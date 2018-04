Neberte nám SMS bránu, spílají zákazníci. Operátoři ji považují za přežitek

Kromě možnosti vést si archiv SMS, MMS a informací o hovorech či zálohovat si kontakty uložené v telefonu, nabízel komunikační portál Vodafone park od spuštění v září 2009 i SMS bránu. Nesloužila pouze zákazníkům Vodafonu, stejně jako oni mohli do sítě tohoto operátora zasílat SMS zdarma také zákazníci konkurenčních společností. Možnost odesílat textovky do ostatních sítí, které byly ovšem již zpoplatněné, byla již výsadou pouze zákazníků Vodafonu.

Letos v březnu ovšem uživatele, kteří Park využívali, čekalo nemilé překvapení. Operátor se totiž rozhodl portál a s ním tedy i SMS bránu k 30. dubnu zrušit, a to bez náhrady. Důvodem byl podle Vodafonu klesající zájem o využívání portálu.

Vodafone park v roce 2009 Hlavní funkce:

• SMS/MMS brána s adresářem

• archiv všech odchozích i příchozích hovorů

• archiv odeslaných i přijatých SMS/MMS

• profil a status uživatele



Aplikace umožňující posílat notifikační SMS:

• Fotoalbum „Lidé.cz” - Seznam

• Medard – aktuální předpověď počasí – Ústav informatiky AV ČR

• CILI.cz kalendář kulturních akcí - CILICHILI

• Parťáci – rychlé zvaní na akce – Crazy Tomato

„S ohledem na jeho uživatele jsme to dlouho odkládali, ale dál už to nebylo možné. Návštěvnost Vodafone parku byla 80x nižší než v roce 2013,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Veronika Exnerová z tiskového oddělení Vodafonu.



Hlavním faktorem, který měl vliv na upadající zájem o tuto službu a s ní spojenou SMS bránu, bylo podle Exnerové zavedení neomezených tarifů. Všichni tři tuzemští operátoři je představili právě v roce 2013.

„Po zavedení neomezených tarifů zájem o webovou SMS bránu výrazně klesal, proto ji nebudeme nahrazovat,“ upřesnila Exnerová s tím, že pro psaní delších textů, pro něž bylo webové SMS rozhraní vhodné, může být částečnou náhradou například diktování textu u smartphonů.

Díky chytrým telefonům je dnes již podstatně snazší ochránit své kontakty před ztrátou, i v tomto ohledu tak Park v očích operátora již postrádal smysl. „Své kontakty mohou zákazníci zálohovat například díky Kontaktům Google. V telefonech s Androidem to bývá nastaveno automaticky. V iPhonu lze zálohovat kontakty například přes iCloud,“ doplnila Exnerová.

Průměrný počet textových zpráv zaslaných prostřednictvím SMS brány nechtěl operátor blíže komentovat. Stejně tak není jasné, kolika uživatelů řádově se zrušení Vodafone parku přímo dotklo. Například v roce 2012 operátor nicméně informoval, že v komunikačním portálu je zaregistrován více než milion uživatelů a počet jimi odeslaných SMS dosáhl přibližně 300 tisíc denně.

Vlastní SMS brána přežívá jen u T-Mobilu, O2 ji zrušilo loni

Vodafone však není prvním operátorem, který vlastní SMS bránu zrušil. Stejný krok totiž učinilo i O2, a to již loni. Důvody byly stejné jako u konkurenta.

„Ke zrušení SMS brány jsme přistoupili kvůli výraznému snížení zájmu o tuto službu, ke kterému došlo po zavedení tarifů s neomezeným voláním a počtem SMS,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Jitka Pajurková z tiskového oddělení O2 s tím, že dopad na klesající zájem o tuto službu v Moje O2 měl i nástup chatovacích aplikací. Zákazníci O2 mohli prostřednictvím brány posílat zdarma SMS do všech tuzemských mobilních sítí.

Posledním operátorem, který navzdory neomezeným tarifům vlastní SMS bránu i nadále provozuje, je tak T-Mobile. Ze statistik operátora totiž vyplývá, že nejde o nikterak opomíjenou službu. Podle Lukáše Hrabala z tiskového oddělení T-Mobilu je totiž z otevřené brány odesláno měsíčně zhruba 1,3 milionu zpráv, z uzavřené jsou to pak přibližně dva miliony SMS.

Z otevřené brány je možné posílat pouze bezplatné SMS do sítě, z uzavřené (pouze po přihlášení do Můj T-Mobile) pak kromě toho i do ostatních sítí, takové zprávy jsou ovšem již zpoplatněné podle tarifu zákazníka.

SMS bránu vnímá T-Mobile jako benefit pro zákazníky spočívající v pohodlném psaní zprávy na klávesnici počítače. O jejím ukončení tak momentálně neuvažuje, minimálně od začátku letošního roku totiž nepozoruje žádný výrazný pokles zájmu o tuto službu.