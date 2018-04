SMS brána do všech českých sítí zdarma!

Budějovický Budvar zprovoznil vlastní webovou bránu pro odesílání SMS zdarma na mobilní telefony v sítích českých a slovenských mobilních operátorů. Uživatelé smějí odeslat jednu zprávu za dvě minuty, ke zprávě je připojen reklamní text JDEMENAPIVO.CZ, délka zprávy je omezena na 144 znaků. Server Budvaru nabízí i zasílání obrázků, log a melodií na mobil, uživatelé by si však měli být vědomi podmínek registrace: "Registrací do systému vyjadřuje uživatel zájem o průběžné informování ze strany provozovatele stránek jdemenapivo.cz společnosti Budějovický Budvar, n. p., a souhlasí se zasíláním informačních zpráv o činnosti společnosti Budějovický Budvar, n. p., na e-mailovou adresu, respektive na mobilní telefonní číslo, poskytnuté v rámci registrace do systému či v průběhu dalšího využívání služeb na stránkách jdemenapivo.cz. Zasílání informačních zpráv bude zajišťováno výhradně prostřednictvím společnosti TBWA Praha s. r. o.". Bude zajímavé sledovat, zda se skript pro používání brány Budějovického Budvaru objeví i v programech pro odesílání SMS z počítače, jako je DreamCom a SMS GateKeeper.