři se pokusili změnit model zpoplatnění do té doby bezplatných SMS bran na internetu a u svých uživatelů tvrdě narazili. Přitom existuje dost modelů, které uživatele tolik nevytočí a přitom splní stejný účel – zamezí růstu nákladů na provoz SMS bran a případně přinesou i nějaké prostředky.

Pro mobilního operátora je růst počtu odeslaných zpráv z SMS brán problémem. Webový server ho sice moc nestojí a náklady na přenos textové zprávy jsou také nižší než v případě posílání SMS z mobilu na mobil. Mobilní sítí jde totiž textovka jenom polovinu své cesty. Jenže musí investovat do posílení SMS centra a zde už jde o náklady v řádech deseti až stomilionů korun ročně. Neplatí se totiž jenom za hardware, ale také za softwarové licence.

Nejnákladnější je provoz SMS centra

SMS centrum má fyzickou kapacitu, udávanou v počtu přenesených SMS za sekundu. Software SMS centra ale neumožní přenesení více textových zpráv v daném čase, než kolik odpovídá zakoupené licenci. Operátor si tak může koupit drahý hardware, který ale na plno využije až v budoucnosti a zatím si zaplatit levnější licenci. Podle potřeby postupně licenci vylepšuje.

Existují i rozšíření licencí, které umožňují doručovat textové zprávy maximální možnou kapacitou SMS centra, bez ohledu na licenci. Operátor pak překročení licence zaplatí zpětně. Bez těchto doplňkových licencí by mobilní operátoři nedokázali zvládnout například vánoční a silvestrovské šílené posílání textovek. A nebo by museli utopit desítky milionů korun za předimenzovaná SMS centra, která využijí několikrát za rok.

Operátoři se proto snaží omezovat počet odeslaných textových zpráv z bezplatných webových SMS bran, protože jim jenom zvyšují náklady a nepřinášejí nic, z čeho by je pokryli. Podle českých zkušeností totiž neplatí, že by příjemci textových zpráv odpovídali odesílateli už klasickou textovou zprávou, která je placená. Z webových bran se totiž odesílají především delší zprávy, rozdělené do několika SMS. Příjemce ale odpoví nanejvýš jednou textovkou. A i když u některých předplacených karet taková zpráva pokryje náklady na několik textovek, stejně to na zaplacení brány nestačí. Neobvyklá není ani situace, kdy si dva lidé připojení ve škole nebo v práci k internetu posílají navzájem zprávy z brány na mobil, přestože by e-mail byl efektivnější.

Omezit se dá příjemce i odesílatel

Uživatelé posílající si zprávy navzájem ale nedokáží přetížit SMS bránu takovým způsobem, jako to zvládají provozovatelé různých informačních služeb. Je pravda, že služby poskytují zdarma a nic z nich zřejmě kromě ztráty vlastního volného času nemají. Jenže informace pro své služby vesměs vykrádají odjinud (a ty, kdo je pořizují a publikují, to stojí nemalé prostředky) a stejně tak nechávají za doručení platit mobilního operátora ve formě úhrady nákladů na SMS bránu.

Navíc odeslání velkého množství textových zpráv najednou v řádech tisícovek a více SMS spolehlivě na chvíli zahltí SMS centrum. Takovým odesílatelům textových zpráv lze ale zamezit v přístupu na stránky SMS bran, a to i přes to, že používají pro odesílání nějaký skript. K tomuto kroku sáhli postupně všichni tři mobilní operátoři.

U webových i e-mailových sms bran je možné omezit i počet odeslaných nebo přijatých textových zpráv. Pokud se uživatel před odesláním textové zprávy z brány musí přihlašovat, je možné mu nastavit limit odeslaných textových zpráv – v průběhu jednoho přihlášení, dne či jiného časového období. Je ale možné omezit i maximální počet textových zpráv, které může přijmout za časové období zákazník mobilního operátora.

K omezení odesílatele by měli sáhnout provozovatelé nezávislých SMS bran. Ti tak totiž mohou lépe plánovat své financování SMS brány v případě, že si neúčtují každou odeslanou zprávu. Znají totiž počet svých zákazníků a dokáží si spočítat, kolik peněz potřebují sehnat pro extrémní případ, kdy všichni zákazníci využijí svůj limit.

Omezení počtu přijatých textových zpráv používají u internetových SMS bran mobilní operátoři. Ti si totiž pro změnu musí spočítat, kolik je bude stát doručení textových zpráv svým zákazníkům. Omezit se dá počet textových zpráv pro obě strany (odesílatel i příjemce), ale výsledný efekt na finanční bilanci už v takovém případě bude zanedbatelný. Je to přesně ten krok, který naštve uživatele, ale provozovateli brány nic nepřináší.

Otevřené proti uzavřeným bránám

V případě nezávislých SMS bran je jasné, že brána nemůže být otevřená, tedy přístupná každému bez přihlášení. Pokud není provozovatel filantrop, který platí provoz ze svého, potřebuje mít uživatele registrované. Ať už kvůli účtování nebo kvůli možnosti omezení počtu odeslaných zpráv. Mobilní operátoři se ale musí rozhodnout. Budou poskytovat SMS bránu jako službu navíc pro své uživatele, kterým umožní posílání textových zpráv z internetu, nebo naopak chtějí umožnit komukoliv, aby poslal textovku jeho zákazníkům?

První možnost zvolil T-Mobile, který podmínil používání své brány registrací. Registrovat se ale mohou jenom jeho zákazníci. Eurotel a Oskar umožňují používání SMS brány každému, kdo zavítá na jejich webové stránky. Oba operátoři omezují počet textových zpráv, které je možné odeslat zákazníkům.

Každé řešení má svá pro a proti. Uzavřené brány, navíc ještě určené pouze pro zákazníky operátora, jim neumožňují přijímat textovky z webu od zákazníků jiných operátorů. Jenže zase jsou odolnější vůči spamování. Počet přijatých spamů je sice díky limitu omezený, ale přesto může spamovat každý každého; stačí znát jen telefonní číslo nebo si jej tipnout. Pro spoustu uživatelů, zejména v České republice, je ale důležité, aby mohli přijímat textové zprávy od kohokoliv. Proto tak vášnivě reagovali na omezení SMS brány ze strany T-Mobile.

Kdo má SMS bránu platit?

Všichni mobilní operátoři by byli nejraději, kdyby zákazníci platili za každou textovou zprávu, která je odeslaná přes SMS bránu. Jenže v současnosti nezvládají účtovat nikoho jiného než své vlastní uživatele. Z toho důvodu T-Mobile, který zavedl zpoplatnění, omezil bránu jen na své zákazníky. Kdyby zůstala brána otevřená, musel by za příjem textovek z internetu platit příjemce. To je ale nerealizovatelné, protože v takovém případě by příjemce platil za nevyžádané zprávy a nedokázal by ani omezit jejich počet. O placení za příchozí zprávy se T-Mobile pokusil v případě přeposílaných e-mailů, ale zatím toto placené dočasně pozastavil a hodně dobře si rozmyslí, než se jej pokusí znovu spustit.

Pokud se má SMS brána zaplatit, ale přesto má být pro koncové uživatele (odesílatele i příjemce) zdarma, musí ji financovat někdo třetí. O sponzoring SMS brány se pokouší Eurotel, který přidává do každé textové brány odeslané z internetu reklamní text. Jenže vzhledem k tomu, že se v reklamních textech objevují převážně upoutávky na samotný Eurotel, není o tuto inzerci zřejmě téměř žádný zájem. Až by se dalo říct, že Eurotel může bránu rovnou sponzorovat jako dosud: platit náklady na její provoz. Jenže díky současným omezením a znehodnocením (zpráva má jenom 59 znaků, zbytek je reklama) je mnohem méně využívaná, a Eurotel tak na ní neprodělává tolik jako dříve.

Možnosti existují, ale operátoři je nevyužívají

Existuje ale ještě jedna možnost, jak provozovat SMS bránu a přitom na ní pokud možno neprodělávat. Pokud by totiž operátor vycházel z potřeb zákazníků, zjistil by, že chtějí být pro případ potřeby dostupní pro kohokoliv a že jim v takovém případě rozhodně nebude vadit limit počtu přijatých zpráv v určitém čase. Stejně tak by věděl, že uživatelé jsou ochotní platit za služby SMS bran, které jim přijdou užitečné.

Určitě se dá paušálně zpoplatnit přeposílání e-mailů (taková textovka ale musí obsahovat rozumné informace, nikoliv jen informaci, že přišel e-mail), platit se dá za větší limit přijatých zpráv a další možnosti schránek. Vyloučit z financování nelze ani reklamu. Ta může být na samotných stránkách, a pokud nebude dlouhá, může být i v textovkách.

Ani jeden z našich mobilních operátorů neřeší problém své SMS brány optimálně. Eurotel přidává reklamu, která textovky z jeho brány degraduje na reklamní sdělení doplněné vzkazem uživatele. Bránu T-Mobile zase nikdo kromě jeho zákazníků nemůže používat a za přeposlané e-maily se má začít platit, což odradí další uživatele. Navíc přestože je brána placená, T-Mobile z ní nic nemá, protože drtivá většina uživatelů si hlídá svůj limit bezplatných zpráv a víc jich nepošle. Přeposlané e-maily jsou zatím zdarma. Až nebudou, uživatelé je opět přestanou používat.

Oskar má brány dvě. Jednu otevřenou, přístupnou pro každého, která v této podobě nejspíš zůstane, byť nelze vyloučit, že se změní současné omezení počtu zpráv jednomu uživateli. Má i bránu pro vlastní zákazníky, přístupnou po přihlášení. Ta nabízí větší funkčnost, ale je zcela zdarma. Zákazníci tak mohou být zatím spokojení, na rozdíl od Oskara, který ji v budoucnu bude muset částečně zpoplatnit nebo získat sponzora. Jeho ochota dotovat provoz totiž bude klesat s růstem provozu v obou bránách.