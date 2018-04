Smlouva o privatizaci SPT Telecom bude odtajněna!

Smlouva mezi Fondem národního majetku, SPT Telecom a TelSource představuje legendární záležitost. Smlouva ukrývající osud mnohamiliardové investice, příčiny každoročního zdražování telefonních poplatků. Smlouva, která působila jako zaklínadlo na každém kroku Internetu proti monopolu. Smlouva, jejíž jméno bylo bráno jako zaklínadlo, prč naše logické vývody nejsou správné a námitky oprávněné. Tato smlouva je totiž tajná. Čtyři roky tajemství. Co všechno muselo přijít, aby se začalo hovořit o jejím odtajnění: poslanci žádající její vydání, tisíce demonstrantů před budovou Telecomu, stamilionové úplatky, Sabelova hlava a požadavek na hlavy nejvyšší - Novákou a především Kokovu.

V nedělním pořadu ČT1 V pravé poledne se ukázalo, že nedostižná smlouva, o jejímž obsahu nemají povětšinou ponětí ani sami pracovníci ministerstva, nemusí být tajemstvím pro všechny časy. Ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám spolu s Bessel Kokem potvrdili, že ani ze strany státu ani ze strany TelSource není již žádná překážka, aby tato smlouva nemohla být zveřejněna - samozřejmě bez dodatkové části, kde se hovoří o věcech týkajících se rozvojových plánů. Ministr Peltrám v návaznosti na slova zástupce ředitele SPT Telecom a výkonného ředitele TelSource Bessela Koka doslova řekl: "Z našeho hlediska tomu určitě nic nebrání a jak jsme slyšeli, z hlediska strategického partnera také nic, čili já jsem pro - samozřejmě to zveřejníme." Na doplňující otázku moderátora pořadu Romana Proroka, zda to tedy chápe správně, že je to záležitost jednoho jednání a tedy pár dní, jak ministr Peltrám, tak Bessel Kok souhlasně přikývli. Podotýkám, že inkriminovanou smlouvu lze nalést i zde na Mobil serveru - zde je již třetím rokem - a na serveru Bojkot.



V pravé poledne 17.1.1999 - osoby zleva: Martin Mosinger, předseda združení drobných akcionářů SPT Telecom, ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, moderátor pořadu Roman Prorok, výkonný ředitel TelSource a zástupce generálního ředitele SPT Telecom Bessel Kok a bývalý předseda představenstva Luboš Řežábek.

Zajímavý byl postoj třetího do diskusní party - bývalého předsedy představenstva SPT Telecom Luboše Řežábka. Ten nasadil demagogii nejtěžšího kalibru a věru měl proč. Jako člověk, který připravoval privatizaci SPT Telecom, sloužil pod ministrem Dybou a později se posadil do křesla předsedy představenstva SPT Telecom, je jedním z těch, u nichž divák zaslouženě čekal máslo na hlavě. Však také veškeré postoje pana Řežábka byly kategoricky jasné. Na otázku, zda považuje za moudré, že privatizační smlouva zůstává tajná, odpověděl: "Normálním postupem je, že smlouvy tohoto druhu nebývají veřejné. Jedním významným argumentem, proč tato smlouva si myslím, že nebylo správné, aby byla veřejná, je mimo jiné i to, že obsahuje přílohy, které stanovují věcné rozvojové záměry SPT Telecom za dobu těch pěti let trvání strategického partnerství. Bylo by lahůdkou a bylo by bezvadnou informací pro všechny potenciální konkurenty v okamžiku zveřejnění trhu znát ty rozvojové záměry. A toto je informace, která dává všem konkurentům významnou strategickou výhodu."

Pan Řežábek je dobrý demagog. Demagog je člověk, který vždy říká jen pravdu, aby nemohl být nařčen ze lži. Jenže tu pravdu většinou neříká celou. Stejně tak pan Řežábek nepřipomněl, že konkurentům bude dosti nanic vědět, do jakého stavu SPT Telecom měl vybudovat svoji síť, protože v době, kdy oni budou moci vstoupit na trh, bude pětiletá doba výstavby sítě skončená a startovací stav pro konkurenci bude známý. Také samozřejmě zapomíná říci, že ve světě se takovéto smlouvy běžně zveřejňují - ovšem právě s výjimkou oněch ekonomických dodatků. Je více než pravděpodobné, že utajování této smlouvy sloužilo nikoliv k matení konkurence, ale především k mlžení kontrolní funkce, protože právě odvoláním na údaje v tajné smlouvě končí veškeré diskuse o oprávněnosti nasazených tarifů a splnění rozvojových kritérií.

Řežábek v diskusi podobných polopravd presentoval více. Na otázku týkající se poměru výkonných práv mezi majoritním akcionářem - státem - a třetinovým TelSource, Řeřábek pravil, že je třeba si uvědomit, že TelSource koupil akcie za 4250 Kč v době, kdy na burze stály 2500 Kč. "Ta prémie je mimo jiné určitou cenou za to, že bude mít určitou míru manažerské, nikoliv vlastnické, kontroly," řekl Řežábek. Zapomněl ovšem dodat, že na burze se platí na dřevo, zatímco TelSource vložil kupní částku do firmy, kterou získal - což není koupě akcií, ale zapůjčení peněz kombinované se získáním podílu!

Řežábek narazil na kámen v okamžiku, kdy se rozhodl hájit postup Telecomu v případě Sabely. O co šlo? Ministr Peltrám nemůže zapomenout šéfům podniku s majoritní státní účastí, že nevyhodili Sabelu, šéfa pražského oblastního závodu. Tolik povyku kvůli pražskému šéfovi? Až postupem času se veřejnost dozvěděla, že pod působnost pražského závodu spadají odposlechy a přenosy tajných informací a právě Sabela se odmítl podrobit lustracím. Generální ředitel Telecomu svého podřízeného neodvolal a Peltrám přitvrdil - požádal i o Novákovu hlavu. Ta zatím nepadla, ale pevně rozhodně nesedí.

Řežábek usoudil, že stát nemá co zasahovat do vnitřních věcí Telecomu (hovořilo se o odboru zodpovědném za odposlechy a přenosy tajných informací!) a nadhodil ministrovi na smeč v okamžiku, kdy tvrdil, že bezpečností prověrky pro NATO jsou zástěrkou. Ministr Peltrám bezchybně zasmečoval a upozornil Řežábka, že s tímto přístupem k nakládání s tajnými informacemi v telekomunikacích příliš dlouho nevydrží. Peltrám je obecně docela od rány - nedávno jsem jej slyšel prohlásit, že když nedojde k dohodě s TelSource ohledně představitelů společnosti v Telecomu, je tu další alternativa - vyhoštění nežádoucích cizích státních příslušníků. Uvidíme, zda ministr Peltrám přejde od slov k činům, zatím mnoho zářezů na pažbě nemá, ale přitvrzovat se začíná. I Koka viní ministr z toho, že zabraňuje ministerstvu získávat jasné informace a proto i jeho křeslo chce uprázdnit.

Výsledek Pravého poledne žádný. Martin Mosinger potvrdil, že žádné další důkazy nepředloží do skončení policejního vyšetřování, Řežábek s Kokem se zaklínali, že korupce neexistuje a Peltrám předložil dlouhý seznam hlav, které by rád setnul. Jedno je ale jisté - jestli si Peltrám s Kokem nebudou chtít ušít kabát z ostudy na míru, budou muset předložit smlouvu mezi FNM, TelSource a SPT Telecom. Už se na ni všichni těšíme!

Dovětek na závěr: kdo jste sledoval velmi slibně začínající pořad i internetu Zavináč (20:00 ČT2), patrně jste se z úst tiskové mluvčí SPT Telecom Dany Dvořákové, která zde diskutovala s Ivem Lukačovičem, že tarifní poplatek Internet99 v hlavním čase je účtován 90 haléři za 30 minut. Rád bych věřil tomu, že SPT Telecom změnil původní návrh na takto slibně vyhlížející variantu - ale spíše je to jen errato. Podobnou další zvláštností je vysvětlení, proč existuje sestavovací poplatek.

Původní zdůvodnění znělo (od M. Čupy), že je vytvořen proto, aby pro antimonopolní úřad zdůraznil rozlišení mezi hlasovou a datovou službou. Poté, co si poslanec Mlynář zavolal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby zjistil, že je vůbec tarif Internet99 netrápí (proč by měl, může ho používat i příslovečná babitschka), se opět jeho účel změnil. Nyní nás SPT Telecom ústy paní Dvořákové ujistil, že tento sestavovací poplatek je technicky nutný k tomu, aby účtovací systém odlišil tarif Internet99 od normálního volání. Prý se zavedením Inteligent Network SPT Telecom sám tento sestavovací poplatek odstraní.

Jsou to věci, jaké se člověk dozvídá. Občas mne mrzí, že si dělám hojně poznámky a přepisuji si přímou řeč z diktafonu do Wordu. Když takhle k sobě člověk napasuje vyjádření zvučící z jedněch a týchž úst v rozmezí několika málo týdnů, tak neví, co si o tom myslet. Tedy, co si o tom slušného myslet.

