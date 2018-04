Smlouva mezi FNM a TelSource bude zveřejněna v únoru.

Patrně nejdříve v únoru dojde ke zveřejnění akcionářské smlouvy mezi FNM, TelSource a SPT Telecom. Návrh na její zveřejnění totiž musí projednat provozní výbor firmy, jenž jej pak předloží představenstvu. Představenstvo SPT Telecom by se mělo sejít nejdříve v únoru, kdy bude pokračovat ve složitých jednáních o svém předsedovi.

Podle náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcely Gürlichové ministerstvo již požádalo FNM o svolání schůzky se zástupci akcionářů, neboť její zveřejnění by měli potvrdil i ostatní akcionáři. Na možnosti zveřejnit doposud tajnou smlouvu mezi FNM, TelSource a SPT Telecom se shodli v nedělním pořadu ČT1 V pravé poledne ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám a výkonný ředitel TelSource a zástupce generálního ředitele SPT Telecom Bessel Kok.

Podle informací z SPT Telecom zvažuje firma, že by zveřejnila kromě této akcionářské smlouvy také podmínky tendru, které firma dostala při privatizaci SPT Telecom v roce 1995. Zřejmě by se ovšem nezveřejňovaly strategické podmínky a rozvojové cíle - což ani občana nezajímá, to je spíše zajímavé počtení pro kontrolní orgány.