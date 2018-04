Originalita nevymřela. Těchto šest smartphonů si s konkurencí nespletete

Originálních telefonů je na trhu čím dál méně, ale přesto si výrazný smartphone pořídit lze. Nezáleží ani na vašem rozpočtu, v téměř každé cenové kategorii se najde nějaký originální zástupce. Nejvíce jich je ve vyšší střední třídě.



Šest exemplářů originálních modelů se nám před časem sešlo v redakci. Většina z nich jsou stále poměrně žhavé novinky, což znamená, že invence stále zcela nevymřela. Šestice modelů je následující: Alcatel 5, BlackBerry Motion, Huawei P20 lite, Nokia 7 Plus, Samsung Galaxy S9+ a také Sony Xperia XA2 Ultra.

Alcatel s netradičním řešením

Značka Alcatel, která spadá do čínského koncernu TCL, oznámila zkraje roku na veletrhu MWC v Barceloně novou strategii, kdy všechny její smartphony budou mít displeje s poměrem stran 18:9. To by mohlo znamenat velkou unifikaci designu, ale Alcatel se toho, alespoň u některých modelů, zhostil po svém. Firma má s originálním designem zkušenosti, dodnes patří k nejzajímavějším designovým modelům jeho Idol Alpha s průhlednými částmi nad a pod displejem.

Nový Alcatel 5 jde trochu jiným směrem. Minimalizace rámečků se koná, ale Alcatel se po svém vyrovnal s prostorem nad a pod displejem. Minimalizoval prostor dole a nahoře mu zbyl vcelku široký pruh. Je to tedy opačný postup, než zvolili u Xiaomi a jeho modelu Mi Mix.

Řešení Alcatelu 5 je vcelku praktické. V horní části je velký reproduktor, který se nemusí schovávat do výřezu, zbylo tu dost místa na duální fotoaparát a další senzory. Pravda, na spodní straně může být sada ovládacích tlačítek na displeji pro někoho až příliš blízko k okraji a může to znesnadňovat ovládání. Příjemná je cenovka, Alcatel 5 stojí

5 000 korun.

BlackBerry zcela jinak

I další originální smartphone pochází z dílen TCL, tato firma totiž vyrábí i smartphony se značkou BlackBerry. Model Motion si rozhodně na minimalizaci rámečků nehraje, při uvedení v závěru loňského roku také nestihl zachytit trend displejů 18:9. BlackBerry je originální kombinací materiálů i designem. Kovový rám je dole plochý a má zaoblené rohy, nahoře je část telefonu plastová a zahnutí tu jde od přední strany k zadní, namísto do boků.

Design je hodně asymetrický. K tomu přispívá i provedení zad nebo umístění výrazné čtečky otisků prstů dole pod displejem. BlackBerry Motion má moderní výbavu s parádními funkcemi i solidním foťákem, takže nejde o kus ze staré školy. Motion stojí 11 990 korun. Originální smartphone je i další typ z dílen BlackBerry, už rok starý typ KeyOne, který je jedním z mála modelů s hardwarovou klávesnicí pod displejem.

Huawei P20 lite

Čínský Huawei se designem často přibližuje iPhonům a i u nové modelové řady P20 tu inspirace jasně vidět je. Jenže mezi androidími telefony a ve střední třídě obzvlášť jde o originální kousek, který se nakonec iPhonu X tolik nepodobá.

Otázkou je, jak dlouho mu tento statut vydrží, protože vykrojení se postupem času stane běžnějším. Huawei P20 lite boduje i provedením skleněných zad, která dávají zajímavé odlesky podle úhlu dopadu světla a tím mění sytost barvy krytu.

Zadní strana, kde jsou objektivy duálního foťáku uspořádány opět trochu po vzoru iPhonů, ale boduje i detailem, který se snaží dávat důraz na fotografické zaměření mobilu. Proto jsou logo i další text umístěny tak, že při focení jsou správně čitelné. Huawei si za P20 lite účtuje

8 990 korun.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus je žhavou novinkou na českém trhu, zaujala nás už při premiéře v únoru na veletrhu v Barceloně. Na první pohled se může zdát, že to je obyčejný „bezrámečkový“ smartphone s displejem 18:9. Jenže 7 Plus na tento recept jde hodně po svém. Má kovové tělo, které ovšem dostalo speciální lakování. Lak je navíc vytvrzen tak, že působí trochu jako keramika.

Výsledek je výborný. 7 Plus má tělo v matné černé barvě s povrchovou úpravou jako nikdo jiný. Navíc je tělo matné, i to jde trochu proti současným trendům. A s černým lakováním ostře kontrastuje měděná barva kovového rámu, který je vybroušený a vyleštěný k vysokému lesku.

Vypadá to opravdu dobře a v souvislosti s modelem 7 Plus se nám vybavují vzpomínky na originální dotykové modely Nokia N8 a E7 z dob slávy Symbianu. Model s luxusním zpracováním stojí lákavých 10 000 korun.

Sony Xperia XA2 Ultra

Nejnovější vlajkové lodě Sony sice tradiční originální hranatý design značky pustily k vodě, ale některé modely se ho drží. Patří k nim i v lednu představený typ XA2 Ultra, tedy velký model vyšší střední třídy. Působí až neotesaně a tím je v dnešní produkci originální a hodně vystupuje z řady. Čisté hranaté tvary tu sice jsou kombinovány s nějakými oblinami na bocích, ale stále jde o hodně jiný přístup, než používá většina značek.

Velký model má navíc ještě malého konkurenta s názvem XA2, oba přístroje pojí minimalizace rámečků na bocích displeje, který si zachovává tradiční poměr stran 16:9. Menší hranatá Xperia vyjde na 8 999 korun, model s obřím šestipalcovým displejem a názvem Ultra stojí 10 990 korun.

Samsung Galaxy S9+

Zahnuté displeje, to je cesta, kterou Samsung razí už mnoho let. Aktuální špičkové modely řady S9 z tohoto hlediska nijak originální nejsou. Ale na druhou stranu design, který Samsung už několik let piluje, v celkové produkci originální zůstává. Kombinace zahnutého displeje a kovového rámu je jedinečná a konkurence jde touto cestou jen v minimu případů – a pokud se jí vydá, výsledek vypadá přeci jen jinak.

Špičkové samsungy se zahnutými displeji zůstávají i po letech od uvedení prvních modelů originálními a jasně rozpoznatelnými kousky. Samsung si za to pochopitelně nechá zaplatit. U aktuálních modelů nejméně 21 990 v případě menšího S9 a 24 490 u většího S9+. Ale pořídit si můžete i loňské typy S8, které s cashbackem vyjdou už na 13 990 nebo 16 990 korun. A dva roky starý S7 edge stojí 11 990 korun.