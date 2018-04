Smrtelný úder pro přenositelnost čísel: poplatek až 800 korun

Opatření obecné povahy, které stanovuje technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, je na přesnou definici mezioperátorských poplatků poměrně strohá. V celém dokumentu se zásad pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností telefonních čísel u mobilních operátorů týká pouze jeho pátá část, jmenovitě pak článek 18 až 22. Konkrétní výpočet poplatku je však stanoven pouze v článku 18, který se týká kompenzace poplatku za práva plynoucí z oprávnění k využívání telefonních čísel podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb. V tomto nařízení se pak lze dočíst, že poplatek za využívání jednoho telefonního čísla činí 1 korunu za kalendářní rok. Pokud tak má přejímací operátor (ten, ke kterému migrujete) zaplatit poměrnou část opouštěnému operátorovi za práva plynoucí k přebíranému číslu, jde pouze o haléřové vyrovnání, které v konečném důsledku nemá smysl příliš uvažovat. Tento bod dokumentu tak lze považovat za bezpředmětný a hlavní pozornost na sebe strhávají další články týkající se této problematiky. V nich však již nelze najít ani zmínku o tom, jak vysoké by poplatky měly být. ČTÚ zde zvolil pouze obecná - dalo by se říci - klišé, která velmi vzdáleně mluví o předpokládané výši poplatků. Jen namátkou lze vybrat některé formulace: "Ceny za služby související s přenositelností mobilních čísel musí být stanoveny tak, aby jejich celková výše zahrnovala účelně a efektivně vynaložené náklady zúčastněnými subjekty ve fázi implementace i provozu přenositelnosti mobilních čísel." nebo "...aby v maximální míře zohledňovaly opodstatněné a související příčiny vzniku jednotlivých nákladů." Abychom však neházeli špínu jen na ČTÚ, vina padá i na hlavy operátorů. Ti se totiž dodnes nebyli schopni dohodnout na výši poplatků a ČTÚ tak jako hlavní regulátor trhu je nucen do situace opět zasáhnout. Učinil tak i v případě přenositelnosti čísel u pevných linek, u nějž jsou ale ceny odrazující a paradoxně tak nesplňují základní podmínku opatření obecné povahy.