Smartquill, PDA budoucnosti?

Plnící pero

Automatické rozpoznáné rukopisu

Aktivace funkce v závislosti na naklonění pera

Umožňuje zápis dat jako do deníku, diáře nebo elektronické pošty

Hlasový záznam s možností přehrání nahraného záznamu

4MB paměťi

AAA baterie (cca 25 hodin)

Akcelerometr pro pohyb ve 2D nebo 3D

Otočný nádstavec s nastavitelnými funkcemi pro rozpoznávání

Umožňuje psát na papír, obecnou vodorovnou nebo svislou plochu, zeď nebo ve vzduchu

Rozpoznávání jednotlivých znaků

Identifikace písma se sklonem s odesláním na PC pro dekódování

Podpis jako vstupní heslo

Poznámky - záznam v peru - přijímá PC

Komunikace s dalším zařízením jako např. mobilní telefon, PC, tiskárna, modem

Diář

Adresář

Hodiny s budíkem

Hlasový záznam - ADPCM komprese řeči

Kalkulačka

Pager

Pro synchronizaci souborů, emailů a zpráv s PC

Umožňuje nainstalování dalších aplikací

I když toto téma nepatří přímo k Pilotovi, přesto mne zaujalo. Jak asi bude vypadat Pilot, nebo jiné zařízení v budoucnosti? Nabízí se jedna vize společnosti British Telecommunications plc.SMARTQUILL je "neobyčejné" plnicí pero, které nemá stejně jako Pilot žádnou klávesnici. Vezmete jej do ruky stejně jako prupisku. Na rozdíl od prupisky však Smartquill umí nejenom psát, ale také číst Vámi napsaný text. Můžete psát na papír, nebo na jakoukoliv vodorovnou plochu a to bez přítomnosti aktivní podložky, kterou musí mít například tablet.Smartquill zvládne psaní i na svislou plochu nebo dokonce pouze "neviditelné psaní" ve vzduchu. Má také osvětlenou špičku, se kterou můžete psát například v šeru garáže nebo v metru.Jeho zbraní je zemská přítažlivost. Používá inovační prostorový snímač (měřič zrychlení-akcelerometr), který reaguje na pohyb tužky a převádí tento pohyb na znaky. Tento akcelerometr je uložen v horním otočném nádstavci, kde je také LCD. Pokud jste levák, stačí otočný konec s akcelerátorem pootočit. Automaticky se přepne obrácené zobrazovaní údajů. Používá-li Smartquill více uživatelů, mohou si v něm uložit i konfiguraci pro svůj rukopis.Přístup k funkcím a aktivace přenosu dat je zabezpečena heslem ve formě Vašeho podpisu. Stačí "zakroužit" podpis a můžete Smartquill používat. Smartquill disponuje diářem, poznámkovým blokem, adresářem, kalkulačkou a může dokonce přijmout email nebo fax.Smartquill je možno propojit s osobním požítačem pomocí tzv. kalamáře-stojánku, který je propojen s PC buď kabelem nebo přes IrDa port. Jednoduchým zasunutím pera do stojánku můžete synchronizovat data s PC. Přes IrDa můžete Smartquill využít pro zapisování kontaktů přímo do PC nebo Vašeho mobilního telefonu, pro komunikaci s modemem nebo pro jednoduchý tisk na tiskárně se stejným rozhraním. Tato technologie umožňuje s příslušným softwarem pouhým nakláněním "tužky" ovládat i 3D tabulkyJeho velikost a účelné ovládání prostředků zaručuje vyšší živostnost baterií, pokud pero zasunete do stojánku, můžete kromě aktivace synchronizace také nastavit režim -sleep- ve kterém má pero minimální spotřebu. Jakmile pero ze stojánku vyjmete, aotumaticky se zapne.I když jsem psal celý článek v přítomném čase, Smartquill se samozřejmě ještě nevyrábí. Firma British Telecommunications plc. má však již podanou přihlášku na úřadu pro patenty a vynálezy.