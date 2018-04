Mobily bez SIM karet? Do sítě se mají hlásit přes nositelné zařízení

Hlavní myšlenkou projektu Portable SIM je, aby mohl uživatel používat více zařízení pouze s jedinou SIM kartou, a to bez nutnosti jejího fyzického vložení i bez ohledu na operační systém. Nositelné zařízení má posloužit totiž jako autentizační prostředek, přes který se bude libovolný kompatibilní smartphone či tablet k mobilní síti přihlašovat bezdrátově. Ověření identity klienta připojujícího se do mobilní sítě bude probíhat čistě přes Bluetooth.

Portable SIM se skládá ze tří modulů: SIM, Bluetooth a NFC. Stávající prototyp, který byl vyroben ve spolupráci se společností Sharp, dosahuje rozměrů kreditní karty. Cílem jsou však rozměry, které by dovolily použít zařízení například jako součást náramkových hodinek. Finální produkt by mohl mít i vzhled designového náramku. K aktivaci kompatibilního smartphonu či tabletu by v tak stačilo v jeho blízkosti pouze máchnout rukou.

Díky možnosti uložení například jmen či hesel by mělo být možné Portable SIM používat také k přístupu na webové stránky, k softwaru či při nakupování na internetu.

Operátor současně informoval, že bude hledat i další způsoby, jak by bylo možné Portable SIM využit. Zmínil například možnost propojení se Smart TV, hudebními přehrávači či informačními systémy v automobilech.

Vývoj zařízení, na němž operátor začal pracovat již v říjnu 2013, je však teprve v počátcích. V současnosti není navíc kompatibilní s žádným z dostupných smartphonů či tabletů.