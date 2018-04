Smělý konkurent Nokie – recenze Samsung SGH-i550 s OS Symbian

Nabídka chytrých telefonů Samsung není vůbec malá, ovšem pokud si z ní chcete vybrat, nelze tak učinit v naší domovině. V českých luzích a hájích totiž zatím zakoupíte pouze qwerty smartphone i600 s operačním systémem Windows Mobile. Samsung přitom v chytrých telefonech nepatří mezi žádné nováčky ani ořezávátka. Vždyť již před lety vyráběl například telefony s operačním systémem Palm OS. A v dnešní době platí Samsung za výrobce zajímavých chytrých telefonů s různými operačními systémy. V jeho portfoliu najdeme jak kousky s Windows Mobile, tak se symbianem a jak jistě víte, v příštím roce bychom se měli dočkat telefonu s operačním systémem Andorid od Googlu. Samsung nabízí i vlastní přístroje se systémem Flash UI, které jsou namířeny proti iPhonu, ty ovšem za chytré telefony považovat nemůžeme.

Katalog mobilů: hlavní konkurenti Samsungu SGH-i550 − Nokia 6110 Navigator a nedávno představená Nokia 6210 Navigator.

Elegantní telefon s operačním systémem Symbian a vestavěnou GPS navigací.

Dnes testovaný model i550 je zástupcem symbianových smartphonů od Samsungu. Vzhledem k vestavěnému GPS modulu by měl být především konkurentem u nás poměrně oblíbené Nokie 6110 Navigator. Tak trochu paradoxně je Nokia telefonem vysouvacím a Samsung i550 sází naopak na klasickou konstrukci. Oba výrobci tak zvolili pro svou značku provedení trochu netypické.

Vzhled a konstrukce – štíhlá placka

Jak jsme již řekli, i550 je pro svého výrobce tak trochu netypicky telefonem klasické konstrukce. Ovšem co se týče tloušťky, jsme zpět doma – i symbianový samsung se veze na vlně tenkých telefonů. Jeho tloušťka je pouze 13,8 milimetrů a jde tak o jeden z nejtenčích symbianových smartphonů dneška – o desetinku lepší je jen Nokia N76 a primát drží Nokia E51 s pouhými 12 milimetry.

Tenká konstrukce je u SGH-i550 vykoupena trochu většími půdorysnými rozměry – šířka činí 53 milimetrů, výška pak dokonce 115 milimetrů. Hmotnost telefonu je solidních 108 gramů. Zpracování je tradičně velmi dobré, nikde nic nevrže a jednotlivé části pěkně lícují dohromady.

Vzhledově je i550 poměrně jednoduchý telefon zaměřený spíše na konzervativnější část publika. Na čelní straně tedy krom displeje a kláves nenajdeme nic neobvyklého, obdobně je tomu i na dalších stranách telefonu – záda jsou téměř celá tvořená krytem baterie, jen ve vrchní části se krčí fotoaparát s přisvětlovací diodou a zrcátkem pro autoportréty. Vlevo je kolébková klávesa pro regulaci hlasitosti a pod krytkou nalezneme slot pro paměťovou kartu. Vpravo se nachází spoušť fotoaparátu a originální posuvnou krytkou maskovaný datový konektor. Tato posuvná krytka nám přijde velmi praktická, protože zbytečně nevyčnívá z telefonu, pokud je otevřená, a tak nehrozí její poškození.

Na vrchní straně najdeme vypínací tlačítko a také konektor Jack pro připojení sluchátek. Ten je dokonce plnohodnotný – tedy o rozměru 3,5 milimetru. Pro připojení svých oblíbených sluchátek tedy nebudete potřebovat redukci.

Samsung i550 je prostě taková elegantní černá placička, telefon se bude náramně vyjímat v rukou manažera v kvalitním obleku. Ostudu ale samozřejmě neudělá ani komukoli jinému.

Displej a ovládání – magická kulička

Majitelé běžných telefonů Samsung budou při prvním setkání s tímto přístrojem trochu zmateni. Ovšem jako doma se naopak budou cítit uživatelé symbianových nokií. Je to dané tím, že SGH-i550 používá shodný operační systém jako poslední modely chytrých telefonů finského výrobce – tedy Symbian 9.2 s grafickou nadstavbou S60 3rd Edition Feature Pack 1.

Tomuto systému je tedy poplatné ovládání. Blok ovládacích kláves tak obsahuje dvě kontextová tlačítka a klávesu pro vstup do menu. Dále zde nalezneme ještě tlačítko pro přístup k internetu, pro spuštění navigace a tlačítko pro rychlý přístup k multimediálním funkcím. O něco níže najdeme klasické klávesy pro ovládání hovoru a mezi nimi mazací klávesu. Mezi tím vším pak vprostřed trůní hlavní ovládací prvek, který je opravdu hodně neobvyklý.

Jde totiž o maličkatou kuličku, kterou lze rolovat všemi směry. Navíc je možné ji stisknout, takže zastává i potvrzovací funkci. Na první pohled i dotek jde o velmi neobvyklý ovládací prvek, ovšem velmi rychle si na něj zvyknete a možná už nebudete chtít zpátky ke klasické navigační klávese. Obzvláště když se tomuto trackballu dá nastavit citlivost, takže si každý může vybrat, jak rychle má reagovat na vaše pokyny. Pohyb v menu je díky tomuto ovládacímu prvku opravdu bleskurychlý a jelikož je i550 i solidně rychlý při reakcích, máme na stole jeden z absolutně nejrychlejších a nejlépe ovladatelných smartphonů vůbec. Má to ovšem háček – musíte mít poměrně hubené prsty, pokud jste vlastníkem pořádné pracky, budou na vás tlačítka a především právě trackball příliš malá.

To tlačítka numerické klávesnice jsou na tom již lépe. Jsou totiž díky svému tenkému provedení dostatečně odlišena a dost daleko od sebe, takže se nestane, že stisknete dvě klávesy najednou. Trochu lepší by však mohla být odezva při psaní, tlačítka jsou poměrně "měkká“.

Displej samsungu má tradiční rozlišení 320 x 240 pixelů a je pořádně veliký – má úhlopříčku 2,6 palce. Nokia 6110 Navigator v tomto případě dostává na frak, její displej má stejný rozměr o celé 4 desetiny palce menší. Displej samsungu je však dle našeho mínění trochu bledší a hůře čitelný na přímém slunečním světle, kde nokia doslova exceluje.

Co se menu týče, vše je zcela v moci operačního systému. Samsung používá trochu jinou grafiku než Nokia a tak jde o příjemné osvěžení, znalci symbianu se však rozhodně neztratí.

Baterie − pro navigaci v pohodě

Samsungy v poslední době poměrně chválíme za jejich výdrž baterie. Ani i550 není výjimkou – jeho standardní baterie má kapacitu 1 200 mAh a to je opravdu pořádná porce. Tři dny výdrže tak ani při poměrně intenzivním používání nejsou nereálné a pokud budete telefon používat jen sporadicky, vydrží bez potíží i čtyři dny. To je na chytrý telefon s operačním systémem Symbian opravdu dobrý výkon. Silná baterie se pochopitelně bude hodit i při používání GPS navigace, kdy zaručí, že telefon "neumře“ po pár hodinách. Skutečnou výdrž při navigaci jsme však neměli možnost otestovat.

Telefonování a zprávy – symbian jako takový

V případě telefonování a zpráv se nesetkáváme s ničím novým a převratným. Tato část je opravdu poplatná použitému operačnímu systému a platí pro ni většina věcí, které jsme zmínili v recenzích některých symbianových nokií.

Adresář má tedy kapacitu omezenou pouze vnitřní pamětí, se zprávami je to rovněž tak. Musíme podotknout, že testovaný telefon byl v anglickém jazyce, takže jsme nemohli vyzkoušet, zda slovník T9 stále do zpráv cpe diakritiku. V sítích 3G si můžete se samsungem užít i videohovory, nad displejem najdete drobnou čočku fotoaparátu.

Organizace a data – opět jako přes kopírák

Ani v oblasti organizační nedochází k výrazným změnám. Funkce jsou opět poplatné operačnímu systému, například i budík je naprosto stejný jako u symbianových nokií. K dispozici je samozřejmě kalendář, do něhož jsou integrovány i úkoly, nechybí poznámky a kalkulačka. Přítomen je i převodník měn a jednotek. Synchronizace probíhá s osobním počítačem přes program Samsung PC Studio, ten jsme však neměli k dispozici. Synchronizovat lze po drátech pomocí dodávaného USB kabelu nebo bezdrátově pomocí Bluetooth 2.0. To podporuje i stereo profil A2DP. Infraport chybí. Co se dat týče, ukládat je můžete do vnitřní paměti o velikosti 150 megabajtů nebo můžete využít paměťové karty microSD. Náš kus disponoval 1 GB kartou, ale je otázkou, jak tomu bude u případné prodejní verze.

Datová výbava se velmi nápadně podobá přímému konkurentovi i550 – Nokii 6110 Navigator. Nechybí tedy EDGE, 3G ani HSDPA s maximální rychlostí 3,6 mbit/s. Jediným rozdílem je fakt, že samsung nepodporuje již poněkud archaická data HSCDS. K prohlížení internetových stránek slouží tradiční symbianový prohlížeč. Dokumenty Microsoft Office si můžete otevřít v programu QuickOffice, přítomen je i prohlížeč PDF souborů.

Navigace – krásná neznámá

Navigace v Samsungu i550 je pro nás tak trochu zahalena tajemstvím. Vestavěný GPS čip je svou citlivostí plně srovnatelný s konkurencí, první nalezení pozice je otázkou zhruba dvou minut. Pomoci si přitom můžete stažením dat z internetu, pak je určení pozice rychlejší. V testovaném stroji byl připraven navigační program Navigon Mobile Navigator s mapami střední Evropy, ovšem navigaci jsme si v jeho omezené zkušební verzi vyzkoušet nemohli – telefon pouze našel naši pozici a správně ji určil, dala se procházet mapa a mohli jsme se navigovat na bod, který jsme si uložili do databáze. Ovšem vyhledávání míst nefungovalo.

Na tlačítku pro navigaci byla však namapována aplikace Vodafone navigator, což je obdoba služby, kterou nabízí u nás O2. Tu jsme rovněž otestovat nemohli. Alespoň se zdá, že by neměla interní GPS mít zásadní problémy s fungováním s různými aplikacemi, tedy asi tradičně krom TomTomu, který si stále neporadí s interní GPS u nokií. V jaké podobě najdeme navigaci, pokud se u nás bude i550 prodávat, to nám není známo.

Zábava – zase typický symbian

Zábavní funkce opět odpovídají možnostem použitého operačního systému. Námi testovaný telefon sice nebyl vybaven žádnou hrou, ale finální kousek by přeci jen nějakou disponovat měl. Přinejhorším to vždy napraví možnost doinstalování libovolné aplikace a to jak symbianové, tak javové.

Vestavěný hudební přehrávač a přehrávač RealPlayer rovněž dobře známe z nokií. Samsungu nechybí ani rádio. Samsung i550 se konkurenční Nokii 6110 Navigator výbavou opravdu podobá velmi výrazně.

Zásadnější konkurenční výhodou by tak mohl být jeho fotoaparát. Ten totiž na rozdíl od nokie nabízí rozlišení tři megapixely a automatické ostření, nechybí ani přisvětlovací dioda (tu má nokia také). Focení s fotoaparátem je trochu nezvyklé − spoušť není dvoupolohová a po jejím zmáčknutí prostě telefon zaostří a vyfotí scénu. Ostření se dá vypnout, pak je možné pohotověji pořizovat momentky. Výsledné fotografie jsou poměrně kvalitní a řadí se k průměru třímegapixelové třídy.

Shrnutí – dobrá alternativa