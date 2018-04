Smartphonům je 20 let. Projděte si jejich historii

První smartphone na světě pocházel z dílen IBM a nedávno jsme vám jej podrobně představili v samostatném článku (čtěte o IBM Simon). I proto dnes tomuto přístroji, který stál u zrodu chytrých telefonů, tolik prostoru věnovat nebudeme. Ostatně, Simon byl sice první, ale s 50 tisíci prodaných kusů a šesti měsíci na trhu příliš úspěšný nebyl.

Co je to smartphone? Smartphone neboli chytrý telefon je přístroj, který je vybaven některým z otevřených operačních systémů. Tyto systémy umožňují vývojářům připravovat pokročilé aplikace, které si svou funkcionalitou v ničem nezadají s těmi z klasických počítačů. Narozdíl od obyčejných telefonů, které zvládnou instalaci Java aplikací, mohou být programy pro smartphony pokročilejší i z toho důvodu, že díky vývojářským nástrojům umožňují využít některé specifické vlastnosti systému a přímo spolupracovat s hardwarem telefonu. Dnes je synonymem smartphonu zařízení s dotykovým displejem, ten ale není v tomto případě nezbytnou nutností.

Jeho cesta na trh byla hodně komplikovaná. Ačkoli byl představen jako prototyp už 2. listopadu 1992, do prodeje se dostal až podstatně později, 16. srpna 1994. Možná i proto nebývá Simon automaticky jako první smartphone zmiňován a historie na něj často zapomíná. Nezapomnělo na něj ale například HTC, které před časem vydalo na svém blogu krásnou grafiku shrnující historii chytrých telefonů.

I historikové HTC se nechali trochu zmást a vznik Simonu datují do roku 1993, což je rok, kdy byl v listopadu oficiálně představen veřejnosti už pod svým jménem. Prototyp do té doby nesl kódové označení Angler. Zároveň bylo oznámeno, že se přístroj bude prodávat u operátora Bell South. I to je důvod, proč je u nás Simon jen velmi málo známý, fungoval totiž v analogové AMPS síti a do Evropy se vůbec nedostal.

Opravdovou vlnu odstartovala Nokia

Prvním opravdovým evropským smartphonem se tak stala legendární Nokia 9000 Communicator, uvedená v roce 1996. Mohutný komunikátor se téměř okamžitě stal vcelku populárním, a dal tak vzniknout celé řadě následovníků, kteří vždy sázeli na věrnou komunitu uživatelů komunikátorů.

Na dnešní dobu ohromný a 397 gramů těžký komunikátor fungoval pouze v GSM sítích na frekvenci 900 MHz, poháněl jej klasický procesor Intel 386 s taktem 24 MHz a operační systém GEOS, postavený na základech ROM-DOS. Oba displeje byly pochopitelně černobílé a na rozdíl od Simonu i nedotykové. Hlavní displej se však chlubil vcelku vysokým rozlišením 640 × 200 pixelů.

Nokia 9000 Communicator

Ani v IBM ani u Nokie ovšem svá zařízení nenazývali smartphonem. Toto označení, které se vžilo jako obecné, použil až v roce 1997 švédský Ericsson. Firma tehdy představila prototyp modelu GS88. Ten podobně jako komunikátor Nokia disponoval rozevírací konstrukcí, qwerty klávesnicí a dvojicí displejů, hlavní displej byl přitom dotykový. Přístroj se však nakonec nikdy nedostal do prodeje a zůstalo pouze u prototypu, takže je dnes ze všech historických chytrých telefonů nejvzácnější. V roce 1997 bylo mimochodem založeno HTC, tehdy jako OEM výrobce a dodavatel mobilních telefonů.

Ericsson GS88

O rok později potvrdila zájem o tuto kategorii Nokia uvedením druhé generace svého komunikátoru s označením 9110. Ten byl s 253 gramy podstatně lehčí a s rozměry 158 × 56 × 27 mm také menší než předchůdce. Ponechal si přitom velký černobílý displej se shodným rozlišením a procesor posílil na architekturu 486 a takt 33 MHz. Dodavatelem bylo AMD.

V červnu 1999 představil Qualcomm, v současnosti jeden z největších dodavatelů mobilních procesorů, smartphone pdQ 800, respektive pdQ 1900. Byl určen pro PCS a CDMA sítě operátora Sprint a šlo o první chytrý telefon s operačním systémem Palm OS. Na poměry dnešních chytrých telefonů to bylo vcelku kompaktní zařízení s dotykovým displejem, který částečně kryl flip, jako tomu bylo u budoucích podobně koncipovaných modelů Ericssonu a Sony Ericssonu.

Qualcomm PDq

Závěr roku a následně celý poslední rok tisíciletí pak znamenal pro svět smartphonů vcelku rychlý rozvoj. Na přelomu roku se veřejnosti ukázal první mobilní telefon s operačním systémem od Microsoftu. Tím bylo Mitsubishi Trium Mondo, v podstatě klasické PDA s Microsoft Windows for PocketPC a vestavěným GSM modulem. Displej byl černobílý a procesor NEC disponoval taktem 166 MHz.

V roce 1999 byl představen a v roce 2000 na trh uveden také Ericsson R380, který se proslavil nejen svou pevnou konstrukcí a dotykovým displejem s flipem, ale především faktem, že to byl první chytrý telefon s operačním systémem Symbian. Také šlo o první zařízení na trhu, které se prodávalo jako smartphone.

Motorola v roce 2000 představila svůj první chytrý telefon A6188. Ten stál u zrodu linuxových komunikátorů značky, které se těšily velké popularitě především v Číně. Zvládaly totiž rozpoznávání ručně psaného čínského písma. Větší globální úspěch však s nimi Motorola nikdy nezaznamenala.

Kyocera koupila v tomto roce mobilní divizi Qualcommu, což se v roce 2001 projevilo uvedením typu 6035. Šlo v podstatě o vylepšený Qualcomm pdQ s Palm OS.

Přišel i barevný displej

Velmi významný krok učinila v letech 2000 a 2001 i Nokia. Ta nejprve představila a pak na trh uvedla už třetí generaci svého komunikátoru, tentokrát s označením 9210. Ačkoli konstrukce zůstala stejná jako v případě předchozích typů, komunikátor doznal značných změn. Tou největší a nejviditelnější byla přítomnost barevného displeje, vůbec poprvé v historii chytrých mobilů. Z klasických x86 procesorů Nokia přešla na architekturu ARM9 s taktem 52 MHz. Operační systém už nebyl GEOS.

Nokia 9210 Communicator

Po Ericssonu R380 byla Nokia 9210 druhým symbianovým přístrojem na trhu. Uživatelské prostředí pochopitelně reflektovalo fakt, že Nokia neměla dotykový displej. Zřejmě právě této dvojici vděčí Symbian za to, že se z něj na dlouhou dobu stal na poli chytrých telefonů zcela dominantní operační systém.

Pak už se smartphony začaly drát na světlo světa velmi rychlým tempem. Rok 2001 přinesl například modely Samsung SPH-i500 (Palm OS, CDMA), Sagem WA 3050 (Pocket PC) nebo Motoroly Accompli A009 a A008. Teprve rok 2002 ovšem znamenal opravdu silný nástup smartphonů a mohly za to i dvě nové značky.

Ambiciózní nováčci

Těmi byly Research in Motion se smartphony BlackBerry a Handspring s Palm OS telefony Tréo. Handspring, který opět o pár let později skončil v rukou Palmu, nabídl dvě varianty svého modelu 180. Ta s přídomkem g uměla rozpoznávat ručně psané písmo, klasicky označená varianta měla qwerty klávesnici. Tu dostalo i BlackBerry 5810. V roce 2002 se poprvé ve větším stylu o slovo přihlásilo i HTC.

Handspring Treo 180

Pod označením Wallaby totiž firma představila přístroj, který u nás známe například jako Eurotel Dataphone nebo T-Mobile MDA, tedy jeden z nejpopulárnějších komunikátorů své doby. Pod označením Canary se pak v témže roce objevil obyčejný smartphone bez dotykového displeje, který se spíš než místy trochu neohrabaným smartphonům podobal běžným mobilům. Canary známe třeba jako Qtek 6080 nebo Orange SPV.

Palm ještě před akvizicí Handspringu zkusil ve smartphonech štěstí s modelem Tungsten W a HP přispěchalo s komunikátorem Jornada 928 s PocketPC.

Tím ale nášup chytrých telefonů v tomto roce nekončí. Už pod značkou Sony Ericsson se představuje model P800, první symbianový přístroj s uživatelským prostředím UIQ. Nokia zase přichází s vysouvacím modelem 7650 se Symbianem S60, tedy nedotykovým uživatelským prostředím.

Nokia 7650

Nokia 7650 předznamenala ještě daleko více než HTC Canary jakousi demokratizaci smartphonů. Ze složitých a velkých zařízení se najednou stal vcelku srozumitelný telefon, který se příliš nelišil od špičkových běžných mobilů. Nokia 7650 stála u zrodu mnoha desítek dalších symbianových modelů Nokie, které v následujících letech doslova ovládly trh s chytrými telefony.

Handspring v roce 2003 uvedl geniální Treo 600, které zřejmě zapříčinilo zájem Palmu. Bývalí zaměstnanci Palmu, kteří Handspring založili, se tak nakonec právě díky tomuto modelu vrátili zpět.

Zárodky Androidu

Už v roce 2003 se ovšem začala připravovat další kapitola mobilního světa, byť tehdy to uniklo pozornosti prakticky všech. Jistý Andy Rubin, bývalý zaměstnanec společnosti Apple a zakladatel a majitel firmy Danger, která vyráběla komunikátory T-Mobile Sidekick, založil společnost Android Inc.

Smartphony se v tomto roce začaly objevovat v řadě různých provedení, například Motorola uvedla véčko Mpx200, Nokia zkouší vstoupit do herního světa s N-Gage a spolu s ním představený model 6600 se stal dalším populárním chytrým telefonem. Firma také ukázala koncept svého prvního dotykového chytrého zařízení, ale model 7700 se nikdy nedostal do prodeje.

V roce 2004 vyslyšela Nokia přání uživatelů a konečně uvedla další nový komunikátor, tentokrát pod označením 9500 (9210i z roku 2002 byla pouze drobným vylepšením). Zároveň uživatelům nabídla menší provedení označené 9300. V omezené míře se také prodávala první dotyková Nokia 7710, ale byl to propadák, a tak Nokia koncept dotykových přístrojů zavrhla. Palm dokončil převzetí Handspringu a uvedl Treo 650.

Nokia N90

O rok později koupil Google již zmíněnou společnost Android Inc. a Nokia mezitím nastupuje k absolutní dominanci na trhu chytrých telefonů. Kromě obyčejného modelu N70 představuje například fotomobil N90, jehož neobvyklá konstrukce umožnila zabudování zoomu do fotoaparátu. Typ N91 byl zase hudební mobil s na tehdejší dobu nebývalou kapacitou vnitřní paměti. Celé 4 GB prostoru poskytl miniaturní harddisk, nikoli flash paměť, jak bylo obvyklé.

Typ E61 zase konkuruje populárním qwerty modelům BlackBerry. Firma také na čínský trh uvedla dotykový model 6708 se symbianem, ale s prostředím UIQ. Nebyl to však přístroj z finských dílen, šlo o převlečený BenQ P31. Určen byl výhradně pro čínský trh, který byl specifický tím, že vyžadoval rozpoznávání ručně psaného písma.

HTC STRTrk

V roce 2006 Palm šokuje svět tím, že kromě klasického Trea 680 s Palm OS řadí do své nabídky i Treo 750v s operačním systémem Windows Mobile od Microsoftu. HTC, které mimochodem vyrábělo pro Palm i jeho modely Treo, se v roce 2006 rozhodlo, že svou činnost jako OEM a ODM výrobce postupně utlumí a začne namísto toho více prosazovat vlastní značku. A rovnou k tomu představuje třeba futuristické véčko StrTrk a podobně střižený MTeoR klasické konstrukce. V řadě komunikátorů HTC pak pokračoval model TyTN s vysouvací qwerty klávesnicí. Smartphony dosáhly v tomto roce 10% podílu na trhu s novými telefony.

Jablečná revoluce

V roce 2007 pak přišla událost, která svět chytrých telefonů změnila daleko více než cokoli předtím. Apple totiž po letech spekulací v lednu představil svůj iPhone. A ačkoli nešlo v prvním případě o chytrý mobil, protože se do něj zatím nedaly instalovat aplikace, určil iPhone svým uživatelským prostředím zcela jasně směr, kterým se vydaly všechny chytré telefony v dalších letech.

Apple iPhone

Uvedení iPhonu předznamenalo postupný ústup Nokie z do té doby neotřesitelné pozice a slávy. Zároveň vlastně Apple zrušil stylus - dotykové pero, které bylo potřeba k ovládání většiny do té doby prodávaných dotykových přístrojů.

V tomto roce přitom Nokia uvádí na trh svůj dosud nejdokonalejší symbianový smartphone bez dotykového displeje. Model N95, který byl představen ještě před iPhonem v roce 2006, sice z počátku prodeje trápily různé softwarové potíže, ale smartphone reprezentoval to nejlepší, co se dalo ve světě mobilních telefonů sehnat.

Vždyť ani po více než pěti letech od uvedení na trh se N95 svou výbavou neztratí. Má kvalitní 5megapixelový fotoaparát, GPS, wi-fi, podporu 3G a další by se neztratily ani dnes. Ze staré školy je pouze nedotykový displej s úhlopříčkou 2,6 palce a rozlišením 240 × 320 pixelů.

HTC odpovídá na iPhone malým a elegantním modelem Touch, který jako první přináší uživatelské prostředí Sense.

Zatímco evropskému a vlastně i celosvětovému trhu s chytrými telefony vládne Nokia, v Severní Americe má drtivou převahu RIM se svou značkou BlackBerry. I jeho modely se začínají v roce 2007 trochu orientovat i na běžného uživatele, a ne jen na pracovní použití

Asi jen málokterý přístroj od RIM můžeme označit za přelomový, firma vždy postupovala spíše důkladnými evolučními kroky. Podzim 2008 ale znamená příchod prvního dotykového BlackBerry, modelu Storm s neobvyklým klikacím displejem.

Rok po uvedení se také z iPhonu s příchodem druhé generace nazvané 3G oficiálně stal smartphone. S tím odstartovala i revoluce v aplikacích, když firma představila stůj App Store. Zatímco dosud si uživatelé aplikace stahovali z různých internetových zdrojů do počítače a pak je trochu složitě instalovali do zařízení, Apple vymyslel jedno centrální místo, odkud byly dostupné všechny programy najednou.

T-Mobile G1 - první telefon s operačním systémem Google Android

Krátce po jeho představení se objevil první výsledek snažení Android Inc, tentokrát už pod taktovkou Google. Smartphone T-Mobile G1 vyrábělo HTC a tento přístroj započal doposud asi největší válku systémů. S tou se navíc začalo schylovat i k válce patentové.

HTC tak vlastně samo přispělo ke konci Windows Mobile, systému, na který do té doby hodně sázelo. A i v roce 2008 to potvrdilo designově vyšperkovanými modely Touch Diamond a Touch Pro a špičkovým Touch HD. Pro Sony Ericsson vyrábí HTC luxusní smartphone Xperia X1, rovněž s Windows Mobile. Nokia připravila první symbianový dotykový model, který má odvrátit útok iPhonu, typ 5800 XpressMusic.

Souboj zuří naplno

Sezóna 2009 přináší celou řadu nových zařízení s Androidem. HTC představuje pod svou vlastní značkou designově neobvyklý model Hero nebo třeba levný Tattoo Oba měly androidí verzi Sense, která telefony HTC od té doby nerozlučně provází.

HTC Hero

Další významnou novinkou roku 2009 je Palm Pre, první smartphone s ambiciózním operačním systémem webOS, který nahradil nevyhovující Palm OS (systém například nebyl schopen podpory 3G) a v podstatě ukončil přechodné období Palmu a jeho Windows Mobile modelů.

Nokia na podzim uvádí model N900 s operačním systémem Maemo, založeným na linuxu. Tento smartphone je vlastně prvním nesymbianovým modelem Nokie a navazuje na také trochu experimentální tablety řady N (poslední byly N810 a N800). N900 je určena velmi specifickému okruhu uživatelů, pro běžného uživatele je příliš drahá a také místy složitá na ovládání.

Samsung i7500

Samsung, který doposud na smartphony moc nedal a iPhonu konkuroval dotykovými telefony se svým proprietárním prostředím TouchWiz, představil svůj první androidí model i7500 Galaxy a koncem roku uvádí i svůj vlastní operační systém Bada. První model s ním, typ Wave, se dostal na trh počátkem roku 2010. Sony Ericsson v roce 2009 uvádí svůj první androidí model Xperia X10 a na počátku roku 2010 svůj poslední symbianový kousek, model Vivaz.

Symbianový model předvedla v koncem roku 2010 i značka, u které by to asi mnozí vůbec nečekali. Superluxusní Vertu Constellation Quest s qwerty klávesnicí je však v době svého uvedení tak trochu smartphone ze staré školy.

Operační systém Windows Mobile v podstatě nepřežil rok 2010. HTC, jeho dosud největší zastánce, uvádí v únoru pouze model HD mini, jeho ostatní novinky už mají jenom Android. A ačkoliv se ve výrobě sem tam objevil i nějaký další Windows Mobile telefon, ztráta největšího výrobce (a to stále i jako OEM) znamená jistý konec.

Aby HTC v podstatě potvrdilo obrat, připravuje ještě před představením HD mini první telefon se značkou Google. Model Nexus One s čistým Androidem 2.1 Eclair dostal později dvojče s označením Desire, název typický pro řadu androidích modelů od HTC.

Pro Samsung znamená rok 2010 začátek útoku na nejvyšší pozici, co se týče prodejů mobilních telefonů. Metu, kterou dosud neotřesitelně držela Nokia, chce korejská firma dobýt mimo jiné i díky smartphonům. Apple iPhone je v roce 2010 už etablovaným kouskem, který se těší nebývalé popularitě, a Samsung tak zavelel k útoku i proti němu. Výsledkem této snahy je první model Galaxy S, který nastartoval sérii špičkových androidích zařízení korejské značky.

Jeho uvedení navíc naplno rozpoutalo právní bitvu. Apple vytáhl do boje na obranu svého iPhonu, který podle něj konkurence bezelstně kopíruje. Zajímavé je, že třeba s Nokií se Apple dohodl na vyrovnání, zatímco Samsung, HTC, Motorola a další jsou pod jeho ostrou palbou. Se svou do mlýna přispěchal i Microsoft, kterému se podaří z většiny výrobců androidích telefonů vysoudit licenční poplatky.

Microsoft se pokouší o návrat

S odstupem času nevypadá představení prvních Windows Phone telefonů koncem roku 2010 jako kdovíjaká ztráta a prodleva. Jenže Microsoft nový systém připravoval hodně dlouho a dosavadní Windows Mobile přístroje nestačily ani iPhonu ani stále dokonalejším telefonům z Androidem. Na podzim 2010 ovšem Microsoft ukázal, co má být jeho budoucností.

Prvními výrobci, kteří Windows Phone telefony představili, byli HTC, LG, Samsung a také Dell. Koncem roku se šéfem finské Nokie stal Stephen Elop, dosud vysoký manažer Microsoftu. Ihned se začalo spekulovat o propojení obou firem. Ještě před uvedením nových mobilních Windows však došlo k jiné důležité události. Počítačový gigant HP usoudil, že webOS je velmi zajímavý systém a v březnu oznámil koupi Palmu.

HP Pre 3

Jenže pak přišel rok 2011, únorové uvedení webOS novinek se značkou HP (původní značka Palm byla pohřbena) včetně tabletu TouchPad a po několika měsících překotný výprodej modelů, které netrpělivé HP označilo za neúspěšné. Možná i kvůli nevyladěným softwarovým chybám. V srpnu firma oznámila úplný konec na poli mobilních přístrojů. To byl dosud konec jak systému webOS, tak jakéhokoli odkazu Palmu ve světě mobilních zařízení.

Koncem roku Samsung předvádí troufalý model Galaxy Note. Vyznačuje se obřím pětipalcovým dotykovým displejem a tím, že korejská firma opět zavádí stylus. Tentokrát však ne kvůli nutnosti ovládání, to lze nadále zvládnout prsty. Samsung chce dát uživatelům více možností práce s přístrojem a uspokojit i kreativnější jedince.

Rok 2011 přinesl i další zajímavý zvrat. Nokia nejprve v létě v Singapuru představila svůj první nesymbianový smartphone pro širší veřejnost. MeeGo model N9 byl ukázkou toho, že inženýři firmy zdaleka neztratili schopnost připravit inovativní a špičkový produkt. N9 je však představena už v době, kdy Elop oznámil partnerství s Microsoftem, a tak okamžitě vyvstávají otázky ohledně budoucnosti systému MeeGo. Tu Elop ukončuje prohlášením, že N9 bude jediným přístrojem svého druhu, i kdyby se dočkala neuvěřitelného komerčního úspěchu.

Nokia N9

Koncem roku 2011 pak Nokia představuje své první Windows Phone modely, především Lumii 800. To, jak se jim dařilo, dobře víme a v současnosti čekáme, jestli se situace změní s příchodem nových modelů s Windows Phone 8. Tento systém napsal dosud asi poslední kapitolu v historii smartphonů, když jím Microsoft ukázal, že Windows Phone 7 byl pouze jakýsi rychle spíchnutý přechodný systém a teprve osmičková verze má naplno zaútočit na konkurenci.

Ostatní je budoucnost

Zda se to podaří, to už je pro tuto chvíli otázka budoucnosti chytrých telefonů, my jen víme, že žádný z modelů s Windows Phone 7 se valného úspěchu nedočkal.

Mimochodem, letos v Barceloně jsme zřejmě viděli poslední symbianovou nokii, typ PureView 808. Další modely Elop rovněž zrušil. Symbian mezitím přešel do rukou poradenské společnosti Accenture a vlastně už nemá s finskou firmou nic výrazně společného.

Historie chytrých telefonů je velmi bohatá a plná řady vítězů i poražených. Kdo se kam zařadí, ukáže až budoucnost, kterou neumíme předpovědět. Momentálně tahají za kratší konec kdysi silné firmy, jako je Nokia, RIM (BlackBerry) nebo třeba HTC. I to zkusí štěstí s Windows Phone přístroji, pojmenovanými dokonce po celém operačním systému.

V současnosti trhu s chytrými telefony zcela dominují Apple s iPhonem a Samsung s jeho androidími přístroji. Mezi systémy je to ještě výraznější, v podstatě nikdo jiný než Android a iOS není schopen se na trhu ve větší míře prosadit. Rádo by to změnilo BlackBerry, které letos představilo svůj nový systém OS 10, ale do výroby se dostane až příští rok.

Jenže jak ukazuje příklad nokie a jejího Symbianu, nic netrvá věčně. Budoucnost je tak otevřená a jen těžko můžeme odhadovat, odkud přijde další zásadní útok a změna. Ovšem už teď se na ni ale těšíme.