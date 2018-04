Smartphony pod 1 500 korun brzy realitou. Uživatelé skřípou zuby

Předseda správní rady Google, Eric Schmidt, během své keynote na veletrhu v Barceloně prohlásil, že androidí smartphony se dostanou téměř do každé kapsy. Pomůže tomu jejich postupné zlevňování, cena se má prý brzy dostat pod 70 dolarů na kus, tedy v přepočtu pod zhruba 1 400 korun.

Schmidt předpovídá, že se tak stane někdy přespříští rok. Když se ale podíváme na současné nejnižší cenovky smartphonů, které v našich obchodech atakují hranici dvou tisíc korun, troufáme si tvrdit, že hranici 1 500 korun prolomí smartphony ještě dříve.

Lákají davy

Levnější smartphony přitom nehrají tak důležitou roli na trzích jako je ten náš. Mají nalákat uživatele v rozvojových zemích, kteří si drahé chytré mobily nemohou dovolit a kde je cena tím hlavním prodejním faktorem.

Z tohoto hlediska je asi vše v pořádku: v budoucnu by si ani uživatelé v rozvojových zemích neměli jako svůj první mobil pořizovat "hloupý" mobil, ale rovnou smartphone. To je naučí od začátku pracovat s možnostmi a operátorům, či poskytovatelům různých služeb, to umožní zákazníkům prodat sem tam něco navíc, co jim může v praxi pomoci zlepšit každodenní život.

Jenže velmi levné smartphony zaznamenávají velké obchodní úspěchy i na trzích jako je ten náš. A tady levné chytré mobily trochu naráží.

Zklamou mnohé

I v těchto podmínkách řada lidí kupuje levný smartphone jako svůj první chytrý mobil. Uživatelé od nich mají totiž jiná očekávání než prvouživatelé třeba v Indii. Je to dáno především tím, že smartphony už mají všude kolem sebe a především ty drahé jsou hodně vidět a jejich funkce propaguje celá řada marketingových kampaní.

V našich recenzích levné chytré mobily často chválíme, poměr výkon/cena je výborný a přináší drtivou většinu možností daleko dražších smartphonů. Ale nezvládnou všechno. Kdo očekává, že na 2,5 palcovém displeji nejlevnějšího smartphonu s procesorem o taktu 600 MHz půjdou skvěle hrát Angry Birds nebo nejnovější 3D hry, bude silně zklamán.

Nadměrná očekávání jsou přitom jedním z důvodů, proč se čas od času v různých studiích ukáže, že uživatelé nejsou s levnými smartphony příliš spokojeni. Pokud očekáváte od nového Samsungu Galaxy Pocket stejné funkce jako od Galaxy S II, budete hodně nespokojeni.

A budoucí levné smartphony s Androidem, jejichž příchod Eric Schmidt předpovídá, tento pocit příliš nezmění. Všemožné smartphony s řadou konfigurací hardwaru jsou noční můrou i pro operátory a jejich týmy technické podpory. A ani vývojáři aplikací nemají z nejlacinějších chytrých mobilů radost, své programy musí přizpůsobovat výkonu i rozlišení displeje.

Hledání nových cest

Výrobci mobilních telefonů chtějí nasytit hlad po levných smartphonech i jinými cestami. Jednu z nich ukázala na veletrhu v Barceloně i španělská Telefónica a naše první dojmy byly velmi pozitivní.



VIDEO: Smartphone Telefónica Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Optimalizace hardwaru na webové standardy totiž znamená, že přístroj může být hodně levný a přitom nemusí mít úplně miniaturní laciný dotykový displej. Webový smartphone by mohl být jednou z cest k tomu, jak vylepšit celkový dojem uživatelů z levných přístrojů.

Trochu jinou cestou jde finská Nokia. Ta je stále asi největším světovým specialistou na levné telefony. Do svých aktuálních S40 přístrojů s nízkými cenovkami postupně integruje stejné funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z chytrých mobilů. A na displeje S40 přístrojů se tak například dostává i hra Angry Birds, která je díky větší optimalizaci hardwaru a softwaru na takových telefonech hratelnější než na nejlevnějších androidech. Telefony řady Asha přitom svými cenovkami začínají na 70 dolarech zmíněných Schmidtem.

Ještě níže by cenovku polochytrých nokií měl srazit systém Smarterphone, který Nokia koupila koncem loňského roku i s jeho autory. Smarterphone by měl pohánět i ty úplně nejlevnější přístroje, které dnes Nokia prodává zhruba od 25 dolarů.

Není smartphone jako smartphone

Téměř všechny levné telefony by v blízké budoucnosti mohly být svým způsobem smartphony (nebo alespoň skoro-smartphony). A uživatelé by přitom měli získat oproti současnosti lépe fungující přístroje, které snáze splní jejich očekávání nebo je naopak dovedou více krotit.

Faktem ale je, že mezi levnými a drahými smartphony bude stále obrovské množství rozdílů. Špičkové produkty s tou nejmodernější technikou budou drahé vždy a i výrobci by byli sami proti sobě, kdyby nabízeli stejné funkce zároveň i pětkrát levněji.