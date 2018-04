Smartphony a tablety dostanou výkon počítačů. Díky novému čipu Nvidia

Čipset Nvidia Tegra 3 s čtyřjádrovým ARM procesorem o taktu jader až 1,3 GHz, úsporným pátým jádrem pro nenáročné úkoly a výkonnou grafickou kartou GeForce s dvanácti jádry přináší do kapes (a tašek) uživatelů výkon, který byl donedávna vyhrazen pouze běžným počítačům.

Na technickou novinku přitom nebudeme čekat měsíce. První tablet s Tegra 3 se v prodeji objeví už za pár týdnů. Asus chce s novým Eee Pad Transformer Prime stihnout předvánoční prodeje.

Výhodou čipsetu Tegra 3 je nejen vysoký výkon, který má být až pětkrát vyšší než v případě už tak docela silného setu Tegra 2. Firma se chlubí také tím, že se jí podařilo prakticky ve všech módech používání snížit spotřebu elektrické energie. Zařízení s Tegra 3 by tak měla vydržet na jedno nabití déle než přístroje se starším čipsetem.

Nvidia srovnává výkon své novinky s klasickým procesorem Intel Core 2 Duo T7200. V benchmarku CoreMark je Tegra 3 o něco výkonnější než tento zhruba pět let starý dvoujádrový procesor s taktem jader 2 GHz. Mimochodem, jde o procesor, který velmi dobře znají uživatelé tehdejšího třináctipalcového Apple MacBooku. O opravdovém výkonu čipsetu se vedou dohady už od té doby, kdy Nvidia naznačila jeho první vlastnosti během kongresu v Barceloně na začátku letošního roku.

Tehdy totiž vývojáři Nvidie, stručně řečeno, použili trochu jinak optimalizovanou verzi benchmarku pro každý procesor, a tak Tegra vyšla vítězně. V nezávislých benchmarcích provedených s Core 2 procesorem za stejných podmínek jako u Tegry vyšlo srdce Intelu asi o 25 % výkonnější než Tegra 3.

Jenže tehdy inženýři Nvidie pro svůj benchamrk použili prototyp Tegra 3 s taktem jader "pouze" 1 GHz. Dnes představená novinka umí při plném výkonu všechna čtyři jádra popohnat až na 1,3 GHz, což by mělo rozdíl smazat. Ať už je skutečný výkon Tegra 3 jakýkoli, je jisté, že novinka svým výkonem překoná procesory v netboocích a může se bez problémů rovnat starším počítačům.

Obdivuhodných výkonů při malé spotřebě dosahuje Tegra 3 díky velmi široce škálovatelné architektuře. V případě, že není potřeba výkon (pohotovostní stav, přehrávání hudby, videa v nízkém rozlišení, procházení menu), o chod přístroje se stará jen páté doplňkové jádro, jeho takt se může pohybovat mezi nula a 500 MHz. Toto jádro má navíc vlastnost, že je pro systém neviditelné, takže není nutno operační systémy pro jeho použití optimalizovat. Procesor jej zapojuje sám, když je to potřeba. V případě potřeby výkonu pak procesor přepíná na výkonnější jádra.

Při běžných činnostech, jako je čtení webu a procházení stránky, si procesor vystačí s jedním jádrem, které se nataktuje až na 1,4 GHz. Náročnější úkoly, jako třeba vykreslování www stránky, už zaměstnají dvě jádra – tentokrát už s maximálním taktem 1,3 GHz. A ve chvílích, kdy je opravdu potřeba vysoký výkon, třeba při hraní náročných 3D her, se do práce zapojí všechna čtyři jádra, jejichž takt se může pohybovat v rozmezí 0 – 1,3 GHz.

Ve všech běžných módech používání, tedy čtení webu, přehrávání hudby a videa nebo hraní her je Tegra 3 výrazně úspornější než starší Tegra 2. V případě přehrávání videa je to až o 61 % (největší úspora), u hraní her asi o 15 % (nejmenší úspora).

Vývojářům her Nvidia slibuje, že stávající tituly mohou snadno vylepšit o novou grafiku, kterou Tegra 3 podporuje. Hry na tabletech a chytrých telefonech tak budou opět o něco atraktivnější a graficky propracovanější. V současnosti je prý ve vývoji patnáct her upravených speciálně pro novou platformu, do konce roku se máme dočkat celkem čtyřiceti atraktivních herních titulů.

Další zajímavou vlastností čipsetu Tegra 3 je schopnost převádět klasické hry do trojrozměrného zobrazení na 3D televizích a monitorech. Hru nemusí programátoři speciálně upravovat, Tegra 3 vyrobí potřebný stereoskopický 3D obraz sama a na televizi jej pošle přes HDMI 1.4.

Výhody platformy Tegra 3 ocení jako první majitelé tabletu Asus Eee Pad Transformer Prime, který byl představen společně s ní. Ten je pokračovatelem tabletu Transformer a ke své klasické desetipalcové tabletové podobě tak přidává dokovací stanici, která z něj udělá malý laptop. S výkonem platformy Tegra 3 může tato kombinace znamenat konec pro už tak skomírající kategorii netbooků.

Do konce roku se pak má představit ještě několik tabletů s novým čipsetem Nvidia a v první čtvrtině roku 2012 se dočkáme také premiéry výkonného procesoru v chytrých mobilech. Jakou značku ale ponesou, to prozatím Nvidia tají.

Uniklé informace naznačují, že jedním z prvních Tegra 3 smartphonů by mohlo být HTC Edge, což je jakási vylepšená varianta Sensation XL. Tegra 3 by v jeho případě měla pohánět Android Ice Cream Sandwich na 4,7 palcovém displeji s rozlišením 1280 × 720 pixelů.

Přístrojů, které se mohou svým výkonem rovnat notebookům, bude v příštích měsících na trhu přibývat. Díky platformě Tegra 3 začíná být souboj světů "mobilních" a "stolních" procesorů opravdu zajímavý.

Od Nvidie se navíc v příštích letech dočkáme ještě větší porce výkonu. Už příští rok by měla přijít další generace mobilní platformy. Ta se ukrývá pod kódovým označením Wayne a má přinést až desetkrát větší výkon než Tegra 2. V roce 2013 nás čeká generace s názvem Logan a pro rok 2015 generace Stark, která slibuje asi sedmdesátkrát větší výkon než Tegra 2. Dnešní notebooky se pomalu mohou začít bát.