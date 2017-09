Mobil pro nejnáročnější. Prohlédněte si nový Samsung Note 8

20:07 , aktualizováno 20:07

Poté, co jsme byli přítomni na samotné premiéře v New Yorku, zavítal nejnovější samsung i do naší redakce. Jde o špičku současné produkce, telefonu nechybí prakticky nic, ovšem za vysokou kvalitu se musí hodně připlatit.