Acer představil armádu smartphonů, přidal chytrý náramek i tablet

Acer novinkami rozhodně nehodlá konkurovat vrcholným modelům konkurence, nové modely míří spíše do nižší cenové kategorie, čemuž je samozřejmě podřízena také výbava. To však neznamená, že přístroje nemají čím zaujmout.

Líbit se určitě bude smartphone Jade, který zaujme štíhlostí, E700 pak zase rovnou třemi SIM sloty. Liquid X1 s obřím displejem a osmijádrovým procesorem míří mezi phablety a chytrý náramek jménem Leap chce konkurovat povedenému Gear Fit od Samsungu. Všechna prezentovaná zařízení budou dostupná během třetího kvartálu tohoto roku.

Acer Liquid X1: ten největší

Model X1 představuje nejlépe vybavený telefon v nabídce Aceru, ale i rozměry už spadá do kategorie phabletů, což jasně dokazuje použitý 5,7palcový IPS panel s HD rozlišením. Při takto velkém displeji bychom však očekávali spíše Full HD, při daných parametrech klesla jemnost zobrazení na 257 PPI. Jistou náplastí ovšem bude technologie Zero Air Gap, která zajišťuje menší odrazivost displeje, vyšší kontrast a lepší barevné podání.

Rychlost odezvy určuje osmijádrový čipset MediaTek MT6592 s 1,7GHz procesorem a 2 GB operační paměti. Čip je vyráběn 28nm procesem a vykreslování grafiky má na starost Mali-450.

V 16GB vnitřní paměti (lze rozšířit microSD kartou) je předinstalován je Android KitKat, který je doplněn o uživatelské rozhraní Skin, které uživateli servíruje několik zajímavých funkcí. Jednou z nich je Zoom Fit, která rozhraní smrskne do velikosti čtyřpalcového displeje pro jednodušší ovládání přístroje jednou rukou.

Tlačítko Rapid na zádech telefonu pak umožní rychlé zachycení momentu nebo přijmutí hovoru. Float pak umožňuje otevřít více aplikací vedle sebe a lépe s nimi pracovat.

Hlavní fotoaparát má 13MPix CMOS snímač a jeho devizou je vysoká světelnost objektivu F/1.8, což v kombinaci s bleskem znamená slušné snímky i při nedostatku světla. Phablet má akumulátor kapacity 2 700 mAh, což vzhledem k ploše displeje není mnoho. Jaká bude výdrž přístroje, ukáže až praxe.

Acer Liquid Jade: štíhlý naleštěný krasavec

Ačkoli se výbavou Jade před obřím X1 musí sklonit, svým vzhledem jej jednoznačně zastiňuje. Díky pětipalcovému displeji je také o poznání menší, Acer dokonce mluví o nejkompaktnějším "pětipalci" vůbec. Zatímco půdorysné rozměry nejsou známy, v pase má přístroj jen 6,8 mm, ale v místě fotomodulu se tloušťka odhadem o milimetr navýší. Nádech luxusního zboží novince dává krycí sklo displeje, které je u okrajů zaoblené, podobně jako u některých jiných smartphonů (např. vrcholné Lumie, Nexus 4).

Pod ním je IPS displej s úhlopříčkou 5 palců s HD rozlišením a i tady je použita technologie Zero Air Gap, zajišťující široké pozorovací úhly a dobrou čitelnost i na slunci. Zadní kryt je vyroben z vysoce leštěného plastu, který si snadno zapamatuje i letmý dotyk a bude také náchylný k poškrábání.

Také v případě modelu Jade výrobce sáhl po hardwaru značky MediaTek, ale tentokrát uvnitř tepe čtyřjádrový 1,3GHz procesor, jemuž asistuje 1 GB operační paměti. Vnitřní úložiště má velikost jen 8 GB, nechybí ovšem paměťový slot. Verze prodávaná v Evropě by měla mít dvojnásobek operační i uživatelské paměti, ale úplně jisté to není.

Model Jade sdílí s phabletem X1 také fotomodul, který dokáže zachytit nejvýše 13MPix fotografie a chlubí se světelností f/1.8. Štíhlost přístroje si vyžádala kompromis v podobě menší baterie (2 100 mAh). Předpokládaná cena je 300 eur (asi 7 800 korun).

Acer Liquid Leap: fitness pomocník

Kategorie nositelné elektroniky zažije v příštích letech boom a Acer se logicky chce svést na vlně zájmu. Liquid Leap je jeho prvním produktem tohoto typu. Je to chytrý gumový náramek s displejem s diagonálou jednoho palce, který dokáže uživatele informovat o příchozích SMS nebo volání ze spárovaného smartphonu. Hlavní využití bude mít při sportování, bude počítat kroky, spálené kalorie a samozřejmě i vzdálenost. Sloužit bude i jako přehrávač hudby z paměti smartphonu.

Náramek bude k dispozici v celé škále barevných provedení (bílá, černá, modrá, růžová, oranžová). Nízké rozměry a kaučukový řemínek zaručují velmi nízkou hmotnost, což je u sportovního náčiní důležitý parametr. Výrobce udává výdrž baterie podle četnosti používání mezi 5 až 7 dny, standard krytí IPX7 pak dovolí ponoření náramku do hloubky jednoho metru na dobu pěti sekund. Na plavání tak Liquid Leap určen rozhodně není.

Možnosti náramku byly na Computexu prezentovány se spárovaným modelem Liquid Jade, ale není známo, jak širokou kompatibilitu bude náramek mít. Konkurenční Galaxy Fit podporuje jen novější smartphony od Samsungu.

Acer Liquid E700: má obří baterii a spolkne tři SIM karty

Pětipalcový smartphone má opět HD displej (720 × 1 280 bodů) typu IPS s technologií Zero Air Gap. Pod zobrazovačem je trojice dotykových tlačítek. Hnací jednotkou je čipset MediaTek MT6582 s 1,2GHz čtyřjádrovým procesorem, 2 GB paměti RAM a grafickou kartou Mali-400. Vnitřní paměť, ve které je předinstalován Android 4.4. KitKat spolu s rozhraním Acer Skin, má kapacitu 16 GB. Přítomen je i paměťový slot.

Hlavní fotoaparát má 8Mpix snímač, sekundární má pak rozlišení 2 MPix. Zajímavostí je, že jsou oba vybaveny LED bleskem. Devizou přístroje je 3 500mAh akumulátor, který slibuje až 12 hodin přehrávání videa, nebo tři dny běžného používání. Navzdory větší baterii se tloušťka telefonu zastavila těsně pod deseti milimetry.

Netradiční výbavou jsou pak hned tři sloty na SIM karty, Liquid E700 tak dovolí být najednou na příjmu hned na třech číslech. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo 210 eur (asi šest tisíc korun).

Acer Liquid E600: levný pětipalec

Také E600 rozšiřuje rodinu pětipalcových smartphonů Acer, ale rozlišení je jen FWGA, tedy 480 × 854 obrazových bodů. To v porovnání s HD rozlišením znamená citelně hrubší zobrazení (195 vs. 293 PPI), a tedy viditelný rastr. Rychlost odezvy určuje Qualcomm Snapdragon 400 s 1,2GHz čtyřjádrovým procesorem a 1 GB operační paměti. O zpracování grafiky se stará jednotka Adreno 305 a vnitřní paměť má v základu jen 4 GB. Investice do paměťové karty tak bude téměř nutností.

E600 má osmimegapixelový fotoaparát, jehož objektiv má světelnost f/2.0 a rychlou expozici i tady dovolí tlačítko Rapid na zádech přístroje. Telefon kromě běžných standardů podporuje i LTE konektivitu (ta u E700 chybí). Akumulátor má pak kapacitu 2 500 mAh.

Acer Liquid Z200: chce být nejlevnějším smarthonem

Dvousimkový model Z200 představuje základ nabídky Aceru. Míří zejména na mladé uživatele a vůbec všechny, kteří ve smartphonu nemusí mít tu nejmodernější techniku. Tou určitě není čtyřpalcový displej s rozlišením 480 × 800 pixelů, ani použitá čipová sada MediaTek MT6572 s dvoujádrovým gigahertzovým procesorem. Systém Android nainstalovaný ve 4GB vnitřní rozšířitelné paměti pak má k dispozici 512 MB RAM.

Hlavním lákadlem telefonu, který bude k dispozici hned v pěti barvách, je rozhodně cena, kterou výrobce stanovil na 79 eur (asi 2 200 korun). S takovou cenovkou může směle konkurovat třeba Motorole Moto G, která patří mezi cenově nejdostupnější smartphony.

Acer Iconia Tab 8: FHD displej a Intel na palubě

Acer rozšiřuje i nabídku tabletů. Nejnovějším přírůstkem je Iconia Tab 8 s osmipalcovým FHD displejem (1 080 × 1 920 pixelů, 275 PPI). Zero Air Gap i zde minimalizuje mezeru mezi krycím sklem a samotným displejem, čímž se zvyšuje kvalita zobrazení. Na sklo je navíc aplikována vrstva, která zabraňuje ulpívání otisků prstů.

Velikost displeje znamená poměrně kompaktní proporce tabletu, kovová povrchová úprava zad pak zajišťuje komfortní držení v jedné ruce, čemuž napomáhá i nízká hmotnost 360 gramů. Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor Intel Atom Z3745 na frekvenci 1,86 GHz, který využívá nové architektury Bay Trail. Operační paměť má velikost 2 GB, uživatel pak může data ukládat na 16GB paměť, kterou však zčásti zabere operační systém Android 4.4.2. K dispozici je také rozšiřující paměťový slot.

K zachycení momentu slouží hlavní 5MPix fotoaparát s automatickým ostřením. Nepotěší ovšem absence blesku. K videohovorům nebo sejmutí autoportrétu pak slouží čelní kamerka s 2MPix snímačem. Kvalitní přednes audia zabezpečí duo reproduktorů. Cena tabletu byla stanovena na šest tisíc korun.