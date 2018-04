Smartphony jsou hitem. Nokia vede, ale náskok ztrácí

Jednoznačným hitem letošního roku jsou chytré telefony. Ještě před několika lety tvořily okrajový segment trhu určený jen pro specifickou část uživatelů. To už je ale minulost a podíl smartphonů na celkovém trhu mobilních telefonů rychle roste. V právě skončeném čtvrtletí prodali výrobci přes 77 milionů kusů chytrých telefonů. V meziročním srovnání to znamená růst trhu o impozantních 78 procent. Celkově se každé čtvrtletí prodá přibližně 300 milionů kusů telefonů, smartphony tak představují téměř čtvrtinu světového trhu.

Číslo vypadá ještě působivěji pokud si uvědomíme, že do celosvětových prodejů za započítávají i rozvíjející se trhy. Na nich se sice prodávají (někdy spíše rozdávají) obrovská množství telefonů, ale jde obvykle o nejjednodušší modely. V některých zemích je proto podíl chytrých telefonů na celkovém trhu ještě vyšší. Vedoucí postavení si na trhu drží dlouhodobě Nokie. I když prodává stále více kusů, její náskok oproti konkurentům postupně klesá. Z původního trojnásobku prodejů druhého RIM (BlackBerry) je už pouze dvojnásobek Apple.

Roztříštěný Android

Je trochu zvláštní, že mezi hlavní výrobce chytrých telefonů se nedostal žádný z výrobců přístrojů s OS Android. Tato platforma patří letos rozhodně k lídrům trhu, ale telefony s tímto operačním systémem prodává celá řada výrobců, a tak je jeho tržní podíl trochu roztříštěn. "Podle údajů které máme, je celkový podíl operačního systému Android celosvětově o něco vyšší než iOS od Apple," uvedl na dotaz Mobil.cz Neil Mawston ze společnosti Strategy Analytics a dodal: "prodeje telefonů rychle stoupají především v západní Evropě a Severní Americe."

Nokii si daří, jenže ostatní jsou lepší

Pozici světové jedničky drží Nokia nejen na celkovém trhu mobilních telefonů, ale také na poli smartphonů. Není to tak dávno, co Nokia držela v tomto segmentu trhu více než 50% podíl. Bylo to dáno tím, že právě Nokia nabídla jako jeden z prvních výrobců telefony s operačním systémem pro běžné uživatele, když jím vybavila telefony E a N Series. Jenže v dnešní době konkurence posiluje. A tak ačkoli Nokia prodala meziročně o 61 % telefonů více, její tržní podíl klesl na 34,4 procenta. To je ztráta téměř pěti procentních bodů za necelý rok.

Celkem si zákazníci pořídili 26,5 milionu nových Nokií se Symbianem. To je zhruba dvojnásobek prodaných iPhonů. Těch si zákazníci ve čtvrtém čtvrtletí koupili celkem 14,1 milionu.

Apple se tak podařil poměrně zajímavý skok, když v předchozím čtvrtletí jen těsně překročil hranici osmi milionů prodaných telefonů. V aktuálně skončeném čtvrtletí si nový iPhone pořídilo celkem 14,1 milionu uživatelů. Apple tak o necelé dva miliony kusů předstihl kanadský RIM vyrábějící mobily BlackBerry. Právě RIM patřila dlouhodobě druhá pozice na poli smartphonů. "Apple meziročně zdvojnásobil počet prodaných kusů. Přes problémy, které provázely uvedení nového modelu iPhone 4, narostl jeho tržní podíl na trhu smartphonů na více než 18 procent," uvádí Mawston.

Také RIM roste, ale příliš pomalu

Přestože se výrobce telefonů BlackBerry propadl až na třetí místo, jsou i jeho výsledky velmi dobré. V meziročním srovnání prodal o téměř čtyři miliony telefonů více a dosáhl slušných 12,4 milionu prodaných kusů. Meziroční nárůst tak činil slušných 46 procent. Velmi pozitivní zprávou pro RIM může být jeho expanze mimo Severní Ameriku, kde dosud realizoval drtivou většinu svých prodejů. Ve třetím čtvrtletí se už 52 procent všech telefonů BlackBerry prodalo v ostatních regionech.

Bude zajímavé sledovat, jak se výměna pozic na trhu smartphonů projeví na celkovém trhu mobilních telefonů. Ve druhém čtvrtletí letošního roku totiž pronikl RIM poprvé do velké pětky, když vytlačil Motorolu. Nicméně vzhledem k tomu, že jak RIM tak Apple vyrábějí výhradně smartphony, dá se očekávat, že by si obě firmy mohly vyměnit pozice i ve velké pětce na celkovém trhu.