Smartphony předehnaly PDA a vize kapesního počítače budoucnosti

Známý výrobce pouzder pro kapesní počítače či mobilní telefony Krusell zveřejnil před několika dny na svých stránkách zajímavý žebříček nejprodávanějších zařízení. Krusell vychází právě z počtu prodaných pouzder a z toho usoudil, které smartphony a kapesní počítače se prodávaly v uplynulém roce nejvíce:

1. PalmOne Treo 600/650

2. Qtek S100/I-mate JAM

3. Mitac Mio 168/Navman PiN

4. Qtek 9090/I-mate PDA 2k

5. HP hx2100/24x0/27x0

6. HP iPAQ hx4700/4705

7. HP iPAQ HW 65xx/6700

8. Blackberry RIM 62X0/72X0

9. Acer n35 / Yakumo Alpha GPS

10. Qtek 8010/I-mate SP3

Zveřejněné výsledky na první pohled příliš zajímavé nejsou, pokud však napočítáme poměr kapesních počítačů a smartphonů, zjistíme, že právě druhá skupina se prodávala (resp. pouzdra na ní) více, než na PDA. Čeká nás soumrak kapesních počítačů?

Zdroj: Krusell

Jak by mohl vypadat kapesní počítač za pár let?

Představovali jste si někdy, jak by mohl například kapesní počítač vypadat za pár let? Pokud ano, tak nejste sami. Uživatel jménem Chandan, patřící k Sun Security Coordination týmu a sám se nazývající jako CEP (Chief Executive Prankster - šprýmař) vytvořil během vánoc návrh PDA budoucnosti. All-in-One Card bude zvládat vše, co současné modely, na rozdíl od nich má být však velikosti vizitky a mít ohebný displej.

Hudbu by uživatel poslouchal přes BT headset, o energii se postará solární pohon. Díky velikosti bude možné PDA použít také jako ID či kredit kartu.

Pokud budete chtít vidět obrazovku na normálním monitoru či TV, postačí PDA zasunout do speciální čtečky, která se již postará o přenos obrazu. Více informací najdete tady.

Zdroj: http://blogs.sun.com

iRiver G10 - herní konzole s Windows CE 5.0

Společnost iRiver již brzy představí novou herní konzoli G10. Ta je zajímavá jak rozlišením 800 x 480 bodů, tak použitým operačním systémem, kterým je Windows CE 5.0. "PSP zabiják" s vysouvacím mechanismem bude dodáván s 4 nebo 8GB pevným diskem a více o něm uslyšíme zřejmě na veletrhu CES, který se koná již za pár dnů. Jen je škoda, že zatím nikdo podobné zařízení neupravil pro použití jako kapesní počítače.

Zdroj: Engadget