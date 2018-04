SMS a WAP – kolik za tyto služby chtějí operátoři?

Nejběžnějšími nehlasovými službami nabízenými v každé GSM síti jsou krátké textové zprávy SMS a připojení k WAPu (Wireless Aplication Protocol). Obliba první a druhé se značně liší, neboť SMS zprávy posílá téměř každý, zatímco WAP zatím pravidelně používá jen malá část uživatelů, podle posledních údajů asi 15 procent. Mnozí se WAPu bojí pouze z důvodu ceny. Myslí si, že jde o luxus, který si nemohou dovolit. Cena za prohlížení WAPu je přitom někdy shodná, většinou však nižší než za hovor. Bohužel spojení k WAPu se nepočítá do volných minut a jakékoliv zdlouhavé čtení stránek nebo hledání informací se může prodražit víc než několik hovorů, díky nimž zjistíte to, co jste chtěli na WAPu najít (například odjezd vlaku). Kolik tedy přesně SMS a WAP stojí?

Operátor Tarif SMS (jedna zpráva) WAP (minuta) Paegas Twist 2,80 2,80 Paušál 1,05 2,10 Oskar Oskarta 2,10 2,63 Volám … 1,05 2,10 Slyším Vás 0,53 / 0,37 * 14,70 Dohoda s Oskarem 0,53 3,15 EuroTel Original Go 3,30 3,30 / 1,00 ** Quatro Go 3,30 3,30 / 1,00 ** Fun Go 1,80 3,30 Paušál 2,10 2,10

* Cena ve špičce a mimo špičku. Špička trvá od 8:00 - 18:00.

** Cena ve špičce a mimo špičku. Špička trvá od 7:00 - 19:00 (Original Go), respektive 7:00 – 16:00 (Quatro Go).

SMS

Rozdíly mezi cenou za jednu odeslanou SMS lze najít především mezi paušály a předplacenými kartami, mezi operátory nejsou skoky až tak velké. Jasně nejdražší je v celkovém pohledu EuroTel, který účtuje u dvou svých předplacených tarifů výrazně nejvíce, plných 3,30 za SMS (jde o tarify Original a Quatro Go). Oproti konkurenčním předplaceným kartám tak ztrácí 0,50 haléřů (Paegas Twist – 2,80/SMS), respektive 1,20 (Oskarta – 2,10/SMS). Předplacené služby EuroTelu tak zachraňuje speciální tarif Fun Go, který naopak SMS razantně zvýhodňuje a s cenou 1,80 Kč za zprávu je nejlevnějším z pre-paidů.

V oblasti paušálních tarifů je na tom EuroTel hůř. Ze srovnání vyplývá, že u konkurence si odešlete dvě SMS za cenu jedné zprávy u EuroTelu. Ve zvláštním případě, kterým jsou Oskarovy tarify Slyším Vás a Dohoda s Oskarem, jde dokonce o čtvrtinovou cenu vůči EuroTelu. U tarifu Slyším Vás v době mimo špičku pak dokonce více než pětkrát méně.

WAP

V případě WAPu je situace podstatně vyrovnanější. U paušálů se dokonce operátoři vzácně shodli a jeden jako druhý účtují za minutu spojení 2,10 Kč. Z této roviny vystupují jen dva Oskarovy speciální tarify – Slyším Vás a Dohoda s Oskarem. Ty totiž nejsou pro sledování WAPu vhodné, neboť za minutu spojení zaplatíte hrozivých 14,70 Kč, respektive nepříliš výhodných 3,15 Kč.

Mezi pre-paidy tentokrát, právě opačně než tomu bylo v případě SMS, kralují předplacené karty EuroTelu s tarifem Original a Quatro. Ve špičce jsou sice drahé (3,30 Kč), ale mimo ni vás bude minuta stát pouhou korunu. V průměru tak jedna minuta vyjde jen na 2,15 Kč, což je srovnatelné s paušály. Zvláště Quatro Go, kterému končí špička již ve čtyři hodiny odpoledne, může být ideálním řešením pro většinu uživatelů toužících po pre-paidu a WAPu zároveň. Poslední z předplacených tarifů EuroTelu s názvem Fun je pro WAP spíše nepoužitelný, neboť z ceny 3,30 Kč nesleví po celý den. Oskarta a Twist jsou rovnocennými soupeři, s minimálním rozdílem v sazbě (pouze 17 haléřů).

Kdo málo mluví, také musí vybírat

Pokud si pořizujete mobilní telefon a SIM kartu s tím, že nebudete volat téměř vůbec nebo jen málo, pak zřejmě zauvažujete o některé z předplacených služeb. Jestliže přistupujete k volbě takto, počítáte zřejmě s tím, že vám většinou postačí textové zprávy. Pak bude rozumné vybrat si mezi Fun Go a Oskartou.

Ve WAPu je situace jiná, točí se spíše okolo otázky: „Paušál nebo pre-paid?“ Pokud počítáte s pravidelným a někdy i dlouhodobým WAPováním, rozhodně potřebujete paušál. Zajímavá cena mimo špičku u předplacených sad EuroTelu by vás mohla nutit někdy čekat pár minut nebo také hodin, než byste se byli ochotni připojit. Ovšem jestli se chcete občas podívat na WAP a do paušálu se vám nechce, Quatro Go je přesně pro vás.