Smartphony zvyšují riziko krátkozrakosti, pomůže denní světlo

Počet uživatelů chytrých telefonů ve Velké Británii výrazně roste. Společnost eMarketer odhaduje, že v roce 2013 dosáhne jejich počet hranice 30,9 milionu. Toto číslo představuje 48,4 % britské populace a 60,4 % britských uživatelů mobilních telefonů.

Britští uživatelé chytrých telefonů stráví jejich používáním průměrně dvě hodiny denně. Nejvíce používají smartphony Britové ve věku od 12 do 54 let. Nejpočetnější skupinou uživatelů jsou pak Britové ve věkovém rozmezí 18-24 let. Chytré telefony používá celkem 84 % z nich.