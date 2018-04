Smartphony poprvé ovládnou světové prodeje. Velkým hráčem bude Indie

Podle analytiků by mělo být letos prodáno více než 918 milionů chytrých telefonů. Jejich podíl na celkových prodejích by tak měl poprvé v historii pokořit padesátiprocentní hranici. Poptávka po smartphonech poroste i v následujících letech, a to nejen díky snižujícím se prodejním cenám.