KOMENTÁŘ: Nejlepší mobily ztrácejí dech. To nej se děje o příčku níž

Výrobci mobilních telefonů se rádi chlubí svými topmodely. Jenže snad kromě Applu (a zdá se, že i ten přistupuje na změnu hry) jsou pro většinu výrobců supersmartphony jen tvůrci image. Platí to i pro takový prodejní hit, jako je Samsung Galaxy S4. Jistě, Samsung jich prodal už přes 20 milionů, avšak očekávání byla možná i větší.

Drahé jsou drahé. A zbytečné

Asi nemůžeme mluvit o tom, že by se topmodely začínaly zákazníkům zajídat. Jen se prostě ty nejlepší smartphony světa staly pro zákazníky i mobilní operátory, příliš drahé. Špičkové telefony jsou tak dnes i u světových operátorů i s dlouhým úvazkem mnohem dražší než kdykoli předtím, o volné distribuci nemluvě.

Navíc zákazníci už stihli zjistit, že ty nejlepší chytré kousky nepotřebují. Stačí se podívat na nejnovější iPhone 5s a rozdíly oproti jeho předchůdci. Nová 64bitová architektura, vyšší výkon a čtečka otisků prstů. Tedy nic, co by běžný zákazník musel v praxi výrazně pocítit, nebo nezbytně potřeboval. Je tak jasné, proč loňský iPhone 5 dostal i nástupce 5c s barevným plastovým designem. Se stávajícím vzhledem by lezl nejdražší novince do zelí.

Telefon o třídu níže totiž v praxi bez problémů zastane stejnou práci. Zákazník ušetří a navíc se ještě přístroj proti pětipalcovým čtyřjádrům s Full HD displeji vejde lépe do kapsy (teď samozřejmě nemluvíme o iPhonu). Výkon letošních topmodelů je tak vysoký, že běžnému uživateli nic nepřinese, maximálně tak vybitou baterku. Loňský špičkový smartphone tak v praxi stačí a ve vyšší střední třídě, tedy u telefonů s cenou okolo 10 tisíc korun, začíná být letos nabídka opravdu zajímavá. Zajímavější než kdy jindy.

Důvod je jednoduchý. Výrobci vycítili, že drahými telefony už příliš růst nemohou, teď se válka přesune do nižších pater. A tady je podstatně těsněji, takže se firmy budou chtít čím dál víc vytáhnout. Když to nepůjde technikou (ta nejlepší je vyhrazena nejdražším telefonům), bude to muset jít designem, nabídkou služeb a softwaru. Zákazníci si mnou ruce. A cifršpioni u výrobců si škubou vlasy.

Motorola jde příkladem

Skvělým důkazem trendu je třeba nedávno představená Motorola X. Jde v podstatě o obyčejný smartphone vyšší střední třídy, dokonce i použitý hardware je trochu starší (Snapdragon S4 namísto novějšího 400). Dvoujádro stačí, stejně jako HD rozlišení. Zajímavostí jsou nové procesory pro zpracování hlasu a funkcí senzorů. A hlavní kapitolou jsou možnosti individualizace.

Množství barevných provedení, kombinace černé a bílé barvy rámu a doplňkové barvy vytváří v současnosti přes dva tisíce možných konfigurací. A přibudou další, některé opravdu moc hezké a luxusní. Motorola si za ně určitě nechá připlatit a kdekdo tak za Moto X zaplatí nejspíš i stejné částky jako za technicky vyspělejší telefony.

Spousta dalších voleb

Motorola je nejnovější špičkou ledovce dění ve vyšší třídě telefonů, určených pro běžné zákazníky. Skvělé telefony, na které budou dávat veliký důraz, předvádí i další výrobci. Stačí se jen podívat, kolik úsilí věnoval Huawei uvedení tenoučkého modelu Ascend P6. Obrovská tiskovka v Londýně, šeptanda jako u mnohem slavnějších výrobců a nastupující masivní reklamní kampaň.

Samsung a HTC mají modely mini. Zatímco loňský S III mini byl opravdu skromnější a celkově působil levnějším dojmem než velký S III, u čtyřkové řady už to neplatí. S4 mini se posunul výše, je podstatně dražší než předchozí typ při uvedení a dostal mnohem lepší techniku i design. HTC se inspirovalo a přineslo One mini, atraktivní kousek s HD displejem a špičkovým zpracováním.

Do této třídy v podstatě promlouvá také Nokia. Její Lumia 920 zlevnila pod hranici deseti tisíc korun a byť nová Lumia 925 dostala vyšší cenovku (necelých 12 tisíc korun), spíše než HTC One konkuruje výbavou i použitou technikou právě modelu mini.

A podobně je na tom BlackBerry. Ani jeho topmodel Z10 není supersmartphonem, jen má docela vysokou cenovku. Nejčerstvějším přírůstkem do třídy drahých smartphonů střední třídy je již zmíněný iPhone 5c s technikou odcházejícího modelu 5 a módními barevnými kryty.

A co další výrobci? Sony je černým koněm vyšší střední. Xperia C má velký displej a čtyřjádro, Xperia ZR přináší voděodolnost. Pak je tu ještě Xperia SP a některé starší modely. Sony je na tuto válku dobře připraveno, jen to málokdo ví. LG svůj hit teprve hledá, ale určitě mu to nebude trvat dlouho. A loňský Nexus 4 také není k zahození a podobně mají loňské špičkové modely ve výprodejích prakticky všichni výrobci.

Alcatel si pro tuto kategorii prémiových smartphonů střední třídy připravil designově povedený model One Touch Idol Alpha, ZTE zase brzy začne i u nás prodávat model Nubia Z5 mini.

Co to bude znamenat

Ve vyšší střední třídě začíná být hodně horko. Modely v ní obsažené budou čím dál více přitahovat pozornost i velmi náročných uživatelů, kteří usoudili, že ty nejlepší telefony jsou pro ně vlastně zbytečné. Jsou moc velké, drahé a vlastně je ani nevyužijí.

Otázkou je, jestli je to náznak výraznějšího trendu posunu k nižším třídám. To nejspíš tak moc nehrozí, u levnějších telefonů už hrají roli především peníze. A pokud by se přece jen válka tímto směrem posunula, bude to nějakou dobu trvat.

Ani ty nejdražší smartphony nejsou v ohrožení. Stále budou mít výsostné postavení a o zákazníky mít nouzi nebudou. Jen se budou o své místo v záři reflektorů dělit s levnějšími a často praktičtějšími bratříčky.