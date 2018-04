Smartphony s WP7 vyrobí pro Nokii Compal. Objednala dva miliony kusů

Očekávané smartphony s operačním systémem Windows Phone 7 bude pro Nokii vyrábět tchajwanská OEM společnost Compal. Ta v minulosti vyráběla mobily například pro Motorolu nebo Panasonic.

Pro letošní rok, tedy přesně pro čtvrté čtvrtletí letošního roku, si Nokia u Compalu objednala dva miliony kusů nových smartphonů s operačním systémem Windows Phone 7. Compal začne s dodávkou pro Nokii už v září.

Do prodeje se ale nové smartphony dostanou později. Očekává se, že Nokia oficiálně představí nové smartphony se systémem od Microsoftu na kongresu Nokia World, který bude probíhat 26. až 27. října. Zanedlouho poté by se měly nové smartphony dostat do prodeje.

Nové smartphony se však budou zpočátku prodávat pouze na vybraných trzích. Nejdříve se nových smartphonů dočká šest evropských zemí: Velká Británie, Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Nizozemsko. Česká republika přijde na řadu až v příštím roce.