Konečně se výrobci chytili za nos. Jejich špičkové telefony stojí za to

Trhu chytrých telefonů jasně vládnou dvě značky: Apple a Samsung. Jejich špičkové telefony automaticky kupují zástupy lidí a ani nepřemýšlejí o alternativě. Apple má určitou výsadní pozici díky vlastnímu ekosystému, Samsung je pak doslova logickou volbou těch, kteří chtějí kvalitní smartphone s operačním systémem Android.

Nutno podotknout, že k této téměř slepé důvěře pomohly v minulých letech i ostatní značky. Jejich kroky byly často nepochopitelné, a i když je Samsung jasně válcuje marketingem, ony se nechaly od korejské firmy zválcovat i atraktivitou samotného produktu. Od dob Samsungu Galaxy S6 edge konkurence jen těžko hledala odpověď na špičkový korejský smartphone. Byly tu dobré pokusy, třeba dva roky staré LG G4 považujeme dodnes za trestuhodně přehlížený kousek, ale řada výrobců prostě situaci nezvládla.

Když už někdo nabídl telefon, který se mohl praktickými vlastnostmi Samsungu postavit, zcela nesmyslně přepálil cenovku nebo se ukázalo, že v praxi prostě není schopen držet krok – třeba výkonem nebo kvalitou fotoaparátu. Z modelů Galaxy S se tak v minulých letech stal jasný etalon špičkové třídy, na který se všichni snažili nějak dotáhnout, ale nikdo to vlastně nedovedl.

Letos jako by se na tuto snahu většina značek rozhodla rezignovat. A to ne tím, že by nechtěla udělat špičkový smartphone, ale tím, že se konečně přestala zhlížet ve špičkovém samsungu a vydala se vlastní cestou. Tchajwanské HTC například po letech zcela vyměnilo svou top řadu, pokračovatele linie One jsme se nedočkali a je tu nová řada U. A z U11 se rovnou vyklubal skvělý telefon – výborně vyladěný, s úžasným fotoaparátem a originálními prvky ovládání. A s originálním designem. Hurá. HTC je zpátky ve své špičkové formě a oproti posledním pokusům One dokonce zůstalo v mezích reality i s cenovkou. Že nemá U11 zahnutý displej nebo netradiční poměr stran? Nevadí, pro mnohé je to možná dobře.

A podobně jsou na tom i další výrobci: Sony po dvou letech oživilo 4K displej ve smartphonu a Xperia XZ Premium vypadala na papíře na další marný pokus. Jenže i ona v praxi funguje parádně, a byť právě Sony s designem nic moc neudělalo, najednou je Xperia špičkovým soupeřem. Platí pro ni to, co pro HTC – foťák se konečně nemá za co stydět a je výborně odladěná, což dokazuje i její výkon v benchmarcích. A třeba funkce natáčení ultrazpomaleného videa může být pro některé vyloženě lákavým prodejním argumentem.

Korejské LG má výborný model G6, který sice za výše zmíněnými mírně zaostává absolutním výkonem, ale v praxi funguje skvěle. Je příjemně kompaktní právě díky modernímu poměru stran 2:1, skvěle se ovládá a i jeho foťák stojí za pozornost, byť nejsme zrovna fanoušky širokoúhlého módu. Navíc je nabízeno za velmi atraktivní cenu.

Čínský Huawei se v posledních letech vyprofiloval mezi prémiové značky a i jeho modely P10 a P10 Plus stojí za pozornost. Pravda, u Plus modelu už Huawei trochu přestřelil cenovku, ale to mu odpustíme, protože v jeho portfoliu najdeme i jiné alternativy. Výkonu mají tyto kousky na rozdávání a jejich duální fotoaparát Leica patří k tomu nejlepšímu na trhu. A hybridní dvojnásobný zoom u něj opravdu funguje dobře.

Oněmi alternativami máme na mysli telefony značky Honor, což je jakási levnější odnož Huaweie. Na špičku patří modely Honor 8 Pro coby alternativa k P10 Plus a také nový Honor 9, coby sourozenec menšího P10.

Už tohle je sama o sobě úctyhodná sestava špičkových smartphonů, které se opravdu povedly. A které jsme si mohli v redakci prozatím vyzkoušet (testy mnohých nabídneme brzy). Ale k tomu tu máme třeba ještě nové OnePlus 5, Xiaomi láká třeba na model Mi6. Opravdu je z čeho vybírat. Trochu zvednout by se měla Motorola, ta své špičkové novinky představuje tradičně na podzim, kdy přijde i další vlna od Samsungu (Note 8) nebo Huaweie (Mate 10).

Špičkových smartphonů bylo samozřejmě vždy na trhu dost a většina si nějaké ty zákazníky našla. Jenže některé jen těžily ze slavné minulosti značky a přízně fanoušků. Letos ale toto argumentem pro koupi toho či onoho špičkového modelu být nemusí – všechny opravdu překvapivě stojí za to, což se skutečně dlouho nestalo.