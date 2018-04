Smartphony čeká revoluce, dostanou nový konektor. Možná už letos

Dnes má každý smartphone micro USB konektor. Je to praktické a univerzální rozhraní: jedním kabelem lze telefon nabíjet, připojit k počítači pro datové přenosy a v některých případech i k televizoru pro zobrazení obsahu z telefonu na velké ploše. Pokud máte doma více zařízení, stačí v podstatě jeden kabel a jedna nabíječka: pro mobil, tablet, nositelnou elektroniku a externí „power bank“ akumulátory.

Micro USB je relativně nový standard. Vznikl v roce 2007, tedy v době, kdy na trh začaly přicházet první novodobé smartphony s dotykovými displeji. Výrobci se nakonec dohodli, i na popud Evropské unie, že se z micro USB stane univerzální standard. Do praxe se micro USB začal dostávat od roku 2010, kdy nahradil předchozí mini USB konektor (standard ustanovený v roce 2000) a množství proprietálních konektorů.

Byla to první konektorová mobilní revoluce, do té doby nebylo neobvyklé, že výrobci měli pro různé modely různé konektory, nebo jiný konektor pro nabíjení a jiný pro připojení k počítači. Už micro USB tak výrazně usnadnilo obsluhu smartphonů.

Možná si pamatujete, jak komplikované bylo sehnat třeba u kolegů v práci nabíječku: „Ahoj, nemáš nabíječku na Samsung (Nokii, Sony Ericsson ...)?“ „Jaký máš konektor? Aha, tak já mám ten užší.“ To je dnes již naštěstí minulost.

V mezidobí se objevilo USB 3.0, ale tento standard s dvojitým konektorem (ale kompatibilním s micro USB) se v mobilech neuchytil. Měl ho Samsung v modelech Galaxy S5 a Note 3, ale novější přístroje ho už nemají. Nový konektor se drží standardu USB 3.0, ale je praktičtější. Navíc micro USB nelze použít pro nabíjení větších přístrojů, třeba notebooků.

Standard USB Type-C již to umožňuje a v minulých dnech představily firmy Apple a Google první přístroje s tímto konektorem. Nový MacBook od Applu má dokonce jediný konektor, a to právě USB Type-C. Na nabíjení, připojení a cokoliv jiného. Je to extrémní řešení a v praxi asi spíš nepohodlné, ale to je daň za design a konstrukci nového MacBooku (více zde). Zejména vzhledem nesporným výhodám dosavadního nabíjecího „MagSafe“ konektoru.

Google s tímto konektorem představil nový Chromebook Pixel, který má dva konektory USB Type-C a jedno „obyčejné“ USB (více zde). A Googlu se nový konektor líbí, takže slovy Adama Rodrigueze naznačil, že by se měl začít objevovat i v mobilech s operačním systémem od Googlu. „V Googlu se standardem USB Type-C počítáme do budoucna. Očekávejte, že nové USB budou mít v blízké budoucnosti další Chromebooky a smartphony s Androidem,“ uvedl Rodriguez.

Velmi brzy pravděpodobně znamená ještě letos. Navíc se očekává, že na standard přejde časem i Apple, který se dosud držel svých vlastních konektorů. Nový MacBook je toho důkazem. Ostatně, už před uvedením iPhonu 6 se spekulovalo, že by tento nový konektor mohl mít. Nakonec zůstal u tradičního Lightningu.

Výhody jsou jasné. Především bude stačit jeden kabel na vše. Na nabíjení mobilů, notebooků, chytrých hodinek, aktivních sluchátek, propojení přístrojů mezi sebou a tak dále (podrobně o novém konektoru zde na Technetu).

Jenže USB Type-C má ještě jednu podstatnou výhodu, kterou konektor micro USB nemá. Nové USB je symetrické, a to jak v rámci kabelu, stejný konektor je na obou stranách kabelu (dnes je na jedné straně micro USB a na druhé klasický USB konektor), tak je symetrický samotný konektor. Současné micro USB nemá symetrický konektor a navíc to není příliš dobře patrné, takže třeba v noci je to občas boj, jak telefon ke kabelu připojit.

Na druhou stranu, přechod na nový standard nebude bezbolestný. Odhadujeme, že to bude trvat tak tři roky, než bude mít většina přístrojů a příslušenství nový konektor, který není se starým micro USB kompatibilní (alespoň ne snadno). Do té doby bude stejně nutné s sebou „tahat“ více kabelů nebo redukci.