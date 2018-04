Od března si vyberete operační systém smartphonu. Telefon bude stejný

Yezz je mladá americká značka chytrých telefonů, která se snaží prosadit po celém světě. Kromě domácího trhu a Latinské Ameriky se teď soustředí na expanzi do Evropy. Zhruba v březnu letošního roku by měla přijít na řadu i Česká republika. Potvrdili nám to zástupci značky v rámci akce CES Unveiled, která v podstatě zahajuje veletrh CES v Las Vegas.

Na první pohled je Yezz jen další z mnoha nových značek, jakých se v poslední době vyrojilo až neskutečně mnoho. Na pohled druhý přeci jenom dovede zaujmout. Už třeba tím, že navzdory jednoduchým a docela konzervativním linkám působí telefony po vizuální stránce docela svěžím dojmem. Podílí se na tom i docela široká paleta barev, ve kterých jsou smartphony Yezz k dostání.

Hlavně ale značka zaujme způsobem, jakým si u ní zákazník telefon volí. Vybírat tu lze totiž nejen dle velikosti telefonu, ale také podle operačního systému. Yezz má dvě hlavní modelové řady – Andy a Billy. Modely Andy jsou vybaveny Androidem, typy Billy pak Windows Phone. Jednotlivé typy s danými operačními systémy si v podstatě odpovídají, úplně do detailu to dovádí nový model 5S LTE.

Ten má totiž jak v provedeních Billy i Andy nejen shodnou výbavu, ale v podstatě i shodný design. Uživatel si tak jen vybere, který operační systém mu sedí víc, s Androidem nebo Windows Phone dostane jinak stejný telefon. Model 5S LTE je novinka, která teprve zamíří na trh. O běh systémů se tu stará čtyřjádro s taktem 1,2 GHz, grafika Adreno 306 nebo 1 GB RAM. Telefon má 8 GB vnitřní paměti, pětipalcový HD IPS displej, třináctimegapixelový fotoaparát a další poměrně běžnou výbavu. Jak prozrazuje název, nechybí LTE.

Yezz tvrdí, že podobným směrem chce jít i u dalších modelů v budoucnu. Modelová řada Billy jinak zatím čítá kromě 5S LTE i menší modely 4.7 a 4. Prostřední je nejtenčím smartphonem s Windows Phone, jeho tloušťka je 7,2 mm. Malý Billy 4 by měl patřit k nejlevnějším Windows Phone smartphonům. Androidí řada Andy má více členů, včetně třeba velkých phabletů. Podrobněji vám ovšem modely představíme, až bude trochu jasné, které se budou u nás prodávat. Paleta je totiž jinak docela široká a telefony se liší často jen v detailech. Jisté je, že v žádném případě nejde o špičkové přístroje, Yezz se zatím soustředí spíš na cenově dostupné smartphony.

Kromě stávající dvojice operačních systémů navíc do výběru přidá značka i třetí. Tím je Firefox OS, značka představila dva levné modely – Foxy 4 a menší Foxy 3.5. Pokud tedy bude Yezz pokračovat v naznačené strategii, budou si moci zákazníci vybírat v jedné velikosti a výbavě telefonu až ze tří operačních systémů.

To je prakticky stejná strategie, kterou zvolil i Alcatel OneTouch. Firma před zahájením veletrhu CES oznámila uvedení nové řady smartphonů Pixi 3. Jednoduché modely s displeji o velikostech 3,5, 4, 4,5 a pět palců totiž budou na výběr právě s Androidem, Windows Phone nebo Firefoxem. Novinky Pixi plánujeme prozkoumat v následujících dnech, až navštívíme výstaviště, pak vám z nich přineseme naše první dojmy.