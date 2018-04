Smartphony letos atakují hranici 1,4 miliardy. V čele zůstane Android

Koncem letošního roku by mělo podle analytických odhadů být na světě v provozu celkem 1,4 miliardy smartphonů. Z pohledu operačních systémů si prvenství udrží i nadále Android, ale jeho podíl by se měl snížit. Úspěšným by měl být rok 2013 pro telefony se systémy Windows Phone a BlackBerry.