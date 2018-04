Smartphony porazily v USA pračky, ledničky i auta

Na začátku letošního roku měl podle agentury Nielsen smartphone každý druhý obyvatel USA. K této hranici stačilo chytrým telefonům podle agentury Asymco jen sedm let. V porovnání s dalším vybavením domácností to je impozantní růst. Chladničkám to trvalo 18 let, obyčejným mobilům jen o rok méně a třeba osobním počítačům téměř 20 let.

Po smartphonech dosáhly poloviční penetrace nejrychleji radiové přijímače, videorekordéry, internetové připojení a barevné televize. Tato zařízení k tomu potřebovala zhruba osm až třináct let.

Při přímém srovnání je nutné ale brát v potaz dobu, v které docházelo k hlavnímu růstu penetrace těchto zařízení a další faktory. Růst penetrace radiových přijímačů probíhal už téměř před sto lety, videa nastoupila v osmdesátých letech minulého století a počítače chvíli po nich.

Rychlost růstu penetrace vybavení amerických domácností

Důležitý je i cenový faktor. Smartphony se prodávají nejčastěji jako dotované, tudíž je jejich pořizovací cena často nulová, respektive je jejich cena rozpočítaná na splátky po dobu kontraktu. Naopak pořízení auta a některých dalších zařízení vyžaduje (či spíš vyžadovalo) výrazně vyšší vstupní investici.

Autor studie Horace Dediu navíc správně podotýká, že určit přesný nástup smartphonů na americký trh je obtížné. Sám zvolil přelom let 2004 a 2005, kdy na trh nastoupily chytré mobily Blackberry. Celosvětově lze za počátek nástupu smartphonů označit spíš rok 2002, kdy Nokia začala prodávat svůj první smartphone s operačním systémem Symbian. A úplné začátky musíme hledat na konci devadesátých let minulého století s prvními komunikátory Nokia.

I když posuneme začátek prodeje smartphonů do roku 2002, tak k dosažení padesátiprocentní penetrace jim stačilo deset let, tedy o tři více, než uvádí průzkum agentury Asymco. Rapidní nárůst ale přišel až po roce 2007 s nástupem prvního iPhonu. Ostatně, podle agentury Chetan Sharma Consulting byl příjem mobilních operátorů z datových přenosů před rokem 2004 zanedbatelný.