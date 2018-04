Smrček půjde proti Chucku Norrisovi. Vodafone představil vánoční kampaň

Operátor si připravil celkem 15 televizních spotů, ve kterých herci Jiří Macháček a Pavel Liška propůjčí své hlasy telefonujícím smrčkům. Budou propagovat především internetový portál Vodafone Park, jehož se týká i letošní vánoční kampaň.

Zákazníkům všech mobilních operátorů v České republice nabídne Vodafone 500 textových a multimediálních zpráv zcela zdarma. Poslat je budou moci právě ze zmíněného serveru Vodafone Park, a to do všech tuzemských sítí. Pokud pošlou zprávu do sítě Vodafone, nebude se navíc započítávat do limitu.

Pokud jste již na portálu Vodafone Park registrovaní, 500 volných zpráv můžete využít od 1. listopadu do 31. ledna. Jestliže se nově registrujete, volné SMS a MMS budou platit po následující tři měsíce.

Zákazníci na Vodafone Parku naleznou vedle SMS a MMS brány také automatickou synchronizaci a možnost archivace kontaktů z mobilního telefonu. Lze si navíc vybrat některou z přednastavených vánočních šablon a odeslat ji na více telefonních čísel.

Tisícové slevy na smartphony

Dalším vánočním lákadlem jsou slevy na chytré telefony s dotykovým displejem. Pokud si do konce roku aktivujete datový tarif Internet v mobilu naplno a zároveň Tarif na míru s minimálním měsíčním plněním 477 Kč na půl roku, bude vás stát smartphone o tisíc korun méně.

Pro firemní zákazníky platí nabídka stejným způsobem, sleva ale bude činit dva tisíce korun. Minimální měsíční plnění je však nutné uzavřít na částku 777 Kč, a to na dobu devíti měsíců.

Bonusy pro předplacenky

I zákazníci s předplacenou kartou se dočkají vánočních výhod. Pokud si dobijí kredit v předem dané výši, mohou po dobu jednoho týdne čerpat některý z připravených bonusů.

Výše dobití: Odměna: 300 Kč – 399 Kč Neomezené SMS do sítě Vodafone na 1 týden 400 Kč – 499 Kč Neomezené volání v síti Vodafone na 1 týden 500 Kč a více Neomezené SMS a volání v síti Vodafone na 1 týden

O2 jako první představil kompletně svou vánoční nabídku pro nové i stávající zákazníky. "Naše kampaň bude pokračovat na motivu Chytré sítě, který už diváci znají. Zákazníkům budeme přát letos Chytré a veselé," řekl iDNES.cz Martin Žabka, tiskový mluvčí O2. O2 jako první představil kompletně svou vánoční nabídku pro nové i stávající zákazníky. "Naše kampaň bude pokračovat na motivu Chytré sítě, který už diváci znají. Zákazníkům budeme přát letos Chytré a veselé," řekl iDNES.cz Martin Žabka, tiskový mluvčí O2.

Ostatní operátoři už své vánoční nabídky představili. Telefónica O2 bude pokračovat na motivu Chytré sítě , který už diváci znají z obrazovek. T-Mobile si na letošní vánoce připravil spoty se světoznámým hercem Chuckem Norrisem