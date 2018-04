SMS brána Bluetone je skoro zadarmo

Posílání e-mailových zpráv na mobilní telefony prostřednictvím webových bran mobilních operátorů již není co bývalo. T-Mobile omezil volné odesílání zpráv úplně, Eurotel je nabízí ve zkrácené, sponzorované verzi. Jedině nejmladší operátor Oskar stále ještě volné posílání textovek ze své brány nabízí.

Existují však i jiné možnosti, jak ze svého mobilního telefonu či stolního nebo přenosného počítače odeslat textovou zprávu levněji, než jak ji účtuje váš mobilní operátor, to vše bez ohledu na na mobilní síť příjemce. Webové brány operátorů mají totiž ještě jedno nepříjemné omezení: jejich prostřednictvím můžete odeslat textovku pouze do vlastní sítě.

V tomto článku se podíváme na jednu ze služeb, které nabízejí možnost odesílání textovek levněji a do všech mobilních sítích. Dobře víme, že služeb nabízejících stejné či podobné možnosti je daleko více - i na ostatní dojde řada, postupně se seznámíme se všemi. V minulém dílu jste si mohli přečíst o systému SMSmidlet.com, dnes se zaměříme na možnost posílání textovek zdarma prostřednictvím služby Bluetone Českých radiokomunikací.

Když zdarma není tak úplně zdarma

Služba Bluetone nabízí všem svým registrovaným uživatelům možnost odesílání textových zpráv do všech tuzemských mobilních i pevných sítí. Za odeslané textové zprávy platíte prostřednictvím kreditu, který získáváte za čas připojení k internetu prostřednictvím běžného analogového modemu (pevná telefonní linka) a použití služby Bluetone Internet Free.

Za každých patnáct minut strávených na internetu ve špičce nebo za každou půlhodinu internetu mimo špičku se na vaše uživatelské konto připisuje jeden kredit. Těmito kredity poté můžete zaplatit za odchozí textové zprávy, vždy v poměru jedna textovka za jeden kredit.

Před použitím této služby se však musíte zaregistrovat na těchto stránkách. Registrace je rychlá, není vyžadováno ověření e-mailem a množství informací požadovaných v registračním formuláři je srovnatelný s jinými podobnými službami. Po zaregistrování je váš účet ihned k dispozici a můžete využít také automatického nastavení vytáčeného spojení a nebo automatického nastavení poštovního klienta.

Systém posílání textových zpráv najdete po přihlášení do webového e-mailového rozhraní. Vždy zde máte k dispozici informaci o počtu kreditů, které můžete využít. Pokud jste připojení právě přes Bluetone Internet Free a současně je toto vaše první přihlášení do systému, možná budete překvapeni skutečností, že nemáte k dispozici žádné kredity. Nemusíte zoufat â kredity se na váš účet připisují vždy až po ukončení vytáčeného připojení. To je ovšem poněkud nepraktické.

Textovkujeme o sto šest

Rozhraní pro odesílání textových zpráv je velmi podobné jako uživatelské rozhraní nabízeného e-mailového systému. Můžete zde vytvořit a odeslat nebo uložit novou textovou zprávu, která však nemůže být delší než standardních sto šedesát znaků. Za jeden den můžete odeslat maximálně sto textových zpráv, přičemž systém se snaží doručit zprávu během dvaceti čtyř hodin od jejího odeslání, je systémem automaticky smazána. To je dobré vědět. U odchozích zpráv nemáte možnost být jakkoli informování o jejím úspěšném doručení.

Kromě odesílání zpráv máte k dispozici také archiv odeslaných textových zpráv. Velmi užitečnou funkcí je možnost vytvořit si určité typy zpráv, které pak můžete mít uloženy ve složce šablon a podle okolností je pak aktuálně použít. Za zmínku již stojí pouze možnost vytvořit si vlastní uživatelský adresář, který však nemůžete exportovat do lokálního souboru, kupříkladu kvůli zálohování či přenesení do vašeho mobilu.

V průběhu testování jsme odeslali padesát textových zpráv na všechny české mobilní operátory. Až na jednu vyjímku byly všechny zprávy správně doručeny, nejkratší čas doručení se pohyboval okolo třiceti vteřin, nejdelší překročil hranici jedné hodiny. Průměrná doba doručení zprávy se pohybovala okolo pěti minut.