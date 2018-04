Smartphony jsou návykové stejně jako cigarety. Zabíjíme jimi příliš času

Němečtí vědci vyvinuli aplikaci Menthal, která po instalování ukazuje svým tvůrcům i uživatelům míru využívání chytrého telefonu. „Data, která jsme získali, jsou do určité míry děsivá,“ uvedl psycholog Christian Montag. Majitelé chytrých telefonů podle něj využívají svůj přístroj průměrně každých 18 minut k psaní zpráv, hraní her nebo surfování po internetu. U deseti procent lidí to je dokonce každých deset minut.

„Je to podobné jako u kouření. Lidé sahají po chytrém telefonu například při čekání na zastávkách, aby zabili čas,“ uvedl Montag. Zatímco pro kuřáky je odměnou za cigaretu požitek z nikotinu, uživatelé mobilních telefonů se cítí odměněni za jeho zapnutí tím, že najdou nějakou zprávu nebo se sami pochlubí světu nějakým svým postřehem.

Podobnosti s kouřením se podle bonnských vědců netýkají jen chování uživatelů chytrých telefonů. Němečtí experti zjistili, že při zapnutí mobilního telefonu se v mozku aktivují stejné látky, jako když si kuřák zapálí cigaretu. Zajímavé však podle nich je, že silní kuřáci zpravidla nevyužívají nadměrně chytré telefony a uživatelé telefonů jen zřídka silně kouří.

Podle Montaga může nadměrné užívání telefonů fungovat jako brzda hospodářské produktivity, protože majitelé těchto přístrojů často přerušují práci, aby se mohli zabývat mobilním telefonem.

Soud v Porýní-Falci nedávno dokonce rozhodl, že nadměrné užívání telefonu může být důvodem k výpovědi. Potvrdil tak rozhodnutí pečovatelského ústavu, který propustil jednoho ze svých zaměstnanců kvůli tomu, že s mobilním telefonem trávil více než hodinu pracovní doby denně.

Část německých sociologů je přesvědčena, že společnost začne v budoucnu nadměrné užívání chytrých telefonů odmítat. „Za pár let bude závislost na elektronických médiích sankcionována stejně jako kouření,“ řekl týdeníku Der Spiegel hamburský sociolog Matthias Horx.

„Lidé, kteří nepřetržitě zírají na svůj chytrý telefon, pak budou vnímáni jako nevzdělaní a se slabou vůlí,“ soudí Horx.