Smartphony HTC zmizely z českého trhu

HTC začalo nedávno globálně prodávat svůj nový topmodel HTC 10, který se výbavou a výkonem vyrovná nejlepším smartphonům na trhu. Jenže pokud si tento přístroj chcete koupit v Česku, tak ho neseženete. Tedy nikoliv z české distribuce s firemní zárukou.

Absenci přístrojů zmiňují prodejci i operátoři. Iva Pavlousková z Datartu problémy potvrzuje: „Proč nám výhradní distributor telefonů HTC firma 2P Agency nedodává telefony, vůbec netušíme. Nevíme, co mají za problém. V tuto chvíli není možné v České republice koupit z oficiální distribuce HTC telefony, stejná situace je i na Slovensku, kde máme také prodejny.“

Potvrzuje to i Miloslav Malatinský ze společnosti Smarty: „V poslední době jsme zaznamenali výrazné snížení dostupnosti téměř celého portfolia HTC, včetně aktuálního vlajkového modelu HTC 10. Jakožto bývalého provozovatele značkové prodejny a autorizovaného e-shopu HTC nás tento stav velmi mrzí a stále věříme, že se podaří lokálnímu distributorovi situaci vyřešit co nejrychleji, neboť v konečném důsledku na aktuálním dění vydělává konkurence.“

Velmi omezenou dostupnost přístrojů HTC potvrzuje i mluvčí CZC Martin Rippl. Problémy nehlásí Alza. „Alza má aktuálně dostatečné skladové zásoby smartphonů značky HTC. Absenci přístrojů HTC ani problémy s distribucí nemůžeme potvrdit,“ uvádí marketingový ředitel Karel Kučera. Nutno však dodat, že Alza má na skladě jen loňské modely, na HTC 10 přijímá předobjednávky a model Desire 530 slibuje mít na skladě v následujících dnech.

Česká pobočka přešla z Moskvy do Londýna

Oficiálním distributorem přístrojů HTC je zmíněná společnost 2P Agency, která na českém trhu působí 20 let. Podle mnoha prodejců a operátorů, které redakce Mobil.iDNES.cz oslovila, ovšem firma v posledních několika měsících zboží nedistribuuje. Stejně tak při vyhledávání na srovnávačích cen nové modely HTC, typicky HTC 10 a Desire 530, nenajdete.

Prezident společnosti 2P Agency Pavel Polianskij redakci problémy s distribucí přístrojů HTC potvrdil. „Společnost HTC prošla v rámci evropského zastoupení v posledních měsících výraznou restrukturalizací. Česká pobočka přešla z moskevské centrály pod celoevropskou centrálu v Londýně. Mění se nastavení spolupráce, provozních záležitostí a další detaily. Z tohoto důvodu se dodávky některých nových modelů zpozdily v rámci celé Evropy.“

Polianskij dodává, že nové modely by se měly dostat na český trh v řádu týdnů. „V provozu je již nový distribuční sklad pro celý region v Říčanech u Prahy. Záleží teď na výrobci, jak rychle dokáže plnit dodávky do jednotlivých zemí. HTC 10 bylo zatím dodáno jednomu z obchodníků, celý trh bude zásoben do poloviny srpna. HTC přednostně dodává novinku na velké trhy a nestačí vyrábět dostatečné množství,“ říká Polianskij.

Nové modely HTC tak nyní nekoupíte ani u operátorů. O2 aktuálně nemá v nabídce žádný model, T-Mobile má v nabídce tři v podstatě výprodejové přístroje a Vodafone loňský model A9. Problémy s distribucí chce Vodafone řešit přímou komunikací s výrobcem: „Se společností HTC aktuálně vyjednáváme podmínky navázání přímé spolupráce bez distributora. Nové modely značky HTC proto nyní v nabídce nemáme,“ říká Michal Janda, ředitel oddělení hardwaru Vodafonu.