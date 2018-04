SMS brána varuje narkomany

Australské webové stránky, které pomocí SMS varují registrované uživatele před místy, kde hrozí nebezpečí výskytu policejních psů detekujících drogy, byly v minulém týdnu znovu otevřeny. Tato kontroverzní služba se setkává s obrovským zájmem australských uživatelů mobilních telefonů.

Australský server, který se za krátkou dobu svého účinkování setkal s obrovskou oblibou, ale zároveň s mnoha hlasy, které si přály jeho okamžité zrušení, poskytuje svým registrovaným uživatelům velice zajímavou a jinde nevídanou službu. Pomocí SMS zpráv na mobilní telefon je včas varuje před místy, kde policie kontroluje občany, aby zjistila, zda u sebe namají v držení marihuanu nebo tvrdé drogy.

Proti těmto webovým stránkám se ohradila již celá řada australských politiků a veřejně činných osobností, ale na druhou stranu server zaujal obrovské množství lidí. Zakladatelé serveru se setkali s daleko větší oblibou, než původně předpokládali. Po krátké době fungování museli server dočasně pozastavit, aby mohli uspokojit daleko větší počet zájemců.

Kontroverzní webová stránka Snifferdogalert byla nedávno obnovena v nové verzi a díky tomu může přijímat stále větší množství registrovaných uživatelů. Stránky, které spravuje australská společnost NSW Council for Civil Liberties and Redfern Legal Centre, zasílají registrovaným uživatelům SMS zprávy, ve kterých je varují proti místům, kde policie používá psy detekující drogy. Do povědomí široké veřejnosti vešla tato služba v minulém měsíci, kdy policejní ředitel Nového Jižního Walesu striktně požadoval okamžité zrušení tohoto serveru.



"Nedávno jsme rozšířili naše stránky kvůli obrovskému zájmu uživatelů. Čím více lidí se u nás zaregistruje, tím větší je naše publicita. Zpočátku jsme neočekávali, že tato služba bude tolik populární," řekl Cameron Murphy, prezident společnosti, která server provozuje.

Podle Murphyho je to první server, který podobnou službu provozuje. Služba Snifferdogalert využívá servisu mnoha prověřených hlídek v různých oblastech, které zasílají tajný kód pomocí SMS přímo na server. Tyto hlídky monitorují místa, kde policie kontroluje podezřelé osoby s pomocí speciálně vycvičených psů. Server následně prověří svého zvěda a okamžitě zasílá SMS všem registrovaným uživatelům. Ti se potom snadno vyhnou nebezpečí kontroly. Server Snifferdogalert je schopen poslat 400 zpráv za vteřinu. K dnešnímu dni je ve službě registrováno téměř 40 000 uživatelů.

Stránky byly znovu spuštěny během minulého víkendu. Podle slov provozovatelů serveru si svou popularitu získaly zejména v okolí Sydney.