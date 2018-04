Smekněte klobouky, je tady DateBk4 ! (1)

"Je důležité, zda převážnou většinu úkolů zapisujeme a plníme u psacího stolu. V tomto případě můžeme použít objemného denního vazacího diáře, nebo krabicové termínové kartotéky. Naproti tomu jestliže naše práce vyžaduje časté přemísťování z místa na místo, je výhodné nosit diář sebou. Tím je samočinně vyloučeno používání termínové kartotéky. Používáme-li pro ostatní zápisy kroužkového bloku a mimoto máme ještě sebou nosit tlustý denní diář, je to dosti nepraktické. Zvláště v tomto případě je lepší používat kombinaci diáře s kroužkovým blokem. Dalším činitelem je otázka, zda starší záznamy mají pro nás význam. Jestliže ano, pak nepřichází v úvahu termínová kartotéka, z níž lístky neuchováváme. Z uvedeného vyplývá, že výběr typu diáře záleží na individuálních požadavcích."



Jiří Toman: Organizace a technika duševní práce, Praha 1970

Po dlouhém napínání a očekávání byl vydán v minulých dnech nástupce slavného DateBk3, a to s názvem (jak taky jinak) DateBk4 .

Myslím, že netřeba připomínat situaci v kategorii nejpoužívanější Palm aplikace, kterou je diář, kde kralují dva produkty - ActionNames firmy Iambic a zmíněný DateBk3. Zbytek uživatelů dává přednost vestavěným aplikacím DateBook a ToDo, různě vyšperkovaným dalšími utilitami (asi nejznámější je WhatzUp).

ActionNames byl na svoji verzi čtyři povýšen již v prosinci 1999 a o nových schopnostech verze čtyři jsme už také psali. Pouze připomeňme, že majitelé ActionNames na tomto programu nejvíce oceňují provázanost tří databází (ToDo, DateBook a AddresBook), vynikající práci s kontakty (přímé včlenění kontaktu do schůzky, či úkolu), perfektní design obrazovek (zejména dělené okno denního zobrazení, větší ikony). V čtyřkové verzi byla dále posílena správa kontaktů s výbornými schopnostmi, které dokonce předčí některé ~specialisty v oboru". Nedávno si pospíšil Iambic s verzí 4.5, která je "color".

Na druhou stranu provázelo uvedení AN4 na trh mnoho (na jinak vždy perfektní lambic nezvyklých) zmatků a bugů, resetů, a následných updatů.

DateBk4 si opravdu dával na čas a měl dostatek prostoru na reakci na nabídky konkurence. Stal se proto terčem mnoha vtípků a ironických poznámek v konferencích, neboť odkladů bylo opravdu hodně a byly poměrně dlouhé. Jestli se skutečně vyplatilo čekat na novou verzi, o tom by měla být naše recenze (a její obsáhlost bude tentokrát adekvátní významu popisovaného programu).

DateBk4 je "dost velký program"

Tak tahle aplikace se řadí k oněm "mackům", který již začíná být nad možnosti nejen starších Pilotů s 0,5 a 1 MB paměti, ale i na těch novějších s 2MB budou muset uživatelé oželet nejeden stávající program. Základní aplikace má 408 kB a oproti předchozí verzi přibylo tedy dalších 144 k8 navíc. V této velikosti a při schopnostech programu se ale opravdu jedná pravděpodobně o v současné době nejkomplexnější Palm aplikaci.

Design a vzhled - dobrý a ještě lepší

Nebojte se, nebudete si muset zvykat na nějakou zcela zásadní změnu stylu ovládání programu a práce s ním. Vše dobré zůstalo zachováno a na tom ostatním Pimlico zapracoval. To dobré byla třeba přepínací tlačítka do jednotlivých views - intuitivní, přehledná (tam kde v AN musíte i v nových verzích pracně rozbalovat menu, tam v DB4 prostě jen kliknete).

Denní zobrazení - základ práce většiny uživatelů

V dolním menu došlo k rozšíření rozbalovacího tlačítka NEW, kde přibyly nové položky:

- Next Alarm (přehled vašich nejbližších alarmů)

- Phone Lookup (obvyklá funkce, která se dříve nepohodlně volala z hlavního menu)

- Memo (přidá poznámku do Memo databáze, včetně kategorie)

- Address (přepne do AddressBooku s možností vložit nový kontakt)

(zůstaly volby ToDo, Appointment, Floating Event a Journal z předchozí verze).

Tlačítko DETAILS zůstalo z předchozí verze, ale v obrazovce "Details" došlo k úpravám a změnám : - u vkládání času se objevilo užiteční tlačítko NOW - u vynikajících tlačítek na rychlý posun data -1, 7 a 1 došlo ke změně designu (ale spíše k horšímu) - změnil se design u type (volba DONE nyní vypadá jako checkbox)- objevila se možnost volby typu fontu u události (4 základní typy) - tato schopnost výrazně zlepšuje přehlednost diáře a práci s ním (u uživatelů Palm Coloru jsou to navíc barvy !)

Objevilo se tlačítko pro správu linků (máte-li nějaký zadán - viz dále). Funkčnost tlačítka GO na rychlý skok na datum zůstala z předchozí verze.

Uživatelské pohledy - přizpůsobte si diář !

Napravo od něj je tlačítko s "diamond" symbolem. Objevuje se ve většině view a umožní vám vložit šablonu události (template), která byla známa již u DB3, ale nově též uložit (a později vyvolat) nastavený pohled s preferencemi a nastavením oken - prostě vytvářet si svoje uživatelské pohledy (každý pracuje s diářem jinak a tato "customizace" je jedním z velkých kouzel nové verze DateBk4)!

Je zde i položka "Restore Most Recent", která vás přepne na nejpoužívanější zobrazení.

Linky - další kouzlo nového DateBk4

Nové tlačítko se symbolem L značí link do položky AddressBooku, který můžete přiřadít vašim událostem (objeví se u nich příslušný symbol a kliknutím na něj se přenesete na požadovaný údaj). Těchto linků můžete mít u eventu několik a spravujete je v obrazovce Details. Rovněž tyto linky patří k pilířům nové verze a odstraní u uživatelů jistě nejeden hack (PopNames, AddressDA,) či linkovací program.

Dělená okna - ostatní databáze k dispozici

Dalším stavebním základem nové verze programu je systém oken, který umožňuje upravovat vzhled obrazovky a v oddělených oknech pracovat s dalšími vestavěnými databázemi Palmu. Na zobrazování a správu těchto oken vymysleli v Pimlico zvláštní menu vlevo nahoře v základní liště, které se otevírá kliknutím na zde zobrazený grafický symbol.

K dispozici jsou okna :

- AddressBook - adresářová databáze

- ToDo List - databáze úkolů

- MemoPad - poznámky

V menu je ještě možnost zvolit "Recent items", které zobrazí okno s posledně vyvolávanými položkami. Typ položky je závislý na otevřeném "split" okně. Užitečná je též volba Find/Filter a Select Category (filtruje kategorie u všech vestavěných databází).

V preferencích (Split Windows Preferences) můžete nastavit další možnosti zobrazení dat (včetně úsporného řádkování), pozici děleného okna (nahoře/dole), počet zobrazených řádků a citlivost hardware tlačítka pro rychlé přepínání mezi okny.

To je totiž další skvělá vymoženost - hardwarovými tlačítky se můžete přepínat rychle do oken jednotlivých databází a opakovanými stisky přepínat mezi způsoby zobrazení oken. K dispozici je rovněž malé tlačítko vlevo na hranici mezi okny, které můžete uchopit perem a tažením měnit poměr velikosti zobrazení oken.

Malé, ale důležité tlačítko "H"

Na doplnění popisu denního zobrazení je třeba zmínit maličké tlačítko H, kterým přechodně vyřadíte nastavení skrývání v preferencích (můžete mít skryty třeba hotové úkoly atd.). Toto vyřazení funguje do zmáčknutí symbolu S, který se objeví místo H.

V další části recenze si popíšeme zbývající zobrazení a další změny v DateBk4 !