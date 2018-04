Toto jsou největší výrobci smartphonů na světě. Podíl Applu je impozantní

Předloni se prodalo 1,28 miliardy chytrých telefonů, loni 1,44 miliardy. To znamená růst o 12 procent. Poslední čtvrtletí však ukazuje vadnoucí prodeje. Meziročně se prodalo jen o šest procent více smartphonû, což je nejméně za celou sledovanou dobu. Předloňské poslední čtvrtletí znamenalo 380,1 milionu prodaných smartphonů, loňský poslední kvartál 404,5 milionu.

Jedničkou zůstává Samsung, který si oproti předloňsku polepšil. V posledním čtvrtletí Samsung prodal 81,3 milionu chytrých telefonů, v roce 2014 to ve stejném období bylo jen 74,5 milionu. Prodeje tedy rostly o nadprůměrných devět procent. Za celý rok 2014 Samsung prodal 319,7 milionu smartphonů, předloni to bylo jen o „chlup“ méně – 317,2 milionu. Samsung si hodně slibuje od uvedení nového modelu S7, který bude představen už příští měsíc.

Prodeje smartphonů v roce 2015 a v Q4 2015.

Apple stagnuje a v posledním čtvrtletí roku 2015 prodal 74,8 milionu iPhonů, přesto jeho tržní podíl vzrostl na 16 procent. Předloni to bylo jen o málo méně, tedy 74,5 milionu. Za celý loňský rok si však Apple polepšil, prodal 231,5 milionu iPhonů. Předloni to bylo 192,7 milionu. Zájem jen o mírně inovované iPhony 6s není tak vysoký, uvidíme co s prodeji udělá zcela nový iPhone 7. Analytici ze Strategy Analytics, kteří žebříčky vytvořili, také poukazuji na to, že by se Apple měl zaměřit na obrovské trhy v Indii a Nigérii. Pomoci by mohl nový menší a levnější iPhone 5se, o kterém se spekuluje, že by měl být představen zanedlouho.

Třetím největším výrobcem ve čtvrtém kvartálu loňského roku byl čínský Huawei. Ten prodal před Vánoci 32,6 milionu smartphonů, tedy o dost více než v roce 2014, kdy udal 24,1 milionu přístrojů. Za celý loňský rok Huawei poprvé prodal přes 100 milionů smartphonů, konkrétně 107,1 milionu. V roce 2014 to přitom bylo jen 74,1 milionu. Huawei muže těžit z uvedení levnější značky Honor.

Lenovu se příliš nevyplatila akvizice Motoroly. Jestliže v roce 2014 Lenovo prodalo celkem 92,7 milionu chytrých telefonů, tak loni to bylo jen 73,9 milionu. V posledním čtvrtletí přišel pokles prodejů o značných 18 procent z 24,7 milionu na 20,2 milionu. Lenovo oznámilo restrukturalizaci svého portfolia a faktický konec značky Motorola. Uvidíme, zda to bude stačit.

Raketa posledních let na trhu se smartphony, čínské Xiaomi, přestala mohutně růst. Předloni prodala okolo Vánoc 17 milionů smartphonů, loni jen o málo více – 19,5 milionu. Za celý loňský rok Xiaomi prodalo 72 milionů chytrých telefonů, tedy jen o kousek méně než Lenovo. V roce 2014 to bylo 61,1 milionu smartphonů. Xiaomi ovšem má další prostor k růstu. Zatím totiž prodává zejména jen v Číně a Indii. Na druhou stranu jsou to ty největší stále nenasycené trhy.