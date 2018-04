Smartphony zazáří v Las Vegas. Firmy uvedou řadu špičkových modelů

Tradičním vrcholem mobilní sezóny bývá barcelonský veletrh Mobile World Congress, konaný obvykle koncem února nebo počátkem března. V posledních letech mu však v důležitosti úspěšně šlape na paty celkově daleko větší Consumer Electronics Show v Las Vegas.

Ve městě neonů a jednorukých banditů se tradičně již týden po začátku roku schází tisíce novinářů z celého světa, aby odsud informovali o nových trendech v oblasti elektroniky. A smartphony mezi tím vším získávají stále více prostoru.

O spoustě novinek se od nás dozvíte doslova z první ruky. Přímo z jednotlivých tiskových konferencí a představení novinek vám v našem on-line zpravodajství přineseme první dojmy. Následně veškeré novinky důkladně rozebereme v detailních článcích.

Letos to v Las Vegas vypadá na velmi bohatou nadílku, a to i přesto, že zde například nebude vystavovat finská Nokia a třeba BlackBerry si pro představení svého očekávaného nového systému vybralo až pozdní lednový termín. Na internetu se už objevila řada informací o modelech, jejichž premiéra je v Las Vegas téměř jistá.

Odstartuje to Nvidia

Začíná to trochu nenápadně už v neděli v osm večer tamního času (u nás je o 9 hodin více, tedy v pět ráno) tiskovou konferencí společnosti Nvidia. Je veřejným tajemstvím, že firma zde představí novou čipovou sadu Tegra 4, která bude určena pro ty nejvýkonnější smartphony a nahradí dosavadní Tegru 3, oblíbenou volbu řady nejlepších smartphonů současnosti.

V pondělí hned ráno (v Česku už pozdní odpoledne) se pochlubí novinkami LG. Hovoří se třeba o předvedení nejnovějších pokroků v oblasti displejů pro mobilní zařízení. Pokud se dočkáme nějakého nového konkrétního modelu, bude spíše určen pro americký trh. Mohlo by jít o kombinaci smartphonu a tabletu s 5,5palcovým Full HD displejem a mluví se také o 4,7palcovém modelu.

Huawei chce zazářit

V deset večer našeho času se novými zařízeními pochlubí čínský Huawei. Očekávány jsou minimálně tři zásadní novinky. Je však možné, že Číňané přidají ještě něco. Hodně jsme zvědaví především na Ascend D2, který má být nástupcem špičkového Ascend D Quad, který byl představen loni v Barceloně, ale kvůli odkladům se nakonec do prodeje ani pořádně nedostal.

D2 by už měl být připraven lépe, takže jeho uvedení na trh by se nemělo příliš odkládat. Tento androidí smartphone má výrazně potrápit ty nejlepší letošní konkurenty. Odpovídá tomu obří pětipalcová úhlopříčka displeje i Full HD rozlišení (1080p). Obojí bude letos u top modelů normou.

Druhá novinka bude ještě větší, půjde o stále oblíbenější kombinaci tabletu a smartphonu. Huawei Ascend Mate tak má konkurovat populárnímu Samsungu Galaxy Note II. Zaujme především úhlopříčkou displeje 6,1 palce a obří baterií s kapacitou 3 800 mAh. Na rozdíl od Ascend D2 však bude mít displej rozlišení "jen" 720p. Troufáme si však tvrdit, že to důvod ke stížnostem nebude.

Premiéra čeká také model W1, což bude první smartphone značky Huawei s operačním systémem Windows Phone 8. Ten přinese výbavu na úrovni třeba HTC 8S nebo Nokie Lumia 620, ale cenově by měl být ještě lákavější než tato dvojice.

Ve stejnou dobu jako Huawei má tiskovou konferenci Intel. I tady se mohou objevit nějaké mobilní novinky, velká očekávání však nemáme. Podobné je to u Samsungu, který zřejmě v oblasti smartphonů a tabletů zásadní novinky na CESu nepředstaví. Na druhou stranu, tato firma mívá vždy v rukávu nějaké překvapení, takže si ani její tiskovou konferenci nenecháme ujít.

Sony definitivně zpět na špičce

V úterý ve dvě v noci našeho času začne velmi očekávaná tisková konference společnosti Sony. Firma se přímo na svém stánku na výstavišti pochlubí zřejmě nejen novinkami z oblasti smartphonů. Právě příznivci nadupaných chytrých mobilů se však na tuto událost těší nejvíce. Sony zde představí minimálně dva špičkové modely, které by se měly jmenovat Xperia Z a Xperia ZL.

Výbava by měla být shodná, u obou budou hrát hlavní role čtyřjádrový procesor Snapdragon S4 Plus, 2 GB RAM, fotoaparát s rozlišením 13 magapixelů a pětipalcový Full HD displej. Xperia Z má být odolná prachu a vodě, model ZL bude jakousi menší neodolnou variantou, která se pokusí obří displej nacpat do těla, které bude jen o pár milimetrů přesahovat fyzické rozměry zobrazovače. Navíc by tento model měl podporovat dvojici SIM karet.

Právě na CESu vloni vlastně Sony odstartovalo modely Ion a Xperia S svou velkou a dosud úspěšnou ofenzivu, takže letos by měla firma na tuto tradici navázat. Zatímco loni představeným modelům titul nejvybavenějších smartphonů moc dlouho nevydržel, chystané novinky budou tentokrát opravdu udávat tempo.

Co ukáže ZTE?

Při pohledu do rozvrhu tiskových konferencí se zdá, že po zbylé dny už toho tolik na práci mít nebudeme. V úterý brzy odpoledne se ještě svými androidími smartphony pochlubí čínské ZTE. Ohlášena je premiéra telefonu Grand S, což by měla být vlastně varianta už ohlášeného modelu Nubia Z5. Podobně jako Huawei Ascend D2 se bude chtít hrdě postavit tomu letos nejlepšímu. Úhlopříčka 5 palců, rozlišení 1080p, 13Mpx fotoaparát, 2 GB RAM a čtyřjádrový procesor tak budou normou.

Překvapivá má být tloušťka pouhých 6,9 mm. ZTE se kromě toho možná pochlubí i dalšími novinkami. Možná bychom poprvé mohli vidět právě i model Nubia Z5, teoreticky se může objevit i levnější velký smartphone a určitou možností je i nějaká konkurence pro "phablety", tedy přístroje, které jsou kombinací smartphonů a tabletů.

O co méně času budeme muset strávit na tiskových konferencích, o to více se budeme snažit na výstavišti najít zajímavosti na jednotlivých stáncích. Loni toho bylo v Las Vegas opravdu hodně a vzhledem k rostoucí důležitosti veletrhu z hlediska smartphonů se dá očekávat, že letos toho bude ještě více. Proto nezapomeňte sledovat naše on-line zpravodajství, ve kterém se vám pokusíme zprostředkovat co nejvíce prvních dojmů přímo z konferencí a stánků na výstavišti.