Smartphony se stanou novou zbraní vojáků, budou jim pomáhat v boji

Americká armáda začala u svých ozbrojených složek testovat masivnější nasazení chytrých telefonů. Vybrané skupiny vojáků jsou vybaveny nejmodernějšími smartphony, na kterých jsou nainstalovány speciální vojenské aplikace. Vojáci testují, které aplikace jsou nejužitečnější a v terénu nejpoužitelnější. Připravují se tak na budoucí nasazení chytrých mobilů přímo v bojové vřavě.

Již dnes přitom chytré mobily své místo v americké armádě mají. Slouží nejen k rutinním úkolům, ale také například vojákům v utajení, kteří s jejich pomocí sbírají data na nepřátelském území. Získané informace jsou následně schopni snadno sdílet s ostatními.

Americká armáda chce v nasazení smartphonů postoupit ještě o několik kroků dále. Uvědomuje si totiž, že chytré mobily se speciálními vojenskými aplikacemi mohou být nedocenitelným pomocníkem při výcviku i v boji. Vybrané skupinky vojáků dostávají mobily se studijními materiály nebo instruktážními videi. Na texaské základně Fort Bliss testuje 192 vojáků padesátku speciálních vojenských aplikací. Zkoušejí, které jsou opravdu ku prospěchu a testují různé způsoby jejich ovládání.

V současné době má armáda k dispozici například aplikaci, která vojákům na displeji neustále zobrazuje polohu ostatních spolubojovníků nebo program, který pomáhá překládat angličtinu do arabštiny. Jiná aplikace zase spočítá předpokládanou trajektorii kulky v závislosti na řadě okolností. Ve vývoji je například aplikace, která umožní upřesnit polohu nepřátelského ostřelovače. Telefon v takovém případě bude sloužit jako akustický senzor. Zvukový signál vyhodnotí v závislosti na okolních podmínkách a vojákům pomůže osamoceného střelce lokalizovat. Speciální mapové aplikace by třeba měly konvojům ukazovat poslední známé rozmístění min nebo nepřátel v oblasti.

Agentura DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) mezi tím zkoumá, jak může armáda aplikace nejvýhodněji nakupovat a vyvíjet. Vojenské programy totiž kladou na vývojáře speciální požadavky nejen z hlediska funkčnosti, ale také bezpečnosti (data z aplikace se nesmí dostat k nepovolaným osobám), důvěryhodnosti (programátor musí být stoprocentně spolehlivý) a utajení (aplikace se nesmí dostat do nepovolaných rukou). To se pochopitelně projevuje v pořizovacích cenách, které mohou jít až do tisíců dolarů za jedinou licenci.