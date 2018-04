Šmírovat mobilem je snadné. Ale taky nezákonné

Tresty pro špehy Je možné beztrestně odposlouchávat cizí mobil a číst esemesky? Jaké tresty hrozí těm, kteří takto silně zasahují do soukromí jiných lidí? 1. Člověk, který aktivně odposlouchává (například žárlivý manžel, zvědavý kolega či šéf konkureční firmy) Právo na to, aby telefonáty nikdo neodposlouchával, garantuje každému člověku ústavní Listina základních práv a svobod. Proti lidem, kteří do vašeho mobilu nainstalují špionský program, se můžete bránit dvěma způsoby. Buď podáte žalobu na ochranu osobnosti a budete se soudit o omluvu nebo náhradu újmy, která vám vznikla. Druhou možností je trestní oznámení. Ten, kdo vás odposlouchává, se dopouští trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv. Za ten hrozí až půl roku vězení. 2. Šéf, který odposlouchává své zaměstnance. Legální odposlouchávání je vázané na souhlas dotyčného Zaměstnavatelé proto mohou žádat pracovníky, aby jim takový souhlas dopředu dali. Mohli by to zřejmě požadovat jen u služebních telefonů. Ani tak by se nevyhnuli problémům: chyběl by jim souhlas osob, kterým zaměstnanec volá nebo které volají jemu. 3. Rodiče, kteří odposlouchávají vlastní dítě V tomto případě je situace problematická, protože rodiče nesou za dítě odpovědnost. "Umím si představit, že zejména u prepubescentů by se to snad dalo vnímat jako výraz rodičovských práv. U dospívajících, tedy mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku, už bych byl opatrnější,“ řekl před časem o telefonních odposleších advokát Tomáš Sokol. 4. Firma, která odposlechový program prodává Podle právníků budou mít šéfové brzy "na krku“ policii. "Je to jasně protiprávní. Pokud jejich zákazník bude někoho skutečně odposlouchávat, jde ze strany prodejce o účast na trestném činu,“ říká advokátka Klára Slámová, která se specializuje na trestní právo.