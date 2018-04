Vybrali jsme nejlepší smartphone za 3 000 korun. Vyhrála neznámá značka

Samsung je sice nadále světovou jedničkou v mobilech, ale jeho poslední výsledky ukazují špatný trend. Jeho podíl klesá především na úkor dosud neznámých značek. A ačkoli se tento boj týká hlavně obřích a pro nás vzdálených trhů, jako jsou Čína, Indie či Brazílie, i u nás můžeme pozorovat výrazný posun v nabídce chytrých telefonů.

Z Číny se jich sem dováží čím dál více a většinou jde právě o relativně levné přístroje, které se snaží zaujmout cenou, ale i dobrou výbavou. A to takovou, které nemohou modely zavedených značek konkurovat. Právě v segmentu levných telefonů začínají zavedení výrobci celosvětově prohrávat s „neznámými“ značkami.

Top modely zatím tak ohroženy nejsou a stále se je daří docela dobře prodávat. Ačkoli znějí hlasy, že se třeba špičkovému Galaxy S5 nedaří tak, jak si Samsung představoval, stále je to bez diskuse světový prodejní hit. A to bez ohledu na nástup značek jako Xiaomi nebo OnePlus. Jejich dostupnost je totiž velmi omezená, a to především na trzích, kde mají tradiční značky největší sílu, tedy v Evropě a USA.

Doporučení redakce V přehledu značek jsme označili dvě jako hvězdu a propadák, ale nejsou to jediné modely, kterým je dobré věnovat pozornost, nebo se naopak obloukem vyhnout. Kromě nevybaveného HTC bychom se vyhýbali i levnému LG, z neznačkových modelů v nás nadšení nebudí Prestigio. Pozor u Motoroly Moto E na to, že nemá češtinu. K našim oblíbencům kromě výborně vybaveného Cube1 patří i podobně dobře vybavený model THL T5S s trochu menším displejem, ale třeba pětimegapixelovým čelním foťákem. Pravda, zpracováním a designem tento kousek nenadchne. Sencor je nejlevnějším kusem v přehledu, přesto má čtyřjádrový procesor a solidní výbavu. A značka Kazam může být výhrou pro ty, kdo se dotykovým telefonům vyhýbají proto, že se bojí, že stejně rozbijí displej.

Jenže zatímco movití zákazníci v těchto končinách jsou stále za značku ochotni připlatit nemalé peníze, v nižších cenových kategoriích to zákazníci začínají odmítat. A zavedení výrobci najednou nemají co nabídnout. Srovnali jsme nabídku celé řady značek na našem trhu, od každé vybrali co nejzajímavější model v cenové relaci kolem tří tisíc korun a seznam těchto telefonů vložili do tohoto článku. Výsledkem je důkaz, proč tradiční značky neznačkovou konkurenci nezvládají. Možná ani ne kvůli výbavě a ceně, ale kvůli tomu, že se jim nedaří vystoupit z řady. Soupeřů je hodně a mnozí opravdu zaujmou.

Upozorňujeme, že ceny produktů jsme brali z oficiálních e-shopů výrobců, případně z velkých internetových obchodů nebo od operátorů, ale na trhu lze najít i za nižší ceny. Pak je ovšem na zvážení, zda nízká cena nebude mít vliv na záruku a servis. Může jít o mobily z šedého dovozu.

Standardní výbava Telefony zvolené cenové kategorie mají často hodně podobnou výbavu. Stále je standardem rozlišení displeje 800 × 480 nebo 854 × 480 pixelů, dvoujádrový procesor a pouze 512 MB RAM. Většina těchto levných smartphonů má také starší Android 4.2. Standardem jsou 4 GB vnitřní paměti a slot na karty microSD. Foťáky mívají rozlišení 5 megapixelů a už většinou nechybí ostření ani přisvětlovací dioda, ty čelní mívají VGA rozlišení. U jednotlivých smarpthonů tak uvádíme jejich stručnou charakteristiku a případné odchylky od těchto obvyklých hodnot.

Tradiční značky

Alcatel OneTouch Pop C7 3 290 Kč

Alcatel je sice tradiční značka, dnes však zažívá renesanci pod čínským majitelem TCL. Právě Alcatel byl jedním z prvních výrobců, který u nás začínal nabízet atraktivní a přitom levné smartphony.

Čím vyniká: pětipalcový displej, čtyřjádrový procesor, dualSIM, barevná provedení

HTC Desire 200 3 005 Kč

Tchajwanské HTC to mezi levnými smartphony nikdy neumělo a i aktuální nabídka je toho důkazem. Kromě výprodejového Desire X za 3 600 korun (to by byl nejdražším model v přehledu) totiž v dané cenové kategorii firma nabízí jen levný typ Desire 200. A ten má se soupeři velké potíže.

V čem propadá: 3,5 palcový displej s rozlišením jen 320 × 480 pixelů, fotoaparát bez ostření a diody, chybí čelní fotoaparát, jednojádrový procesor, Android 4.0

Huawei Ascend Y530 3 390 Kč

Čínský Huawei patří už mezi etablované značky a u nás je populární právě díky svým levnějším modelům. Jeho Y530 je takovou klasikou dané třídy. Displej má úhlopříčku 4,5 palce.

Čím vyniká: Android 4.3

LG Optimus L5 II 2 999 korun

Korejské LG bývalo v nižší cenové skupině silné, ale dnes tento segment u nás silně zanedbává. Přitom ve vyšších kategoriích soupeře školí v tom, jak má vypadat správný poměr výkon/cena. Jediným modelem, který nám do přehledu zapadá, je Optimus L5 II z nabídky operátora T-Mobile.

Čím vyniká: NFC

V čem propadá: Android 4.1, jednojádrový procesor, chybí čelní fotoaparát

Nokia Lumia 520 2 990 Kč

Nokia Lumia 520 je jediným modelem s Windows Phone v našem přehledu. A i přes svůj věk je to stále povedený smartphone. Poohlédnout se můžete i po novějším a dražším modelu Lumia 630 nebo počkat na novou Lumii 530 (ta má čtyřjádro, ale menší paměť).

Čím vyniká: svižný systém Windows Phone, 8 GB vnitřní paměti, aplikace s ručním ovládáním focení, barevná provedení

V čem propadá: fotoaparát nemá blesk, chybí čelní kamera

Motorola Moto E cca 3 300 Kč

Motorola se na našem trhu oficiálně neprodává, ale v jiných zemích je jednou z mála značek, která dovede svou nabídkou levné neznámé konkurenci vzdorovat. Moto E se dá koupit třeba na německém Amazonu. I s poštovným vyjde zhruba na 3 300 korun, ale musíte počítat s tím, že telefon nemá češtinu a že případné reklamace budete muset řešit poštou v cizím jazyce.

Čím vyniká: povedený 4,3palcový IPS displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, Android 4.4 s pravidelnými updaty, 1 GB RAM

V čem propadá: fotoaparát nemá ostření ani diodu, chybí čelní kamera, nemá češtinu

Samsung Galaxy S Duos 2 3 490 Kč

Samsung začal z velkých výrobců dělat dvousimkové modely jako první a stále z toho těží. Čtyřpalcový S Duos 2 patří mezi takové modely, výbavou odpovídá mírně levnějšímu jednosimkovému typu Galaxy Trend Plus (3 290 Kč).

Čím vyniká: dualSIM, 768 MB RAM

V čem propadá: RAM navíc není výhra ale nutnost kvůli náročnému prostředí TouchWiz a levnějšímu procesoru Broadcomm

Sony Xperia E1 Dual 2 990 Kč

U Sony jsme vybrali model z aktuální nové řady a kromě dvousimkového provedení jej lze koupit i v o 500 korun levnější jednosimkové variantě. Čtyřpalcový model šetří hlavně na fotoaparátu.

Čím vyniká: dualSIM, Android 4.3

V čem propadá: foťák s rozlišením jen 3 megapixely a bez blesku

ZTE Grand X In 2 990 Kč

ZTE to na českém trhu pořádně fláká, byť i tato značka patří mezi etablovanější a její levné modely u nás byly populární. Dnes je ovšem asi nejlepší levnou volbou postarší model Grand X In s procesorem Intel Atom a starým Androidem 4.0.

Čím vyniká: 4,3palcový displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, 1 GB RAM, osmimegapixelový fotoaparát, NFC

V čem propadá: Android 4.0, Bluetooth 2.1

Noví a neznámí hráči

Acer Liquid Z5 3 490 Kč

Značka Acer u nás se smartphony také teprve začíná, Liquid Z5 ovšem patří k lákavým volbám. Existuje i menší a levnější varianta Z4.

Čím vyniká: pětipalcový displej, tlačítko na zádech, stereo-reproduktory, dualSIM

Aligator S4500 Duo 2 999 Kč

Značka Aligator se proslavila především seniorskými mobily, dnes se ovšem věnuje i smartphonům.

Čím vyniká: 4,5 palcový displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, osmimegapixelový fotoaparát, dualSIM

Cube1 G503 2 990 Kč

Cube1 je zcela nová česká značka distributora Setos, který se rozhodl pod vlastní značkou dovážet zajímavé telefony. A elegantní první model G503 opravdu za pozornost stojí.

Čím vyniká: čtyřjádrový procesor (MediaTek), 1 GB RAM, čistý Android 4.4, pětipalcový IPS displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, dualSIM, osmimegapixelový fotoaparát, čelní kamera s 1,3 megapixely

Kazam Trooper2 5.0 3 299 Kč

Kazam je jednou z nejnovějších značek na českém trhu. Firma pochází z Británie (ale smartphony nejspíš nechává vyrábět v Číně) a je dítětem dvou bývalých manažerů HTC. Jednoduché telefony zaujmou především službami navíc. Hlavní zajímavostí je bezplatná výměna rozbitého displeje (platí v prvním roce po pořízení a jen při prvním poškození) a telefon má i technickou podporu, která je schopna řešit potíže přímo pomocí aplikace.

Čím vyniká: dualSIM, záruka na rozbití displeje

Prestigio MultiPhone PAP5450DUO 2 990 Kč

Výrobě smartphonů se věnuje i značka Prestigio, která má ucelenou řadu levných modelů. Z ní se těžko vybírá, třeba čtyřpalcový čtyřjádrový 5400DUO zaujme osmimegapixelovým foťákem, ale má starší Android 4.1. PAP5450DUO má sice jen dvoujádro, ale větší úhlopříčku 4,5 palce a novější Android. O 300 korun dražší je pak stejně vybavný pětipalcový typ PAP5500DUO.

Čím vyniká: dualSIM

Sencor Element P400 2 669 Kč

Česká značka Sencor je na našem trhu relativním nováčkem. Čtyřpalcový model P400 patří mezi její prvotiny a na trh se dostal koncem loňského roku. Je to jeden z nejlevnějších modelů v našem přehledu.

Čím vyniká: čtyřjádrový procesor (Qualcomm Snapdragon), 8 GB paměťová karta a pouzdro v balení, dualSIM

THL T5S 3 499 Kč

Čínská značka THL je na českém trhu čerstvým nováčkem, byť její smartphony se tu sem tam objevují už delší dobu. Výbava dostupného modelu T5S určitě zaujme, design už podstatně méně.

Čím vyniká: 4,7palcový IPS displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, osmimegapixelový fotoaparát, čtyřjádrový procesor (MediaTek), 1 GB RAM, čelní fotoaparát 5 megapixelů, dualSIM

Zopo ZP580 3 190 Kč

Čínská značka Zopo patří mezi ty méně známé, ale se zajímavým portfoliem. Zopo P580 je jejím základním modelem se 4,5 palcovým IPS displejem.

Čím vyniká: dualSIM, displej s rozlišením 960 × 540 pixelů, čelní kamera 2 megapixely, barevná provedení